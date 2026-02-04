Perú

Línea 1 del Metro de Lima sufre falla técnica que provoca demoras y obliga a decenas de pasajeros a caminar por las vías del tren

Un incidente ocurrido entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua causó que personas se desplacen a pie sobre los rieles. Tras dos horas de suspensión parcial y largas esperas, el servicio fue restablecido y opera con normalidad en toda la línea

Impactantes imágenes muestran el momento en que cientos de pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima son obligados a descender de los vagones y caminar por las vías en plena noche, debido a una interrupción del servicio entre las estaciones Cultura y Caja de Agua. | Canal N

Una grave interrupción en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima obligó a numerosos pasajeros a descender de los vagones y desplazarse a pie por los rieles en la mañana del 3 de febrero. La falla técnica, ocurrida entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua, generó confusión e incertidumbre entre los usuarios, quienes buscaron alternativas para continuar su trayecto.

Testigos señalaron que, ante la falta de información clara y la ausencia de trenes, algunos viajeros optaron por abandonar los coches y caminar por la vía férrea, una situación que expuso a las personas a riesgos significativos. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a decenas de pasajeros arriesgando su vida al desplazarse sobre los rieles para alcanzar una estación activa.

La suspensión parcial del recorrido afectó el desplazamiento de miles de personas que utilizan este medio de transporte diariamente en Lima, especialmente durante las horas punta. La situación provocó congestión en las estaciones habilitadas y largas esperas para quienes dependían de la Línea 1 para llegar a sus destinos habituales.

Comunicado de Línea 1 del Metro

La Línea 1 del Metro de Lima comunicó inicialmente a los usuarios sobre demoras en el servicio, sin precisar el motivo. Poco después, la empresa amplió la información y explicó: “Les informamos que, debido a fallas técnicas, el servicio se encuentra interrumpido desde la estación La Cultura hasta la estación Caja de Agua”. Además, detalló que “nuestros trenes están circulando de manera parcial desde la estación Villa El Salvador hasta la estación La Cultura y desde la estación Caja de Agua hasta la estación Bayóvar”.

En el mismo mensaje, la compañía recomendó a los pasajeros “considerar el uso de medios de transporte alternativos y seguir las indicaciones del personal en estaciones para mantener el orden y la seguridad”, y solicitó que se mantuvieran atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reconoció la situación y señaló: “Se registran demoras en los servicios de la Línea 1 del Metro de Lima. El personal se encuentra trabajando para restablecer la operación en el menor tiempo posible”. La ATU expresó además: “Agradecemos su comprensión y lamentamos las molestias ocasionadas”.

Pasajeros descendieron de los vagones tras quedar atrapados

Usuarios se vieron forzados a caminar por los rieles del tren tras quedar atrapados en los vagones durante la interrupción de la Línea 1 del Metro de Lima. Según testimonios recogidos por RPP Noticias, los pasajeros experimentaron momentos de tensión y sofocación debido a la falta de aire en el interior de los coches.

Usuarios caminan sobre los rieles
Usuarios caminan sobre los rieles de la Línea 1 del Metro de Lima tras ser evacuados de vagones por una interrupción del servicio (Foto: Francisco Roman)

Una persona que viajaba en un tren rumbo de la estación Grau a El Ángel relató al medio radial que la situación se tornó crítica: “Se detuvo el tren, se cortó el aire, toda la gente estaba sofocada, niños llorando, no dejaban tampoco que se abrieran las puertas, ni siquiera para que ingrese oxígeno”.

La misma usuaria señaló que, tras varios reclamos, finalmente el personal permitió que los pasajeros evacuaran y continuaran a pie por los rieles hasta la estación más cercana. “Al final no nos dieron ninguna explicación, nos dijeron que evacuemos (en medio de la vía) para dirigirnos (a la estación) El Ángel”, explicó.

Solo algunos tramos de la Línea 1 están en funcionamiento

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) comunicó que el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima se encuentra habilitado de manera parcial. Los trenes operan únicamente entre las estaciones Villa El Salvador y La Cultura, así como entre Bayóvar y Caja de Agua, mientras que el tramo comprendido entre La Cultura y Caja de Agua permanece fuera de servicio.

Esta medida busca restablecer parcialmente la movilidad de los usuarios afectados por la falla técnica, aunque la interrupción en el trayecto central continúa generando inconvenientes para miles de pasajeros.

Usuarios expresaron su malestar por
Usuarios expresaron su malestar por la demora en la llegada de trenes y la congestión en varias estaciones durante la noche del viernes. Foto: La República

Las autoridades recordaron a la población la importancia de mantenerse informados mediante los canales oficiales y considerar rutas alternativas mientras persista la suspensión en el tramo mencionado.

La concesionaria indicó que su equipo técnico trabaja para solucionar los inconvenientes en el menor tiempo posible e instó a los usuarios a mantenerse atentos a los comunicados oficiales para recibir información actualizada sobre el servicio.

Línea 1 opera con normalidad tras la interrupción

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima fue restablecido y funciona con normalidad en todo su recorrido. Tras varias horas de suspensión parcial y afectaciones para los usuarios, las operaciones volvieron a su ritmo habitual.

En el comunicado oficial, la empresa lamentó las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de los pasajeros durante la contingencia. Se reiteró el compromiso de mantener informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales ante cualquier eventualidad futura.

