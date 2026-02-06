Keiko Fujimori: José Jerí “debe seguir en el cargo”, pese a que las contrataciones de sus allegadas son “preocupantes”

Fujimori expresó preocupación por las denuncias de contrataciones irregulares de allegados al mandatario, pero subrayó que tanto el Congreso, como la Fiscalía y la Contraloría, ya han iniciado indagaciones

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reafirmó este jueves la postura partidaria respecto al respaldo al presidente interino José Jerí, a quien defendió frente a las reuniones clandestinas con un empresario chino, contratista estatal, así como ante la reciente revelación de contratos otorgados a personas cercanas tras encuentros nocturnos en su despacho.

“Nosotros nos mantenemos en la misma línea desde que hemos emitido el comunicado del partido. Hemos señalado claramente que, de haber un hecho de flagrancia, la posición cambiará. Sin embargo, faltando diez semanas o nueve semanas y media para que se lleven a cabo las elecciones de primera vuelta, creemos que el señor Jerí debe seguir a cargo”, afirmó durante un evento partidario en San Juan de Lurigancho.

La candidata presidencial sostuvo que, ante la revelación de una situación más grave que vincule a Jerí con un ilícito directo, Fuerza Popular “hará la revisión correspondiente para conversarlo con la bancada y se realiza la votación, si hubiese un cambio de posición”.

Consultada sobre las contrataciones de allegados al mandatario en horarios inusuales, Fujimori manifestó preocupación, aunque reiteró que su agrupación aún mantiene el respaldo.

El presidente peruano, José Jeri, testifica ante una comisión del Congreso para abordar reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

“Sin duda son muy preocupantes cada una de esas denuncias, pero también es importante señalar que el Congreso de la República, el Ministerio Público y la Contraloría ya están haciendo las investigaciones del caso. Realmente lamentamos que esta campaña se vea empañada por las acciones poco transparentes del presidente Jerí”, dijo.

Fujimori pidió que el proceso electoral sirva para debatir propuestas y no se concentre únicamente en acusaciones. “Esperamos que cada una de estas oportunidades que tenemos los candidatos, se nos dé la oportunidad de hablar de las propuestas que los ciudadanos están esperando”, expresó.

Respecto a los cuestionamientos que comparan el respaldo actual con el apoyo previo a la vacada expresidenta Dina Boluarte, Fujimori rechazó dicha postura. “Nosotros lo que estamos haciendo es tener una postura de madurez, y creemos que, si bien es cierto estas acciones, este actuar es poco transparente, también creemos que si hubiera un hecho de flagrancia, recién ahí nosotros podríamos cambiar nuestra postura”, agregó.

El último fin de semana, Cuarto Poder reveló que cinco allegadas al mandatario lo visitaron en su oficina, permanecieron hasta cerca de la medianoche y luego accedieron a contratos con el Estado. Entre ellas figura Guadalupe Vela, quien acudió el 1 de noviembre de 2025 y después recibió órdenes de servicio en EsSalud y el Ministerio del Ambiente.

Fuente: Cuarto Poder

Otras visitantes, como Cristina Beraún, Violeta Veas, Fiorela Melgarejo y Alicia Camargo, también obtuvieron contratos o cargos públicos tras reuniones similares. Vela y Berún renunciaron después de que el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro iniciara una investigación preliminar por este caso.