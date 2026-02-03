Renzo Reggiardo admite contacto con Zamir Villaverde, investigado por corrupción, pero niega amistad: “No tengo vínculo”

Renzo Reggiardo admitió que conoció a Zamir Villaverde durante la campaña municipal de 2018, pero negó cualquier relación personal, comunicación vigente o cercanía

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó este lunes que tuvo contacto con Zamir Villaverde, investigado por corrupción y uno de los principales denunciantes contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), durante su candidatura a la Municipalidad Metropolitana (MML) en las elecciones de 2018. Sin embargo, negó cualquier relación de amistad o vínculo actual.

“Lo conozco, por supuesto. Después yo me enteré de algunas cosas”, señaló durante una entrevista en el podcast conducido por la periodista Milagros Leiva en el diario El Comercio. Precisó que no mantienen trato frecuente ni cercanía personal. “No tengo ningún vínculo con Zamir, absolutamente ninguno”, afirmó.

“No tengo nada que ver con lo que Zamir podría estar vinculado a la situación de los chinos (en referencia a los empresarios con los que el presidente interino José Jerí mantuvo reuniones clandestinas) y que esto afectaría al presidente. No tengo nada, absolutamente nada que ver ni en eso ni en ningún tipo de vínculo o relación con Zamir Villaverde”, sostuvo.

Al ser consultado sobre una eventual recomendación al gobernante para dialogar con Villaverde, Reggiardo calificó esa versión como absurda. “Es una locura”, respondió, y añadió que su comunicación con Jerí se limita a asuntos de gestión.

Reggiardo calificó como “una locura” la versión que lo señala como intermediario o recomendador de un diálogo entre Jerí y Villaverde, y afirmó que solo trata temas de gestión con el mandatario

Villaverde, conocido por afirmar que entregó miles de dólares a Castillo a través del exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, con el fin de favorecerlo en la adjudicación de obras, y por ofrecer pruebas sobre la presunta participación de Castillo como líder de una supuesta red criminal en el MTC, expresó una versión distinta días atrás en una entrevista con el periodista Beto Ortiz.

“Renzo Reggiardo es mi amigo”, declaró, al reiterar que se conocieron durante la campaña municipal, aunque señaló que no lo visita debido a que se mantiene ocupado con sus estudios. “Desde que fue alcalde o fue regidor, creo, no lo he visitado”, indicó.

Asimismo, negó haber recibido alguna recomendación de Reggiardo para reunirse con Jerí. “Si el presidente quisiera reunirse conmigo, se hubiera conseguido mi número de teléfono; tranquilamente puede llamar”, concluyó.

Mientras Reggiardo niega cualquier amistad, Villaverde aseguró que ambos son amigos y que se conocieron durante la campaña, aunque reconoció que no mantienen contacto frecuente

El periodista reveló días atrás que el jefe de Estado llamó al expremier Alberto Otárola para pedirle instrucciones sobre cómo manejar la filtración de las grabaciones. Según esa versión, el exjefe de Gabinete le recomendó, sin éxito, “esperar y poner paños fríos antes de tomar una decisión precipitada”, tras lo cual el presidente le comentó que existen al menos 19 videos adicionales.

“Y Otárola le dijo algo más (a Jerí)”, añadió el periodista. “Le dijo: ‘no lo hagas’, cuando le consultó si era conveniente sentarse con Villaverde. [...] Otárola le dijo: ‘No lo haga, porque en el momento que usted se siente con él, ya no está en juego la presidencia, ya está en juego su libertad’”.

Villaverde es dueño de Centinel S.A.C., una empresa de seguridad que tuvo como gerente de Operaciones al coronel retirado Lizandro Quiroga, señalado de filtrar parte del primer video de las reuniones clandestinas.