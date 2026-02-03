Magaly Medina anuncia su regreso a ATV con look renovado y promesas de novedades: día y hora confirmadas

Recuperada y optimista, Magaly Medina muestra su transformación y confirma el regreso a su espacio en ATV, despertando la curiosidad del público sobre los cambios en esta temporada (Instagram)

La televisión de espectáculos ajusta su agenda para el regreso de una de sus figuras más reconocidas. Magaly Medina anunció que retomará la conducción de Magaly TV: La Firme el próximo lunes 9 de febrero, luego de varias semanas fuera de pantalla.

La periodista comunicó la fecha mediante sus redes sociales y despejó versiones sobre una eventual ausencia prolongada. El retorno se dará en su horario habitual de lunes a viernes desde las 9.45 p. m., según confirmó el propio canal.

La reaparición ocurre tras un proceso de recuperación médica realizado fuera del país y coincide con una nueva etapa del programa, promocionada por ATV con piezas audiovisuales que apelan al estilo que caracteriza al espacio de espectáculos.

El anuncio oficial y el horario confirmado

Magaly Medina confirmó su retorno a la televisión desde el lunes 9 de febrero, manteniendo su horario nocturno y despejando rumores sobre su ausencia. (ATV)

La fecha del retorno fue revelada por la propia Magaly Medina a través de publicaciones difundidas en sus cuentas oficiales. El anuncio incluyó material promocional del programa y un mensaje directo a su audiencia, con el que dejó en claro que el espacio volverá a emitirse desde el lunes 9 de febrero. El horario no presentará variaciones, ya que se mantendrá de lunes a viernes a partir de las 9.45 de la noche.

ATV reforzó el anuncio con un video promocional que presentó el regreso “por todo lo alto”. En la pieza audiovisual se observa una recreación con elementos tecnológicos donde un personaje encapuchado registra imágenes de una pareja, las compila en un dispositivo y las entrega a la conductora. La escena culmina con la música característica del programa y el mensaje que anticipa el retorno del espacio a la parrilla del canal.

El canal también difundió mensajes dirigidos tanto a seguidores como a críticos del programa. “Atención, haters y los fans de Magaly TV La Firme, ya vuelve con sorpresas”, se lee en una de las publicaciones que acompañaron el anuncio. La frase fue replicada en distintas plataformas y generó reacciones inmediatas entre usuarios que siguen de cerca el contenido del programa.

La confirmación de la fecha puso fin a los rumores que circulaban sobre un posible alejamiento prolongado de la periodista. Durante las semanas previas, la ausencia de Medina de la pantalla había alimentado especulaciones, las cuales quedaron descartadas con la difusión oficial del día de estreno de la nueva temporada.

Recuperación médica y reaparición pública

El retorno televisivo de Magaly Medina ocurre luego de una cirugía facial en el extranjero y un proceso de recuperación seguido de cerca por sus seguidores. (ATV)

El regreso de Magaly Medina se produce tras una intervención quirúrgica facial realizada en Buenos Aires. Durante su proceso de recuperación, la conductora compartió imágenes y videos que mostraron distintas etapas de su evolución. En uno de esos registros, explicó el estado de su tratamiento y las recomendaciones médicas que sigue en esta fase.

“Bueno, estoy de vacaciones, cierto, pero no estoy de para. Estoy en plena mudanza y ahora quiero contarles cómo van mis avances”, expresó en uno de los mensajes difundidos. En el mismo material, detalló que se encuentra sometida a sesiones de drenaje linfático y que los resultados definitivos se apreciarán con el paso del tiempo. “Los reales resultados se van a ver unos seis meses”, señaló.

Tras su regreso al país, Medina fue vista en el aeropuerto Jorge Chávez acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano. En las imágenes difundidas se le observa usando una pañoleta en la cabeza y lentes oscuros, accesorios que ella misma comentó en redes sociales. “Seguiré usando pañuelo y lentes”, escribió en una de sus publicaciones, al explicar que forman parte de las indicaciones durante su recuperación.

La comunicadora también compartió un video donde se la ve caminando por el terminal aéreo mientras conversa con una integrante de su equipo. Ese material fue replicado en plataformas digitales y reforzó la expectativa sobre su retorno a la conducción televisiva, el cual ya cuenta con fecha definida.