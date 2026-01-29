Hasta 30 miembros de ‘Los Injertos del Cono Norte’ siguen libres pese a la captura de ‘El Monstruo’

Erick Moreno luce con la cabeza rapada durante su traslado a la Base Naval del Callao - Crédito: Andina

La captura y extradición del criminal Erick Luis Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo” y líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, se presentó como un hito en la lucha contra el crimen en la zona norte de Lima. Sin embargo, el operativo no es una victoria definitiva sobre el crimen organizado. Entre 25 y 30 personas, integrantes de este grupo crimininal, siguen en libertad.

En conversación con Exitosa, Francisco Rivadeneyra, comandante en retiro y exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, afirmó que la repatriación y reclusión de Moreno Hernández “transmite un mensaje a los otros cabecillas, que así van a terminar”.

Sin embargo, también se mostró inconforme con la cantidad de personal policial desplazado para el traslado del criminal y afirmó que “la verdad que me siento muy indignado de ver la atención que se le presta y con esa enormidad de desplazamiento y de personal, que si se hubiese puesto de manifiesto antes, se habrían evitado cientos de muertes”.

Imágenes desde el interior del avión muestran al detenido Erick Moreno encadenado de pies y manos. | PNP

Rivadeneyra insistió en que la detención de “el Monstruo” debe considerarse únicamente como el inicio de las acciones necesarias. Afirmó que aún existen varios criminales bajo las órdenes de Moreno Hernández, que siguen libres. “Ahí vemos un monstruo solamente. No te imaginas la cantidad de monstruos que existen y no sé por qué no estamos detrás de ellos”, indicó al medio radial.

Sobre otros líderes criminales activos en la zona norte de Lima Rivadeneyra indicó que “hay un tal ‘Loco Joe’ y su segundo ‘Paco’, que nadie menciona. Todo el mundo los conoce y no hay absolutamente un detalle sobre esos sujetos. Están ahí, siguen en libertad”.

El comandante en retiro fue crítico con el discurso gubernamental acerca de la supuesta desarticulación total de las bandas tras la captura de Moreno Hernández. “No ha desbaratado a nadie, solamente han capturado a uno de los cabecillas”, replicó Rivadeneyra. Añadió que la organización criminal, aunque golpeada, mantiene capacidad de acción mediante miembros dispersos: “Ay cantidad ahí, entre veinticinco y treinta miembros que faltan por capturar, que son los sicarios que se van a insertar”.

Alias, 'El Monstruo' fue trasladado a la Base Naval del Callao. - Crédito: INPE

Además de sus advertencias sobre la continuidad delictiva, Rivadeneyra cuestionó la presencia de mafias que “ponen, protegen y respaldan a estas organizaciones delictivas para aprovecharse del erario público”. Subrayó la existencia de dudas sobre posibles filtraciones internas: “¿Se ha investigado, se ha detectado quién recibió la última información de la policía paraguaya? ¿Qué pasó con esa información de los teléfonos? ¿Se ha identificado con quién se comunicaba?”. Estas preguntas resaltan la necesidad de activar investigaciones fiscales y fortalecer la cooperación internacional para determinar si hubo protección interna o avisos de fuga.

Respecto a la reclusión, Moreno Hernández fue trasladado a la Base Naval del Callao por decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras evaluar su peligrosidad bajo recomendación de la jefa Shadia Valdez y en coordinación con el ministro de Justicia Walter Martínez. Cumplirá 36 meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y audiencias en su contra.

Francisco Rivadeneyra concluyó su intervención con un llamado a mantener la vigilancia sobre los remanentes de estas organizaciones. Sostuvo la necesidad de iniciar una intervención fiscal preliminar y utilizar el apoyo internacional para impedir la protección de criminales desde las instituciones. El futuro de la seguridad en Lima Norte dependerá de que la captura de “el Monstruo” se convierta en el punto de partida real para erradicar la influencia de las mafias que aún esperan su oportunidad.