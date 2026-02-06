Perú

Vocero de Somos Perú reconoce malestar por contrataciones de José Jerí: “También nos ha podido convocar”

Guillermo Aliaga cuestionó que el presidente ignore a los especialistas de su partido para rodearse de su entorno personal, pese a ello, justificó las reuniones a altas horas de la noche

El presidente peruano, José Jeri,
El presidente peruano, José Jeri, testifica ante una comisión del Congreso para abordar reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

Las polémicas contrataciones en Palacio de Gobierno han generado un quiebre en la relación entre el presidente José Enrique Jerí y su partido, Somos Perú. En una reciente entrevista con Exitosa, el vocero de la agrupación y candidato al Senado, Guillermo Aliaga, reveló que existe una profunda preocupación en la militancia por el manejo de las órdenes de servicio otorgadas a personas del entorno personal del mandatario. Pese a ello, Aliaga precisó que el partido mantendrá una postura de respaldo a la estabilidad institucional.

“Somos Perú va siempre en pro de la gobernabilidad. En esa línea, el partido siempre se ha puesto a disposición no solamente del presidente Jerí, inclusive de Boluarte, y también lo propio con Castillo y hacia atrás con Sagasti”, señaló el vocero.

Meritocracia bajo sospecha

Aliaga negó ilegalidad pero cuestionó el criterio de selección en las asesorías y ministerios, puesto que el partido cuenta con especialistas capacitados que han sido desplazados por el círculo íntimo del jefe de Estado. “Hay un régimen de meritocracia. El Estado peruano tampoco te permite contratar a dedo a cuantas personas tú creas conveniente. Lo que sí puedes hacer es hay un grado de confianza de ciertas personas que podrías echar mano como se le echa mano a una persona que tiene un conocimiento específico”, precisió.

En medio de la controversia por las órdenes de servicio otorgadas a visitantes del presidente, Guillermo Aliaga de Somos Perú explica la postura de su bancada y cuestiona la exclusión de los cuadros técnicos de su partido en favor de amistades del mandatario. | Video: Exitosa Noticias

“Desde Somos Perú, nosotros sí nos encontramos preocupados. ¿Por qué? Porque ninguna de estas personas, por lo menos, son militantes de Somos Perú. Nosotros tenemos los suficientes cuadros especializados en distintas materias; sin embargo, todos estos cuadros son amistades propias del presidente”, sentenció Aliaga.

El vocero explicó que el malestar radica en que, mientras el mandatario otorga puestos a allegados tras visitarlo en Palacio, la militancia técnica permanece al margen de la gestión. “Nosotros vemos con cierto recelo que también nos han podido convocar para efectos de poder dilucidar algún tipo de cuestionamiento o intriga”.

Justica las jornadas nocturnas

Pese a las críticas por las contrataciones, Aliaga intentó justificar la presencia de asesoras como Susana Gutiérrez, quien ingresó a Palacio una tarde y se retiró a la mañana siguiente. El vocero atribuyó estas situaciones al “ritmo nocturno” que ha impuesto Jerí en su mandato.

“El señor presidente ha estado trabajando de madrugadas, eso para nadie es una novedad. Para eso no solamente utilizaba un equipo de trabajo, sino que llegó a utilizar hasta tres equipos”, explicó. En esa línea, lo comparó con la vacada Dina Boluarte: “Teníamos una presidenta que no salía de Palacio, que a las justas trabajaba cuatro, cinco o seis horas a lo mucho. Ahora tenemos un presidente que hace gala de lo contrario, que trabaja por sobretiempo y necesita ese soporte logístico”.

Para el militante de Somos Perú, Gutiérrez “goza de la confianza” de Jerí, y que sería esto mismo. la razón por la que ingresó a presidencia por “un tema de carácter laboral”. Sin embargo, admitió que “puso haber sido mucho más prolijo, pero no podemos desdeñar el hecho de que muchas personas trabajan de madruagada”.

Responsabiliza a la DINI por el Chifagate

Sobre las reuniones clandestinas en un chifa del centro de Lima con personajes cuestionados como el gestor de intereses conocido como Tío Johnny, Aliaga no ocultó su desaprobación, aunque calificó el episodio como un error de forma y seguridad. “Es un total desacierto político el haberse presentado con la capuchita para hacer gala de una gastronomía asiática. Es un desacierto político completo”, afirmó.

El congresista Guillermo Aliaga de Somos Perú cuestiona las reuniones de José Jerí en el caso Chifagate y cataloga como graves fallas en la seguridad del Estado y la DINI el permitir las reuniones. | Video: Exitosa Noticias

Sin embargo, el vocero trasladó parte de la responsabilidad a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) al cuestionar cómo es posible que permitieran que el mandatario se expusiera de esa manera. Aliaga mostró su preocupación ante la vulnerabilidad del jefe de Estado, señalando que cualquier alto funcionario bajo ese esquema “podría estar siendo grabado, malinterpretado o inclusive tentado contra su vida”. En ese sentido, exigió que la seguridad del Estado debe reforzarse, tras criticar la existencia de grabaciones con cámaras ocultas: “¿Cómo es posible que lo están grabando desde una cámara oculta?”, sentenció.

