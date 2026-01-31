Magaly Medina muestra su rostro sin moretones y afirma: “Los resultados reales se verán en seis meses”

Magaly Medina muestra su rostro sin moretones y dice que los resultados se verán en 6 meses. IG

En medio de sus vacaciones y en plena mudanza, Magaly Medina grabó un video para sus fans y actualizó sobre el avance de su recuperación tras la cirugía “deep plane” realizada en Argentina.

“Bueno, estoy de vacaciones, cierto, pero no estoy de para. Estoy en plena mudanza y ahora quiero contarles cómo van mis avances. Yo sé que están muy curiosos por saber cómo me está yendo con la evolución de mi operación. Pues como ven, ya el tratamiento de drenaje linfático va haciendo su efecto”, relató la periodista.

Magaly destacó que aunque sigue usando pañuelo y lentes, ya no presenta los moretones que la caracterizaron en sus primeras apariciones postoperatorias, y que ahora se protege aún más del sol para cuidar la piel recién tratada.

“Los reales resultados se van a ver en unos seis meses, pero así voy. Sigo con el pañuelo, sigo con los lentes. Por supuesto que ya no tengo esos moreteados en los ojos, pero aún solamente tengo acá mucho bloqueador, porque este sol no es bueno para mi piel”.

Una recuperación gradual: “No puedo ponerme dos kilos de maquillaje”

En entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina profundizó sobre el proceso de recuperación:

“Mis vacaciones siguen porque además, esta recuperación de la operación de ‘deep plane’ a la que me sometí no es tan rápida. Tengo todavía mitad de la cara hinchada, el cuello todavía está deshinchándose. Tengo las suturas en el cuero cabelludo. No puedo usar secadora”.

La conductora enfatizó que la prioridad es su bienestar integral y el cuidado de su rostro y cabello, afectados por el estrés y el uso de extensiones a lo largo de los años.

“Estoy aprovechando en recuperar mi pelo. Había perdido bastante debido al estrés y al uso de extensiones por mucho tiempo. Realmente me da muchísimo gusto que con el tratamiento y el descanso esto esté funcionando”.

Para Magaly, no tiene sentido regresar a la televisión mientras siga desinflamada: “Sé que hay mucha expectativa, pero necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro que está deshinchando dos kilos de maquillaje, que es lo que se necesita cuando uno sale en televisión todas las noches”.

Sesiones de drenaje: el día a día de la “Urraca”

El proceso de recuperación de Magaly incluye sesiones de drenaje linfático y múltiples cuidados médicos supervisados por su doctora de confianza.

“Estoy haciendo mis postoperatorios aquí con mi doctora de confianza. El drenaje linfático, todo lo que hay que hacerse para deshincharse bien, porque esta es una operación complicada, pero el proceso postoperatorio no es de un día para otro”.

La periodista remarca la importancia de no apresurar la recuperación para regresar en óptimas condiciones a la pantalla, donde el maquillaje y las luces exigen un rostro completamente restablecido.

Magaly Medina muestra cómo va quedando su rostro tras operación y usuarios quedan sorprendidos: “Se ve muy natural”

¿Cuándo se regresa ‘Magaly TV La Firme’?

A pesar de la incertidumbre sobre la fecha exacta, Magaly aseguró que ya mantiene conversaciones con el canal y el equipo de producción para coordinar su vuelta a 'Magaly TV La Firme’.

“Estoy hablando con el canal y viendo cosas con la gente de producción. El regreso, pero la fecha no la puedo decir”.

Mientras tanto, ATV ya inició la promoción de su regreso previsto para febrero, lo que mantiene en vilo a sus seguidores y a la industria del espectáculo.

Mientras avanza su recuperación, Magaly Medina mantiene informados a sus seguidores sobre cada paso y se muestra optimista respecto a los resultados finales que, según sus médicos, se verán en seis meses.

El regreso de la “Urraca” a la televisión es inminente y la expectativa crece día a día. Por ahora, Magaly apuesta por la prudencia y por priorizar su salud, demostrando que el verdadero espectáculo también está en el detrás de cámaras y en la valentía para mostrarse tal como es.

Magaly responde con humor a las parodias de Jorge Benavides

El sketch de Jorge Benavides, donde parodió a Magaly Medina tras su cirugía, no pasó desapercibido para la conductora. Aunque tuvo la “correa ancha” para el humor de JB, Magaly le aconsejó renovar sus guiones y personajes:

“Mientras hablen, sea bien de ti o mal de ti, todo suma, todo está perfecto... A JB le deseo lo mejor, que ojalá sus guiones mejoren y pueda crear nuevos personajes”.

Magaly recordó que, pese a algunas imitaciones exageradas, nunca buscó censurar a Benavides y que, en la televisión, la exposición es parte del juego. Sin embargo, también advirtió sobre el riesgo de sobreexplotar su imagen:

“En un momento, se decidió que debía de dejar de imitarme porque ya era... incluso inventaba cosas que jamás sucedían. Eso ya era demasiado maltrato de mi imagen”.

