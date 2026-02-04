Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

Dos colaboradoras cercanas al presidente interino José Jerí dejaron sus funciones públicas tras revelarse que accedieron a contratos estatales luego de una reunión nocturna en el despacho presidencial el 1 de noviembre de 2025

Dos allegadas al presidente interino José Jerí renunciaron a sus cargos públicos tras conocerse que obtuvieron contratos estatales luego de una reunión nocturna en el despacho presidencial, realizada el 1 de noviembre de 2025.

A través de un comunicado difundido este martes en su cuenta pública de Facebook, Guadalupe Vela afirmó que, pese a cumplir “los requisitos técnicos y la experiencia”, fue “objeto de una injusta exposición pública que ha incluido insinuaciones de carácter personal y sexual, así como la deslegitimación de mis capacidades profesionales”.

La ingeniera ambiental indicó que la difusión mediática, tras un reportaje emitido el último domingo por Cuarto Poder, “ha afectado gravemente” su “honor, reputación profesional, tranquilidad personal e integridad psicológica”. Por esa razón, anunció su renuncia al cargo de asesora en el Ministerio del Ambiente.

El periodista Carlos Vigura, citando fuentes oficiales, refirió que Cristina Beraún, quien también acudió a la oficina de Jerí ese mismo día junto a Vela, presentó su dimisión.

Guadalupe Vela comunicó su renuncia como asesora en el Ministerio del Ambiente y denunció exposición pública, así como insinuaciones personales y sexuales, además de cuestionamientos a su trayectoria profesional

Según el reportaje, Vela estuvo en el despacho presidencial el 1 de noviembre de 2025 desde las 18:48 hasta las 23:56. Posteriormente, el 20 de noviembre, EsSalud le otorgó una orden de servicio por más de 6.330 soles y ese mes también recibió un contrato como locadora a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) en el portafolio del Ambiente por 11.000 soles.

Beraún, por su parte, obtuvo un contrato estatal por 6.500 soles para tareas de análisis de comunicación interna en el despacho presidencial.

Ambas renuncias se conocieron después de que el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro iniciara una investigación preliminar por presuntas irregularidades en las contrataciones.

Otra incorporación con características similares fue la de Violeta Veas, quien ingresó al despacho presidencial el 1 de noviembre de 2025 desde las 20:35 hasta las 23:59, y al mes siguiente asumió la jefatura de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación.

Otros casos similares involucran a Violeta Veas, Fiorela Melgarejo y Alicia Camargo, quienes accedieron a cargos o servicios estatales tras reuniones o visitas recientes a Palacio de Gobierno

Fiorela Melgarejo, en tanto, visitó la sede presidencial el 20 de octubre, entre las 13:48 y las 15:13, y retornó el 24 y el 28 de ese mes. Luego, recibió una orden de servicio por 11.000 soles asignada por el mismo despacho.

Alicia Camargo, quien acompañó al presidente a una tienda del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, sostuvo un encuentro con Jerí el 14 de octubre de 2025 entre las 20:00 y las 22:55. Poco después, obtuvo un puesto en la Secretaría General del Palacio.

Réplica

La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa indicó, en un comunicado enviado al dominical, que Melgarejo, Beraún y Camargo “fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.

“Respecto a las visitas de las señoras Vela y Beas, fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley. Las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada persona”, se lee en la misiva.