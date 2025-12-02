La Línea 1 del Metro de Lima aumenta número de viajes por fiestas de fin de año

El refuerzo contempla ajustes semanales en franjas horarias específicas, especialmente en horas de mayor concurrencia, para facilitar el acceso tanto en días laborables como en fines de semana y feriados - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), implementó desde este último lunes una serie de mejoras en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima.

Estas acciones estarán vigentes durante todo diciembre, con el propósito de agilizar el desplazamiento en la ciudad, reducir tiempos de espera y evitar aglomeraciones en las estaciones.

Durante este mes, se programaron 1.394 viajes adicionales comparado con el mes anterior. Este refuerzo permitirá disminuir los intervalos entre trenes, facilitar el acceso a unidades y optimizar la movilidad tanto en días laborables como en fines de semana y feriados.

La nueva programación considera ajustes específicos por semana y franja horaria con el fin de garantizar una cobertura adecuada en los horarios de mayor concurrencia.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao incrementó su frecuencia y número de viajes desde este lunes, con acciones coordinadas entre la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Créditos: Andina.

Detalle de viajes adicionales en diciembre:

De lunes a viernes (9 h a 16:30 h y 20 h a 22 h):

Primera semana: 82 viajes

Segunda semana: 90 viajes

Tercera semana: 110 viajes

Cuarta semana: 136 viajes

Quinta semana: 90 viajes

Sábados (5 h a 22 h):

Primera semana: 154 viajes

Segunda semana: 168 viajes

Tercera semana: 172 viajes

Cuarta semana: 168 viajes

Domingos (5:30 h a 22 h):

Primera semana: 106 viajes

Segunda semana: 162 viajes

Tercera semana: 200 viajes

Cuarta semana: 116 viajes

Feriados 8 y 9 de diciembre (5:30 h a 22 h):

8 de diciembre: 180 viajes

9 de diciembre: 200 viajes

La medida fue adoptada para responder al flujo creciente de personas que se movilizan por trabajo, compras navideñas y celebraciones familiares en esta temporada. Este incremento en la cantidad de viajes representa un esfuerzo coordinado para brindar un servicio seguro y eficiente.

La medida responde a la creciente demanda por compras, trabajo y celebraciones familiares y busca dar un servicio más eficiente y seguro en una de las temporadas con mayor movimiento en la ciudad - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 1 del Metro?

Villa El Salvador

Parque Industrial

Pumacahua

Villa María

María Auxiliadora

San Juan

Atocongo

Jorge Chávez

Ayacucho

Cabitos

Angamos

San Borja Sur

La Cultura

Arriola

Gamarra

28 de Julio

Miguel Grau

El Ángel

Presbítero Maestro

Rio Rímac

Caja de Agua

Pirámide del Sol

Los Jardines

Los Postes

San Carlos

San Martín

Santa Rosa

Bayóvar

¿Cuál es la tarifa actual de la Línea 1 del tren eléctrico?

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ofrece dos tarifas principales:

Tarifa general: S/1.50

Medio pasaje: S/0.75

¿Cómo obtener una tarjeta de la Línea 1?

Quienes no dispongan de una tarjeta deberán comprar una por un pago único de S/ 5,00. Es fundamental contar con este medio, pues es el único modo de ingresar y utilizar el servicio del tren.

¿Quiénes pueden acceder al medio pasaje?

El medio pasaje está dirigido a escolares y estudiantes universitarios, pero para acceder a esta tarifa es indispensable completar un trámite que acredite la condición de estudiante.

Procedimiento para escolares

Para que los alumnos de nivel escolar obtengan el beneficio del medio pasaje, deben cumplir con los siguientes pasos:

Reunir la documentación requerida: El estudiante y sus padres o apoderados deben presentar el DNI vigente y la partida de nacimiento. Si el menor estudia en un colegio no escolarizado, se debe adjuntar un certificado de estudios.

Presentar los documentos en una estación autorizada: Estos requisitos deben entregarse en alguna de las estaciones designadas: El Ángel, Jorge Chávez, Los Postes, Pumacahua o San Borja Sur.

Realizar el trámite en el horario establecido: La atención se brinda de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 h a 20 h. Los sábados, el horario es de 8 h a 13 h.

Abonar por la tarjeta: En la ventanilla de atención, se debe pagar S/ 5,00 para recibir la tarjeta escolar que permite acceder al medio pasaje.