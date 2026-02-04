Empresarios chinos deberán responder ante la Comisión de Fiscalización por reuniones clandestinas con José Jerí

José Jerí reconoce que no pagó productos del local de Zhihua Yang. | Fotocomposición: Infobae Perú

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para el próximo 11 de febrero a un grupo de empresarios chinos, en el marco de las investigaciones por el denominado caso Chifagate. La invitación está orientada a esclarecer presuntas irregularidades en reuniones sostenidas con el presidente interino José Jerí fuera de la agenda oficial.

El presidente de la comisión, Elvis Vergara, explicó que estas citaciones permitirán contar con información directa de los involucrados antes de evaluar la solicitud de facultades como comisión investigadora. Según indicó, la decisión se toma luego de una serie de presentaciones que no dejaron satisfechos a los congresistas.

“El ministro del Interior también viene para responder por temas de inseguridad ciudadana (...) honestamente a criterio personal no he visto con satisfacción las respuestas de hoy. Dentro de dos días vendrán unos otros involucrados y finalmente el día 11 vendrán empresarios chinos. Sin embargo, después la otra semana tendremos los insumos necesarios para pedir ser facultades de comisión investigadora”, sostuvo.

El presidente interino de Perú, José Jerí (izquierda), habla con legisladores en el Congreso junto al legislador Elvis Vergara, el miércoles 21 de enero de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

Quiénes son los empresarios citados por el Parlamento

Entre los empresarios convocados figura Zhihua Yang, señalado como uno de los actores centrales del caso por sus reuniones no registradas con el jefe de Estado. También han sido citados Ji Wu Xiaodong, mencionado en investigaciones fiscales, judiciales y parlamentarias; Jingyu Li y Dai Yanpei, vinculados a la empresa China Road and Bridge Corporation Sucursal Perú; así como Li Hon Bing, quien difundió en redes sociales videos de una gala realizada en el Gran Teatro Nacional en diciembre de 2025.

De acuerdo con lo informado por la Comisión de Fiscalización, las citaciones buscan determinar posibles responsabilidades políticas y administrativas, además de establecer si se vulneraron normas sobre transparencia y el correcto ejercicio de la función pública.

Citación ocurre en paralelo a investigación fiscal

La comparecencia ante el Congreso se produce mientras el Ministerio Público desarrolla diligencias preliminares por los mismos hechos. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que una fiscalía provincial citó a Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong como parte de una investigación por el presunto delito de cohecho en agravio del Estado.

“En muchas ocasiones, tú los citas y piden postergaciones. No tengo el detalle porque es una Fiscalía Provincial, no es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Pero sí tengo entendido que ya se los ha citado y que probablemente alguno de ellos ya ha declarado”, reveló.

Gálvez explicó que, conforme avance la investigación, la fiscalía evaluará si corresponde solicitar medidas adicionales, como el levantamiento del secreto bancario o de las comunicaciones.

El contexto que originó las citaciones

El caso Chifagate se originó tras revelarse la existencia de reuniones no registradas entre el presidente interino José Jerí y el empresario Zhihua Yang, una de las cuales se realizó el 26 de diciembre en un restaurante de propiedad del empresario. El encuentro no fue consignado en la agenda oficial, lo que generó cuestionamientos políticos y motivó la apertura de investigaciones tanto en el Congreso como en la Fiscalía.

Jerí afirmó que la reunión tuvo como objetivo coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú–China. No obstante, esta versión fue puesta en duda luego de que la embajada del país asiático informara que la organización del evento se realizó en coordinación con el Ministerio de Cultura.

Las suspicacias aumentaron debido a la ausencia del mandatario en dicha actividad, así como a la falta de cualquier acto oficial en Palacio de Gobierno con motivo de la celebración.