Tren de la Línea 1 del Metro de Lima se detuvo antes de una estación y pasajeros no podían salir de los vagones

Usuarios pasaron más de media hora sin poder descender de los vagones tras una falla técnica cerca de San Borja Sur. - Metro de Lima

Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima sufrió una avería este viernes 26 de diciembre y quedó detenido a pocos metros de la estación San Borja Sur, según reportes de los usuarios. El incidente ocurrió durante la mañana, en plena hora punta, y dejó a los pasajeros sin posibilidad de descender de los vagones durante más de treinta minutos. La situación se normalizó a las 7:40 a.m.

Varios usuarios compartieron sus experiencias a través de redes sociales, describiendo la situación dentro del tren como tensa y agobiante. “Solo por los altavoces del tren nos indican que en breves momentos nos estarán evacuando o estarán remolcando, pero hasta ahorita nada”, relató uno de los afectados a RPP Noticias. “Ya estamos incómodos porque queremos llegar a nuestros centros de labores y hay un bochorno total por el calor que está emanando de los propios pasajeros”, agregó.

El incidente generó incomodidad y preocupación, especialmente porque muchos de los presentes intentaban llegar a tiempo a sus centros de trabajo. La falta de información clara y la imposibilidad de abrir las puertas contribuyeron a la sensación de encierro dentro de los vagones.

Comunicado Metro de Lima

Comunicado oficial y horario habitual del servicio

La Línea 1 del Metro de Lima emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para informar a los usuarios sobre la situación. “Se están presentando demoras en el servicio debido a fallas técnicas. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión”, señaló la empresa. horas después, en un nuevo comunicado, mencionaron que la situación ya se había restablecido.

Cabe recordar que, tras los horarios especiales de los días 24 y 25 de diciembre, el servicio de la Línea 1 opera hoy con su horario habitual: de 5:00 a 22:00 de lunes a sábado, y desde las 5:30 los domingos y feriados, dependiendo de la estación.

La avería de este viernes no fue atribuida a la programación especial de los días previos, sino a un desperfecto técnico inesperado, lo que resaltó la importancia de contar con protocolos eficientes para la evacuación y asistencia de los pasajeros en este tipo de situaciones.

La Línea 1 del Metro de Lima retomó su horario habitual este viernes, pero una avería dejó a decenas de personas atrapadas y sin ventilación. Foto: Perú Construye

Impacto en los usuarios y clima dentro del tren

La temperatura dentro de los vagones aumentó debido a la falta de ventilación y la cantidad de personas a bordo. Los pasajeros reportaron que el calor se volvió insoportable y la incomodidad fue en aumento mientras aguardaban instrucciones.

A pesar de que se informó a través de los altavoces que la situación sería resuelta en breve, la espera se prolongó y la incertidumbre se apoderó de los usuarios, que reclamaron una mayor rapidez y claridad en la comunicación.

La imposibilidad de salir de los vagones generó inquietud, especialmente entre quienes debían cumplir con horarios laborales. Las imágenes y relatos compartidos en redes sociales evidenciaron la falta de protocolos claros para evacuar a los pasajeros de manera segura ante emergencias técnicas.

Normalización del servicio y llamado a revisión de protocolos

Una vez solucionado el desperfecto, el tren fue removido y el servicio volvió a la normalidad. La empresa no reportó heridos ni incidentes mayores, pero la situación dejó en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de respuesta ante fallas técnicas que puedan dejar a los usuarios atrapados.

La Línea 1 del Metro de Lima reiteró sus disculpas y aseguró que continuará trabajando para evitar que incidentes similares afecten a los usuarios en el futuro.