Perú

¿Por qué ordenaron rapar a ‘El Monstruo’ y vestirlo de blanco después de su extradición desde Paraguay? Minjus responde

El ministro de Justicia, Walter Martínez, explicó por qué Erick Moreno Hernández fue rapado y vestido de blanco antes de quedar aislado en una celda de la Base Naval del Callao

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, explicó por qué Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’ y extraditado desde Paraguay tras figurar como el hombre más buscado por la Justicia peruana, fue rapado y vestido de blanco antes de ingresar a prisión.

En diálogo con Cuarto Poder, el titular del portafolio señaló este domingo que la decisión obedece a motivos de seguridad y disciplina. “A veces, los internos esconden armas en el cabello. Pueden esconder una Gillette, fácilmente, puede ser colocada en el cabello y esa la pueden usar como arma para hacer daño a, a otros internos, a los agentes penitenciarios o ellos mismos”, afirmó.

Martínez añadió que “esas posibilidades” disminuyen al eliminar el cabello y la barba. “Y el uniforme, al igual que el cabello también, es por un tema de disciplina, porque ellos tienen que entender que están yendo a un penal para cumplir una pena, porque han recibido una sanción, no están yendo de paseo”, indicó.

El dominical informó que, en un primer momento, se evaluó enviar a ‘El Monstruo’ al penal de Piedras Gordas, una opción que fue descartada porque allí se encuentra Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘JJ’, considerado el número dos de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ y su otrora principal colaborador. En el mismo penal permanece Adam Smith Lucano, conocido como ‘El Jorobado’, su mayor adversario.

En medio de un estricto operativo de seguridad, Erick Moreno Hernández, conocido como "El Monstruo", es trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad de la Base Naval del Callao. Agentes de la SUAT y del GOES del INPE lo escoltaron fuertemente armados. - TV Perú Noticias

El reportaje indica que también se contempló su traslado a Challapalca, cárcel de máxima seguridad reconocida por sus condiciones extremas, pero finalmente las autoridades decidieron recluirlo en la Base Naval del Callao, bajo resguardo de la Marina de Guerra.

La celda asignada a ‘El Monstruo’ tiene tres metros de largo por tres de ancho y está equipada solo con un inodoro, una ducha y una cama de concreto. El ministro descartó que ocupe el espacio donde estuvo el sanguinario Abimael Guzmán, fallecido fundador de Sendero Luminoso, o que mantenga contacto con otros internos, como el exasesor Vladimiro Montesinos.

“Hay solo una salida para él, nada más, sin contacto con los demás, este, internos. No (se puede cruzar con ninguno), porque son horas distintas (asignadas para que salgan)”, agregó.

Control de identidad contra Erick
Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

Martínez subrayó que el líder criminal, señalado por liderar una de las mayores organizaciones criminales dedicada a extorsionar negocios en el norte de la capital, secuestrar y asesinar a personas que se negaban a pagar los cupos exigidos por su banda, enfrenta “las más duras dentro de lo que es el régimen cerrado especial” y que estará “la mayor parte del tiempo encerrado”.

“Va a tener solo una hora de patio al día. No tiene ninguna posibilidad de comodidad ni comunicación fuera del establecimiento penitenciario. Son las condiciones más duras como corresponde al, el grado de peligrosidad que tiene este interno”, dijo.

