La Línea 1 del Metro de Lima aumenta número de viajes por fiestas de fin de año

Durante diciembre se programaron 1.394 viajes adicionales respecto al mes anterior con el objetivo de reducir los tiempos de espera y evitando aglomeraciones en las estaciones

El refuerzo contempla ajustes semanales
El refuerzo contempla ajustes semanales en franjas horarias específicas, especialmente en horas de mayor concurrencia, para facilitar el acceso tanto en días laborables como en fines de semana y feriados - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), implementó desde este último lunes una serie de mejoras en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima.

Estas acciones estarán vigentes durante todo diciembre, con el propósito de agilizar el desplazamiento en la ciudad, reducir tiempos de espera y evitar aglomeraciones en las estaciones.

Durante este mes, se programaron 1.394 viajes adicionales comparado con el mes anterior. Este refuerzo permitirá disminuir los intervalos entre trenes, facilitar el acceso a unidades y optimizar la movilidad tanto en días laborables como en fines de semana y feriados.

La nueva programación considera ajustes específicos por semana y franja horaria con el fin de garantizar una cobertura adecuada en los horarios de mayor concurrencia.

La Línea 1 del Metro
La Línea 1 del Metro de Lima y Callao incrementó su frecuencia y número de viajes desde este lunes, con acciones coordinadas entre la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Créditos: Andina.

Detalle de viajes adicionales en diciembre:

De lunes a viernes (9 h a 16:30 h y 20 h a 22 h):

  • Primera semana: 82 viajes
  • Segunda semana: 90 viajes
  • Tercera semana: 110 viajes
  • Cuarta semana: 136 viajes
  • Quinta semana: 90 viajes

Sábados (5 h a 22 h):

  • Primera semana: 154 viajes
  • Segunda semana: 168 viajes
  • Tercera semana: 172 viajes
  • Cuarta semana: 168 viajes

Domingos (5:30 h a 22 h):

  • Primera semana: 106 viajes
  • Segunda semana: 162 viajes
  • Tercera semana: 200 viajes
  • Cuarta semana: 116 viajes

Feriados 8 y 9 de diciembre (5:30 h a 22 h):

  • 8 de diciembre: 180 viajes
  • 9 de diciembre: 200 viajes

La medida fue adoptada para responder al flujo creciente de personas que se movilizan por trabajo, compras navideñas y celebraciones familiares en esta temporada. Este incremento en la cantidad de viajes representa un esfuerzo coordinado para brindar un servicio seguro y eficiente.

La medida responde a la
La medida responde a la creciente demanda por compras, trabajo y celebraciones familiares y busca dar un servicio más eficiente y seguro en una de las temporadas con mayor movimiento en la ciudad - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 1 del Metro?

  • Villa El Salvador
  • Parque Industrial
  • Pumacahua
  • Villa María
  • María Auxiliadora
  • San Juan
  • Atocongo
  • Jorge Chávez
  • Ayacucho
  • Cabitos
  • Angamos
  • San Borja Sur
  • La Cultura
  • Arriola
  • Gamarra
  • 28 de Julio
  • Miguel Grau
  • El Ángel
  • Presbítero Maestro
  • Rio Rímac
  • Caja de Agua
  • Pirámide del Sol
  • Los Jardines
  • Los Postes
  • San Carlos
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • Bayóvar

¿Cuál es la tarifa actual de la Línea 1 del tren eléctrico?

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ofrece dos tarifas principales:

  • Tarifa general: S/1.50
  • Medio pasaje: S/0.75

¿Cómo obtener una tarjeta de la Línea 1?

Quienes no dispongan de una tarjeta deberán comprar una por un pago único de S/ 5,00. Es fundamental contar con este medio, pues es el único modo de ingresar y utilizar el servicio del tren.

¿Quiénes pueden acceder al medio pasaje?

El medio pasaje está dirigido a escolares y estudiantes universitarios, pero para acceder a esta tarifa es indispensable completar un trámite que acredite la condición de estudiante.

Procedimiento para escolares

Para que los alumnos de nivel escolar obtengan el beneficio del medio pasaje, deben cumplir con los siguientes pasos:

  • Reunir la documentación requerida: El estudiante y sus padres o apoderados deben presentar el DNI vigente y la partida de nacimiento. Si el menor estudia en un colegio no escolarizado, se debe adjuntar un certificado de estudios.
  • Presentar los documentos en una estación autorizada: Estos requisitos deben entregarse en alguna de las estaciones designadas: El Ángel, Jorge Chávez, Los Postes, Pumacahua o San Borja Sur.
  • Realizar el trámite en el horario establecido: La atención se brinda de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 h a 20 h. Los sábados, el horario es de 8 h a 13 h.
  • Abonar por la tarjeta: En la ventanilla de atención, se debe pagar S/ 5,00 para recibir la tarjeta escolar que permite acceder al medio pasaje.

