Perú

Renzo Reggiardo admite contacto con Zamir Villaverde, investigado por corrupción, pero niega amistad: “No tengo vínculo”

El alcalde de Lima reconoció un contacto previo con el empresario durante la campaña municipal, pero negó cualquier vínculo actual o recomendación al presidente interino José Jerí. Villaverde, en cambio, sostiene una versión distinta sobre su relación con Reggiardo

Guardar
Renzo Reggiardo admitió que conoció
Renzo Reggiardo admitió que conoció a Zamir Villaverde durante la campaña municipal de 2018, pero negó cualquier relación personal, comunicación vigente o cercanía

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó este lunes que tuvo contacto con Zamir Villaverde, investigado por corrupción y uno de los principales denunciantes contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), durante su candidatura a la Municipalidad Metropolitana (MML) en las elecciones de 2018. Sin embargo, negó cualquier relación de amistad o vínculo actual.

“Lo conozco, por supuesto. Después yo me enteré de algunas cosas”, señaló durante una entrevista en el podcast conducido por la periodista Milagros Leiva en el diario El Comercio. Precisó que no mantienen trato frecuente ni cercanía personal. “No tengo ningún vínculo con Zamir, absolutamente ninguno”, afirmó.

“No tengo nada que ver con lo que Zamir podría estar vinculado a la situación de los chinos (en referencia a los empresarios con los que el presidente interino José Jerí mantuvo reuniones clandestinas) y que esto afectaría al presidente. No tengo nada, absolutamente nada que ver ni en eso ni en ningún tipo de vínculo o relación con Zamir Villaverde”, sostuvo.

Al ser consultado sobre una eventual recomendación al gobernante para dialogar con Villaverde, Reggiardo calificó esa versión como absurda. “Es una locura”, respondió, y añadió que su comunicación con Jerí se limita a asuntos de gestión.

Reggiardo calificó como “una locura”
Reggiardo calificó como “una locura” la versión que lo señala como intermediario o recomendador de un diálogo entre Jerí y Villaverde, y afirmó que solo trata temas de gestión con el mandatario

Villaverde, conocido por afirmar que entregó miles de dólares a Castillo a través del exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, con el fin de favorecerlo en la adjudicación de obras, y por ofrecer pruebas sobre la presunta participación de Castillo como líder de una supuesta red criminal en el MTC, expresó una versión distinta días atrás en una entrevista con el periodista Beto Ortiz.

Renzo Reggiardo es mi amigo”, declaró, al reiterar que se conocieron durante la campaña municipal, aunque señaló que no lo visita debido a que se mantiene ocupado con sus estudios. “Desde que fue alcalde o fue regidor, creo, no lo he visitado”, indicó.

Asimismo, negó haber recibido alguna recomendación de Reggiardo para reunirse con Jerí. “Si el presidente quisiera reunirse conmigo, se hubiera conseguido mi número de teléfono; tranquilamente puede llamar”, concluyó.

Mientras Reggiardo niega cualquier amistad,
Mientras Reggiardo niega cualquier amistad, Villaverde aseguró que ambos son amigos y que se conocieron durante la campaña, aunque reconoció que no mantienen contacto frecuente

El periodista reveló días atrás que el jefe de Estado llamó al expremier Alberto Otárola para pedirle instrucciones sobre cómo manejar la filtración de las grabaciones. Según esa versión, el exjefe de Gabinete le recomendó, sin éxito, “esperar y poner paños fríos antes de tomar una decisión precipitada”, tras lo cual el presidente le comentó que existen al menos 19 videos adicionales.

“Y Otárola le dijo algo más (a Jerí)”, añadió el periodista. “Le dijo: ‘no lo hagas’, cuando le consultó si era conveniente sentarse con Villaverde. [...] Otárola le dijo: ‘No lo haga, porque en el momento que usted se siente con él, ya no está en juego la presidencia, ya está en juego su libertad’”.

Villaverde es dueño de Centinel S.A.C., una empresa de seguridad que tuvo como gerente de Operaciones al coronel retirado Lizandro Quiroga, señalado de filtrar parte del primer video de las reuniones clandestinas.

Temas Relacionados

Renzo ReggiardoZamir Villaverdeperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Magaly Medina anuncia su regreso a ATV con look renovado y promesas de novedades: día y hora confirmadas

La ‘Urraca’ despeja rumores y pone fin a la incertidumbre anunciando su retorno y nuevas investigaciones en su clásico horario, generando revuelo entre seguidores y detractores del espectáculo local

Magaly Medina anuncia su regreso

Resultados del Gana Diario este lunes 2 de febrero

Esta lotería peruana realiza un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario este

Hernando de Soto aparece en archivos divulgados del caso Epstein: “Realmente decepcionante”

Juan Esteban Ganoza Temple no es el único peruano que aparece en los correos. El economista y excandidato presidencial también es mencionado en distintos documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Hernando de Soto aparece en

Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Hinchas y compañeros lamentaron la partida de Tatiana Quiroz Alosilla. Duro momento para el arquero peruano de 35 años. Todas las condolencias

Murió la mamá de Pedro

¿Por qué ordenaron rapar a ‘El Monstruo’ y vestirlo de blanco después de su extradición desde Paraguay? Minjus responde

El ministro de Justicia, Walter Martínez, explicó por qué Erick Moreno Hernández fue rapado y vestido de blanco antes de quedar aislado en una celda de la Base Naval del Callao

¿Por qué ordenaron rapar a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hernando de Soto aparece en

Hernando de Soto aparece en archivos divulgados del caso Epstein: “Realmente decepcionante”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Rafael López Aliaga plantea cárceles aisladas en la selva para delincuentes de alta peligrosidad

JEE archiva investigación contra Lady Camones: congresista califica denuncia de “maliciosa”, pero se salvó solo porque todavía no era candidata

Keiko Fujimori afirmó que la criminalidad “explotó” en 2017, pero las cifras oficiales lo desmienten

ENTRETENIMIENTO

La reacción del productor de

La reacción del productor de La Manada tras el intento de María Pía Copello por fichar a un integrante: “nadie puede venir aquí a sabotear”

La contundente respuesta de Samahara Lobatón ante las acciones del Ministerio de la Mujer: “no me los van a quitar”

Pamela López responde a Pamela Franco, afirma que sí trabaja y lanza advertencia por sus hijos: “Ten mucho cuidado”

Samahara Lobatón no responde si denunciará a Bryan Torres: “ya hay una carpeta abierta”

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

DEPORTES

Murió la mamá de Pedro

Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Juan Pablo Goicochea consigue salir temporalmente de Platense: fue anunciado como incorporación del Defensor Sporting

Jean Ferrari asegura que “Mano Menezes es el técnico ideal para recuperar la identidad” de la selección peruana

Lionel Messi agradece a Perú por su recibimiento en el Champions Tour del Inter Miami con una imagen en Matute enfrentando a Alianza Lima

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5