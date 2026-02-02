Perú

El llanto de ‘El Monstruo’ y el por qué usó un casco rojo: el detrás de las 10 horas de vuelo que trajeron de regreso a Erick Moreno al Perú

El hombre que lideró una de las redes criminales más sanguinarias de Lima Norte, regresó al país encadenado, custodiado por el compañero de una de sus víctimas y bajo un protocolo que anuló su último intento de fuga

Guardar
Erick Moreno, alias 'El Monstruo',
Erick Moreno, alias 'El Monstruo', retornó al país extraditado desde Paraguay. | Punto Final

La figura del criminal que desafiaba a la autoridad desde su escondite en Paraguay terminó por desmoronarse a 10 mil metros de altura, tal como captó Punto Final. Detrás de las paredes metálicas del Antonov AN-32B, un avión táctico diseñado para misiones hostiles, se vivió el cierre de un ciclo de violencia. Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, no regresó al Perú como el cabecilla empoderado que ordenaba secuestros y asesinatos, sino como un detenido reducido por la fuerza de la ley.

Desde su salida de Asunción, un implemento captó la atención: un casco de seguridad color rojo. Este no era un accesorio protocolar; era la respuesta directa de la policía al último intento de manipulación del delincuente. Inteligencia peruana y paraguaya habían detectado que Moreno planeaba autoinfringirse una lesión grave durante el traslado para forzar un aterrizaje de emergencia y facilitar un rescate por parte de sicarios.

Así, junto a las esposas en manos y pies, el casco simbolizó la pérdida total de control del criminal sobre su propio destino. El hombre que privaba de la libertad a empresarios y niñas, se encontraba confinado en un espacio mínimo, sin teléfonos, sin lujos y sin sicarios que obedecieran sus órdenes.

El viaje de extradición duró diez horas, con paradas técnicas en Cochabamba y Arequipa. Durante el trayecto, Moreno Hernández intentó imponer una pose de altivez, mirando de reojo a los agentes con una soberbia ensayada. Sin embargo, conforme el avión se adentraba en territorio peruano, la fachada de criminal intocable desapareció.

Erick Moreno, alias “El Monstruo”,
Erick Moreno, alias “El Monstruo”, fue extraditado a Perú para responder ante la justicia por secuestro, extorsión y organización criminal. Foto: Composición Infobae Perú / Policía Perú

Aislado en la cabina de carga, el “Monstruo” mostró su faceta más calculadora y, finalmente, quebrada. Al verse cercado y sin margen de maniobra, el delincuente pasó del silencio desafiante al llanto, preguntando con insistencia cuál sería su destino final.

Durante las evaluaciones médicas a bordo, también intentó utilizar su estado de salud a su favor. Reveló padecer de hipertensión, alegando estados de ansiedad para solicitar fármacos como Captopril e Isordil. Asimismo, mencionó una cirugía antigua en el pulmón derecho.

Estas dolencias, lejos de ser vistas como una debilidad humana, fueron registradas por los médicos legistas como parte del perfil de un interno de alto riesgo que busca cualquier resquicio para alterar el régimen de custodia. La vigilancia fue implacable: cada suspiro y cada mirada del detenido fue monitoreada por un equipo que conocía perfectamente su capacidad de manipulación.

El momento de mayor carga simbólica en el vuelo fue la presencia de un investigador de la PNP que integraba el anillo de seguridad. Este agente no era un custodio cualquiera: era el antiguo compañero del suboficial William Ríos Cauty, el policía que murió asesinado durante un operativo contra la organización de ‘El Monstruo’. El destino obligó al criminal a pasar diez horas bajo la vigilancia directa de quien cargó el féretro de su víctima.

Agente William Ríos Cauti, baleado
Agente William Ríos Cauti, baleado en operativo contra secuestradores, fue ascendido al grado de suboficial brigadier PNP.

Pese a que el tratado de extradición con Paraguay podría limitar la aplicación de la cadena perpetua en este caso específico, el Ministerio Público y la PNP acumularon pruebas contundentes de secuestro, extorsión y sicariato que aseguran una reclusión prolongada.

Temas Relacionados

Erick MorenoEl MonstruoPNPperu-noticias

Más Noticias

Las “momias” de ketamina en el Aeropuerto Jorge Chávez: revelan rutas hacia Estados Unidos y Hong Kong por millones de dólares

El caso expuso cómo las organizaciones criminales ajustan sus métodos a la infraestructura renovada del principal aeropuerto del país

Las “momias” de ketamina en

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Según un informe de Cuarto Poder, las jóvenes visitaron el despacho presidencial en horarios nocturnos y, después de esos encuentros, accedieron a contratos estatales en distintas entidades. Palacio asegura que los nombramientos respetan la normativa vigente

Cinco allegadas de José Jerí

“Me arranqué la piel”: El desgarrador testimonio de Jackeline Salazar sobre sus 11 días en manos de ‘El Monstruo’

Dos años después del operativo que la liberó, la empresaria rompe su silencio. Entre lágrimas, revela el horror psicológico que vivió bajo las órdenes de Erick Moreno Hernández y lo que siente con su extradición

“Me arranqué la piel”: El

Juan Reynoso alza la voz por el conflicto con 1190 Sports en el inicio de Liga 1 2026: “Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario”

El técnico de Melgar analizó el tenso inicio del campeonato, se refirió a las deudas pendientes por derechos de transmisión y remarcó la necesidad de una postura conjunta entre los clubes nacionales

Juan Reynoso alza la voz

Esteban Pavez se fija un objetivo central en su primera experiencia en Liga 1 2026: “Vengo a Alianza Lima a ser campeón”

El ‘Huasi’, de 35 años, solo tiene en mente la idea de triunfar con los ‘íntimos’, a quienes compara con mucha firmeza a los ‘albos’ por pasión, identificación y popularidad

Esteban Pavez se fija un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cinco allegadas de José Jerí

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Rosangella Barbarán se graba infringiendo ordenanza municipal: Fuerza Popular podría afrontar multa de más de S/ 30 mil

Exgerente de GORE La Libertad permitió pago irregular de más de S/30 mil a su madre: César Acuña lo mantiene como su candidato

“Seguro está esperando la plata”: llamadas interceptadas exponen a empresario chino bajo arresto que visitó a José Jerí

Ciro Castillo acudirá este lunes 2 al Gore Callao: buscará retornar a su cargo como gobernador, confirmó su abogado

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina deja claro a

Onelia Molina deja claro a Mario Irivarren: “Todavía me siento demasiado joven para casarme”

El duro consejo que le dio Marisol a Pamela López por sus peleas con Christian Cueva

Melcochita y Monserrat: la historia de una relación impensable que llegó a su fin luego de 17 años

Monserrat Seminario denuncia amenazas de muerte tras ruptura con Melcochita: “no le tengo miedo a nadie”

Samahara Lobatón sorprende con poderoso mensaje de fe tras volver con Bryan Torres

DEPORTES

Juan Reynoso alza la voz

Juan Reynoso alza la voz por el conflicto con 1190 Sports en el inicio de Liga 1 2026: “Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario”

Esteban Pavez se fija un objetivo central en su primera experiencia en Liga 1 2026: “Vengo a Alianza Lima a ser campeón”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: Alianza Lima y Universitario ganaron en la fecha 1 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - Fase 2: así van los equipos tras el final de la fecha 4

Gol impecable de cabeza de Alex Valera, tras servicio de Jairo Concha, para 1-0 en Universitario vs ADT por Liga 1 2026