Magaly Medina entrevistará al cirujano que la operó en Argentina: responderá rumores sobre su intervención estética

La conductora peruana abre temporada en Buenos Aires dialogando con la especialista que transformó su rostro, prometiendo detalles exclusivos sobre el procedimiento y aclarando todos los rumores que han circulado en redes sociales (Instagram / magalymedinav)

La conductora de espectáculos Magaly Medina volvió a colocarse en el centro de la atención pública tras anunciar que entrevistará al médico responsable de la cirugía estética a la que se sometió en Argentina.

La conversación formará parte del primer episodio de la tercera temporada de su podcast y se realizará desde Buenos Aires. La propia periodista explicó que la decisión busca despejar dudas y confrontar rumores difundidos en distintos espacios mediáticos sobre su intervención.

Medina, conocida por su estilo frontal, adelantó que el especialista brindará detalles sobre el procedimiento, el proceso médico y los resultados esperados. El anuncio se produce luego de que la conductora compartiera públicamente aspectos de su internamiento y recuperación.

El anuncio desde Argentina y la entrevista al médico tratante

Magaly Medina anunció desde Argentina que su podcast regresará con una entrevista al médico que la operó, con la intención de despejar dudas sobre su intervención. (Instagram / magalymedinav)

Magaly Medina comunicó desde Buenos Aires que el inicio de la nueva temporada de su podcast tendrá un contenido distinto al habitual. En esta ocasión, la protagonista será ella misma, aunque desde un ángulo médico. La periodista confirmó que entrevistará al doctor Andrés Presqui, cirujano que estuvo a cargo de su operación estética, conocida como Big Plane.

“Desde Buenos Aires, Argentina, empezamos el primer episodio de la tercera temporada de Magaly Medina en podcast, porque nada menos entrevistaré al doctor Andrés Presqui, quien me operó”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales. Con ello, dejó en claro que la conversación tendrá como eje central su reciente intervención.

La conductora explicó que el objetivo principal es cerrar el paso a versiones que circularon tras conocerse que había viajado al extranjero para someterse a una cirugía facial. “Para acabar así con rumores, especulaciones y todo tipo de cosas falsas que se han dicho sobre mi operación”, señaló, al justificar la decisión de darle voz al especialista.

Medina adelantó que el médico abordará cada etapa del procedimiento y explicará los alcances reales de la intervención. “Hoy van a conocer de la persona que me hizo esta operación todos los detalles”, remarcó, anticipando un espacio dedicado a aspectos técnicos y médicos que no suelen ser habituales en su formato de entrevistas.

La elección de abrir la temporada con este contenido responde, según se desprende de su mensaje, a la magnitud de la conversación generada en torno a su salud y apariencia. La periodista optó por enfrentar el tema de manera directa, con la presencia del profesional involucrado. La cita es hoy jueves desde las 20:00 horas de Perú.

El proceso médico y la decisión de operarse fuera del país

La periodista relató que la cirugía facial fue planificada con antelación y respondió a una evaluación médica que la llevó a elegir un especialista extranjero. (Instagram / magalymedinav)

Días antes del anuncio de la entrevista, Magaly Medina ya había revelado que se encontraba internada en una clínica de Argentina para someterse a una operación estética en el rostro. La información fue compartida durante sus vacaciones de verano, periodo en el que suele mantenerse alejada de la pantalla, pero activa en redes sociales.

La conductora explicó que el viaje no fue improvisado y que respondió a una planificación previa. Detalló que se trasladó acompañada de su doctora personal, como parte de un proceso evaluado con antelación. La intervención correspondió a un lifting facial, procedimiento orientado al rejuvenecimiento del rostro.

En uno de los registros difundidos, se la observa en la clínica durante la madrugada, horas antes de iniciar el proceso médico. “Ya estamos aquí en la clínica donde tenemos que internarnos, son las 6 de la mañana, nos han recogido un cuarto para las 7. Estamos aquí, hoy empezaremos el proceso. Ya les iremos contando”, dijo en el video.

A ese material añadió un mensaje que reforzó la expectativa en torno a la cirugía: “Ayer fue el gran día”. Con esa frase, dejó en evidencia que había decidido compartir cada etapa con su audiencia, manteniendo una línea de transparencia que ha caracterizado su carrera.

Medina también explicó por qué descartó realizarse el procedimiento en el Perú. “Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, afirmó, al referirse a evaluaciones previas. Sobre la elección del especialista, sostuvo: “El doctor Freschi fue elegido por nosotras después de una exhaustiva búsqueda”.