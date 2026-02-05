Perú

Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong fueron citados a la Comisión de Fiscalización para este miércoles 11 de febrero, ¿qué temas deberán aclarar?

De acudir, esta será la primera vez en la que los empresarios chinos responderán por reuniones no oficiales con el presidente José Jerí

Empresario chinos fueron citados a
Empresario chinos fueron citados a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Tras convocar al presidente José Jerí y a los ministros del Interior (Vicente Tiburcio) y Energía y Minas (Luis Bravo de la Cruz), la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong para el próximo 11 de febrero. Ambos deberán esclarecer los detalles y el contexto de sus reuniones no oficiales con el mandatario, encuentros que permanecen bajo la lupa de la Fiscalía y han agudizado la crisis política del Ejecutivo.

De confirmarse su asistencia, será la primera vez que los empresarios chinos enfrenten públicamente cuestionamientos parlamentarios sobre su relación con el mandatario y los motivos de las visitas fuera de agenda oficial.

La sesión del grupo presidido por Elvis Vergara está programada para las 14:00, en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El objetivo es recabar versiones directas sobre el caso conocido como “Chifagate”, el cual estalló tras la difusión de un encuentro del 26 de diciembre, cuando el mandatario acudió encapuchado al chifa de propiedad de Zhihua Yang, y que derivó en sospechas sobre posibles gestiones irregulares.

José Jerí y la reunión
José Jerí y la reunión no registrada en un chifa: quién es Zhihua Yang

La polémica se intensificó cuando se conoció que Ji Wu Xiaodong, también involucrado, cuenta con una orden judicial pendiente por presuntos vínculos con la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía y se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

¿Qué temas deberán responder Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong?

La invitación del Congreso solicita a ambos empresarios responder sobre diez puntos clave. Entre las principales interrogantes destacan:

  • Desde cuándo y en qué circunstancias conocen al presidente José Jerí y cuál ha sido su rol empresarial en la promoción de inversiones o concesiones con el Estado.
  • Si las reuniones con el mandatario fueron gestionadas por canales oficiales o mediante invitación directa, así como los motivos y temas abordados en dichos encuentros.
  • La naturaleza de la relación entre ambos empresarios y si existieron intereses particulares del presidente en los rubros empresariales que representan.
  • Si las reuniones derivaron en la redacción de compromisos formales y si participaron otros funcionarios estatales, especialmente en la cita del 26 de diciembre de 2025 en la avenida San Luis, distrito de San Borja.
  • El motivo de elegir lugares informales para discutir asuntos de interés público y quién asumió los gastos de estas reuniones.

La comisión también consultará por declaraciones recientes del presidente Jerí, quien señaló que uno de los empresarios “no habla mucho español” y que en la reunión de diciembre se limitó a colaborar sirviendo la comida. Se espera que los citados confirmen o desmientan esta versión, así como el tratamiento de temas relacionados con su situación jurídica actual.

A ambos se les ha ofrecido la posibilidad de asistir acompañados de un abogado y confirmar su participación de manera presencial o virtual.

Mandatario es cuestionado por reuniones
Mandatario es cuestionado por reuniones clandestinas con empresarios chinos.

Investigación fiscal y posibles medidas adicionales

En paralelo a la citación congresal, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación preliminar por presunto cohecho en agravio del Estado. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, explicó que el caso se encuentra bajo responsabilidad de una fiscalía provincial y que los empresarios citados están obligados a colaborar.

Entre las medidas que evalúa el Ministerio Público figura el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los involucrados, decisiones que dependerán de los elementos recabados durante la investigación.

Zhihua Yang Ji Wu Xiaodong José Jerí Comisión de Fiscalización Congreso de la República

