El llanto de ‘El Monstruo’ y el por qué usó un casco rojo: el detrás de las 10 horas de vuelo que trajeron de regreso a Erick Moreno al Perú

La figura del criminal que desafiaba a la autoridad desde su escondite en Paraguay terminó por desmoronarse a 10 mil metros de altura, tal como captó Punto Final. Detrás de las paredes metálicas del Antonov AN-32B, un avión táctico diseñado para misiones hostiles, se vivió el cierre de un ciclo de violencia. Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, no regresó al Perú como el cabecilla empoderado que ordenaba secuestros y asesinatos, sino como un detenido reducido por la fuerza de la ley.

Desde su salida de Asunción, un implemento captó la atención: un casco de seguridad color rojo. Este no era un accesorio protocolar; era la respuesta directa de la policía al último intento de manipulación del delincuente. Inteligencia peruana y paraguaya habían detectado que Moreno planeaba autoinfringirse una lesión grave durante el traslado para forzar un aterrizaje de emergencia y facilitar un rescate por parte de sicarios.

Así, junto a las esposas en manos y pies, el casco simbolizó la pérdida total de control del criminal sobre su propio destino. El hombre que privaba de la libertad a empresarios y niñas, se encontraba confinado en un espacio mínimo, sin teléfonos, sin lujos y sin sicarios que obedecieran sus órdenes.

El viaje de extradición duró diez horas, con paradas técnicas en Cochabamba y Arequipa. Durante el trayecto, Moreno Hernández intentó imponer una pose de altivez, mirando de reojo a los agentes con una soberbia ensayada. Sin embargo, conforme el avión se adentraba en territorio peruano, la fachada de criminal intocable desapareció.

Erick Moreno, alias “El Monstruo”, fue extraditado a Perú para responder ante la justicia por secuestro, extorsión y organización criminal. Foto: Composición Infobae Perú / Policía Perú

Aislado en la cabina de carga, el “Monstruo” mostró su faceta más calculadora y, finalmente, quebrada. Al verse cercado y sin margen de maniobra, el delincuente pasó del silencio desafiante al llanto, preguntando con insistencia cuál sería su destino final.

Durante las evaluaciones médicas a bordo, también intentó utilizar su estado de salud a su favor. Reveló padecer de hipertensión, alegando estados de ansiedad para solicitar fármacos como Captopril e Isordil. Asimismo, mencionó una cirugía antigua en el pulmón derecho.

Estas dolencias, lejos de ser vistas como una debilidad humana, fueron registradas por los médicos legistas como parte del perfil de un interno de alto riesgo que busca cualquier resquicio para alterar el régimen de custodia. La vigilancia fue implacable: cada suspiro y cada mirada del detenido fue monitoreada por un equipo que conocía perfectamente su capacidad de manipulación.

El momento de mayor carga simbólica en el vuelo fue la presencia de un investigador de la PNP que integraba el anillo de seguridad. Este agente no era un custodio cualquiera: era el antiguo compañero del suboficial William Ríos Cauty, el policía que murió asesinado durante un operativo contra la organización de ‘El Monstruo’. El destino obligó al criminal a pasar diez horas bajo la vigilancia directa de quien cargó el féretro de su víctima.

Agente William Ríos Cauti, baleado en operativo contra secuestradores, fue ascendido al grado de suboficial brigadier PNP.

Pese a que el tratado de extradición con Paraguay podría limitar la aplicación de la cadena perpetua en este caso específico, el Ministerio Público y la PNP acumularon pruebas contundentes de secuestro, extorsión y sicariato que aseguran una reclusión prolongada.