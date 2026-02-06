Adulta mayor sigue internada tras caer durante evacuación por los rieles de la Línea 1 del Metro por una falla mecánica

Una mujer de 72 años se encuentra internada en una clínica tras sufrir una aparatosa caída en las vías de la Línea 1 del Metro de Lima. El accidente ocurrió cuando los pasajeros fueron obligados a descender del tren por una falla técnica entre las estaciones Grau y El Ángel. Fuente: TVPerú Noticias

Una adulta mayor de 72 años sufrió un grave accidente mientras transitaba por los rieles de la Línea 1 del Metro de Lima, tras una falla técnica que obligó a los pasajeros a evacuar el tren entre las estaciones Grau y El Ángel. El incidente, ocurrido la noche del martes, dejó a la mujer, identificada como Betty Huamaní Mendoza, con lesiones severas luego de caer en la vía cuando intentaba llegar a una zona segura guiada por otros usuarios. El caso puso en evidencia la falta de protocolos y asistencia médica inmediata en situaciones de emergencia en el sistema de transporte.

Actualmente, Betty Huamaní Mendoza permanece internada en la clínica San Juan Bautista de San Juan de Lurigancho. Según relató Joel Núñez, un pasajero que presenció y asistió a la víctima, la mujer continúa con fuertes dolencias y movilidad reducida, sin poder caminar desde el accidente. Núñez detalló que la adulta mayor, quien se dedicaba a cuidar de otra persona mayor, enfrenta ahora no solo la pérdida de su sustento económico.

“Sigue con las dolencias, no puede caminar, y la quieren dar de alta por un tema de contaminación en la clínica, pero realmente necesita más cuidados”, expresó en declaraciones recogidas por TVPerú Noticias.

Núñez también denunció que la familia de la señora Betty, integrada únicamente por un pariente de 69 años, no recibió apoyo suficiente tras el accidente. La empresa operadora, según su testimonio, solo cubrió los gastos médicos iniciales, pero no ha ofrecido acompañamiento psicológico ni continuidad en la atención. “La Línea 1 no se comunica con ella, se desligaron después de dejarla en el sistema de atención. La señora tiene miedo, tiene temor”, afirmó Núñez, quien permaneció con la víctima hasta su traslado a la clínica.

La noche del incidente, una falla mecánica detuvo el tren en el que viajaba Betty Huamaní Mendoza y decenas de pasajeros. Según información recabada por TVPerú Noticias, tras varios minutos sin ventilación en los vagones, el personal de la Línea 1 del Metro de Lima ordenó la evacuación, pero sin coordinación adecuada ni apoyo técnico.

Joel Núñez relató que los pasajeros más jóvenes se vieron obligados a saltar desde una altura de aproximadamente 1,20 metros, mientras que adultos mayores y niños descendieron por una única y angosta escalera ubicada en el primer vagón. En medio de la oscuridad y la confusión, Betty Huamaní Mendoza perdió el equilibrio y cayó aparatosamente sobre la piedra chancada de la vía, sufriendo múltiples golpes en el rostro y el cuerpo.

Numerosos videos grabados por usuarios muestran el caos generado durante la evacuación, con personas utilizando las linternas de sus teléfonos para orientarse. Núñez indicó que la falta de iluminación y la ausencia de personal calificado agravaron la situación: “No había coordinación, no había nada. Solo una escalera para personas mayores en el primer vagón. La mayoría tuvo que saltar y muchos cayeron”, relató.

Tras el accidente, Núñez trasladó a Betty Huamaní Mendoza al tópico de la estación El Ángel, donde, según su testimonio, no recibió atención médica inmediata. El personal de seguridad, que no cuenta con formación médica, intentó brindar primeros auxilios básicos, pero informaron que el sistema de emergencias estaba saturado y que no disponían de fondos para el traslado a un hospital.

Ante la falta de respuesta, Núñez contactó al número de emergencias 105, logrando que la comisaría de Santoyo enviara un agente policial para supervisar la situación. “Más de dos horas después del accidente recién llegó una ambulancia para trasladarla a la clínica”, denunció el testigo.

La situación evidenció la ausencia de protocolos claros y de personal médico en las estaciones, lo que generó indignación entre los pasajeros y familiares de la víctima. Núñez subrayó que la desinformación y la falta de preparación del personal complicaron la atención: “La señora estaba sola, no había personal que la pudiera atender ni medios para trasladarla por su cuenta”, sostuvo.

La grave interrupción en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ocurrió la tarde del 3 de febrero, obligando a miles de pasajeros a descender de los vagones y caminar por los rieles entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua. Según comunicó la concesionaria, la falla técnica provocó la suspensión parcial del servicio y una congestión significativa en las estaciones operativas.

Usuarios relataron a medios locales que la situación dentro de los trenes se tornó insostenible por la falta de aire y la incertidumbre, lo que llevó a la decisión de evacuar por las vías férreas, pese a los riesgos.

La empresa informó a través de sus canales oficiales que los trenes circularon de manera parcial y recomendó a los usuarios buscar medios de transporte alternativos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reconoció las demoras y aseguró que el personal técnico trabajó para restablecer la operación en el menor tiempo posible. El servicio completo fue reanudado tras varias horas de interrupción, aunque la falta de protocolos adecuados y la deficiente atención a los afectados se mantienen bajo escrutinio público.