Perú

Ministro de Producción afirma que contrataciones de allegadas a José Jerí se basaron en mérito y asegura apoyo pleno del Gabinete

El titular del Produce rechazó la existencia de irregularidades en las recientes contrataciones vinculadas a José Jerí y afirmó que el Gabinete respalda al mandatario, mientras avanzan las investigaciones y la Contraloría revisa los procesos tras la renuncia de dos implicadas

Fuente: Exitosa

El ministro de la Producción, César Quispe, se refirió este jueves a las contrataciones de cinco allegadas al presidente interino José Jerí, quienes obtuvieron puestos estatales después de visitarlo en su despacho, un caso que ha provocado una investigación fiscal, la intervención de la Contraloría y la renuncia de al menos dos de las involucradas.

Durante una actividad oficial, el titular del Produce negó la existencia de contrataciones irregulares en su sector y afirmó que en los procesos de selección “lo que prima es la meritocracia” y la “experiencia” profesional.

“Estamos nosotros llanos a entregar información (a la Contraloría), creo que es lo que nos toca siempre en la rendición de cuenta, en tener siempre a la mano toda la documentación para poder demostrar las contrataciones”, expresó en declaraciones recogidas por la radio Exitosa.

El ministro sostuvo que el Gabinete respalda a Jerí, pese a los cuestionamientos por las contrataciones y las reuniones secretas que mantuvo con un empresario chino, lo cual ha motivado siete mociones de censura y una de vacancia en el Congreso. “Está en plena investigación, lo que nos toca es rendir cuentas”, declaró.

Dos de las contratadas, Guadalupe
Dos de las contratadas, Guadalupe Vela y Cristina Beraún, presentaron su renuncia tras la apertura de una investigación por presunta corrupción de funcionarios

Quispe confirmó además que dos de las personas contratadas tras estos encuentros con el mandatario presentaron su dimisión. “Tendrán sus razones y respetamos y comprendemos también”, manifestó.

“El presidente lo que ha indicado es que va a seguir dando toda la información que se requiera”, concluyó, al precisar que Jerí cuenta con el respaldo pleno del Gabinete, que continuará “trabajando juntos por un Perú mejor”.

El último fin de semana, Cuarto Poder reveló que cinco allegadas al mandatario lo visitaron en su oficina, permanecieron hasta cerca de la medianoche y luego accedieron a contratos con el Estado. Entre ellas figura Guadalupe Vela, quien acudió el 1 de noviembre de 2025 y después recibió órdenes de servicio en EsSalud y el Ministerio del Ambiente.

Otras visitantes, como Cristina Beraún, Violeta Veas, Fiorela Melgarejo y Alicia Camargo, también obtuvieron contratos o cargos públicos tras reuniones similares. El Gobierno defendió la legalidad de los procesos y rechazó cuestionamientos por razones de género.

Vela y Berún renunciaron después de que el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro iniciara una investigación preliminar por este caso.

Otras situaciones

Jerí también mantuvo en su despacho una serie de encuentros con trabajadoras y asesores que accedieron al recinto en horarios nocturnos y permanecieron hasta el amanecer, en jornadas laborales que superaron en algunos casos las doce horas continuas.

Fuente: Cuarto Poder

El programa Beto a Saber de Willax informó este miércoles que la asesora Rosalina Gómez figura en los registros de acceso del 5 de noviembre del 2025, cuando ingresó a la oficina presidencial a las 18:51 horas y salió a las 6:09 horas del día siguiente. El 24 de noviembre, Gómez volvió a entrar a las 18:00 horas y se retiró a las 00:05 horas del día siguiente.

La auxiliar Claudia Tineo, también adscrita al despacho congresal de Jerí, aparece en el registro del 5 de noviembre, con entrada a las 18:30 horas y salida a las 6:00 horas del día siguiente. El 10 de noviembre, su acceso se realizó a las 18:00 horas y su retiro a las 2:00 horas de la mañana.

De manera paralela, el programa Ocurre Ahora de ATV reportó que la comunicadora Susana Gutiérrez accedió al despacho presidencial el 31 de octubre de 2025 a las 17:28 horas y se retiró a las 7:20 horas del día siguiente, compartiendo turno con otras dos personas, aunque solo ella permaneció toda la noche.

La abogada Mayra Marroquín, quien fue contratada en Palacio de Gobierno en diciembre bajo la modalidad de locadora, con una remuneración superior a los 10 mil soles, ingresó el 5 de diciembre a las 16:00 horas y se retiró pasada la medianoche, según el mismo programa.

Entre los contratos recientes también figura Rosa Rueda, locadora con un salario superior a los 3 mil soles, quien ingresó el 12 de octubre a las 8:40 horas y salió a la 1:45 de la madrugada del día siguiente.

