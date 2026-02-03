Perú

Vía Expresa Sur: instalan el primer puente peatonal provisional tras cinco meses de reclamos y una muerte

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició la colocación de pasarelas temporales en la Vía Expresa Sur después de meses de protestas vecinales y un accidente fatal

Instalan montaje del puente peatonal
Instalan montaje del puente peatonal provisional en la Vía Expresa Sur. (Foto: MML)

Cinco meses después de la inauguración de la Vía Expresa Sur, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) activó el montaje del primer puente peatonal provisional. El inicio de las obras se produjo durante la madrugada del martes 3 de febrero, en respuesta a los constantes pedidos de vecinos, peatones y conductores por falta de accesos seguros y tras un accidente mortal que evidenció los riesgos de cruzar la vía sin infraestructura adecuada.

El primer paso se dio en la calle Esteban Camere, en Surco, donde operarios municipales instalaron tres módulos de estructuras metálicas sobre torres previamente ubicadas. Las maniobras requirieron el uso de una grúa de alto tonelaje, permitiendo el izaje y colocación de las piezas en el lugar designado. Así, el puente comenzó a tomar forma para facilitar el cruce de los residentes y usuarios que transitan a diario por esta arteria clave del sur de Lima.

La gestión municipal, encabezada por el alcade Renzo Reggiardo, busca mejorar la seguridad peatonal y la transitabilidad en una vía que, desde su apertura, ha recibido cuestionamientos por la ausencia de señalización, iluminación y pasos seguros.

El gerente de Infraestructura de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Lech Espinoza, detalló que tras el montaje de la primera pasarela, se implementarán señalización, cruces tipo cebra y veredas para facilitar el desplazamiento.

Cronograma

El plan contempla la instalación de un total de cuatro puentes peatonales provisionales de 60 metros cada uno, distribuidos en puntos estratégicos de la vía.

Además del ubicado en Esteban Camere, se trabaja en excavaciones y preparación del terreno en la calle Doña Elsa, el jirón García García y la calle Los Vicus.

El proceso, que se desarrolla en paralelo en las distintas ubicaciones, incluye el armado de plataformas y torres de soporte para luego ensamblar las estructuras metálicas.

Según el cronograma anunciado por la MML y Emape, la instalación de los cuatro puentes estará lista en aproximadamente seis semanas. Una vez concluidas estas obras temporales, se dará inicio a la construcción de los puentes peatonales definitivos de concreto armado.

Estas estructuras finales contarán con escaleras, rampas, ascensores y dispositivos de seguridad adicionales, como reductores de velocidad en los cruces peatonales.

La Vía Expresa Sur, inaugurada en septiembre de 2025, fue presentada como una solución para descongestionar el tránsito hacia la Panamericana Sur, aunque desde el primer día enfrentó críticas por su infraestructura incompleta.

Usuarios y especialistas han señalado la urgencia de contar con pasos peatonales seguros para evitar accidentes, embotellamientos y situaciones de riesgo tanto para conductores como para transeúntes.

Durante la instalación, el municipio aplicó protocolos de seguridad para el izaje y manipulación de las estructuras, buscando minimizar los riesgos durante las maniobras nocturnas.

La presencia de equipos técnicos y maquinaria especializada permitió avanzar en el ensamblaje de las pasarelas, mientras los trabajos de señalización y adecuación de veredas se programan para los próximos días.

La medida proporciona una solución temporal mientras se completan las obras definitivas, ofreciendo una alternativa segura en una vía que conecta distritos como Barranco y Surco y que, próximamente, enlazará con la Panamericana Sur.

