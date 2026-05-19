Perú

JNE abre convocatoria para propuestas ciudadanas de preguntas al debate presidencial 2026: así puedes participar

El Jurado Nacional de Elecciones lanzó la campaña “Pregunta y decide”, que permite a cualquier ciudadano sugerir temas y preguntas para el debate presidencial de la segunda vuelta. La convocatoria estará abierta del 20 al 22 de mayo a nivel nacional

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Dos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, debaten detrás de podios azules con el texto 'DEBATE PRESIDENCIAL'. Banderas peruanas con escudos adornan el fondo.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó este miércoles 20 de mayo la campaña “Pregunta y decide”, una iniciativa que permite a cualquier ciudadano peruano proponer los temas y preguntas que deberían abordar los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez durante el Debate Presidencial de la Segunda Elección Presidencial 2026, programado para fines de mes.

La convocatoria estará abierta del 20 al 22 de mayo a nivel nacional y busca garantizar una participación activa, plural y descentralizada del electorado en uno de los momentos más importantes del proceso democrático. El objetivo del JNE es que las preguntas que se formulen en el debate no respondan exclusivamente a la agenda de los medios o los partidos, sino a las inquietudes reales de la población.

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El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo participar en “Pregunta y decide”

El mecanismo de participación es sencillo y completamente virtual. Los ciudadanos deberán ingresar al portal oficial votoinformado.jne.gob.pe, seleccionar un eje temático de su interés y formular su pregunta a través de un formulario en línea. No se requiere registro previo ni ningún trámite adicional.

La convocatoria se difundirá a través de las plataformas digitales institucionales del JNE. Además, el organismo desplegará Facilitadores e Impulsadores del Voto Informado en distintas regiones del país para realizar actividades presenciales y recoger preguntas ciudadanas en comunidades con menor acceso a internet, garantizando así la descentralización de la iniciativa.

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Una vez cerrada la convocatoria el 22 de mayo, el JNE realizará un proceso de selección de las preguntas más representativas y pertinentes, que serán incorporadas al debate presidencial mediante producción audiovisual.

Montaje de Keiko Fujimori sonriendo ante multitudes urbanas y Roberto Sánchez levantando un sombrero ante paisajes rurales, con Alberto Fujimori y Pedro Castillo de fondo
Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejes temáticos disponibles

Los ciudadanos podrán formular sus preguntas en torno a los siguientes ejes temáticos referenciales, entre otros que el formulario pueda incluir:

  • Salud
  • Vivienda
  • Cultura
  • Gobernabilidad
  • Lucha contra la corrupción
  • Empleo y reactivación económica
  • Medio ambiente y cambio climático
  • Políticas sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad

La lista no es exhaustiva: el JNE precisó que se considerarán otros temas relevantes que los ciudadanos identifiquen como prioritarios para el país, en línea con el carácter abierto y participativo de la iniciativa.

Póster con logos de JNE y DNE. Texto: "Tú puedes ser parte del Debate Presidencial 2026" y "Pregunta y DECIDE", con un ícono de diálogo
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invita a la ciudadanía a enviar propuestas de temas y preguntas para el debate presidencial de la segunda vuelta de 2026, promoviendo la participación informada. (JNE)

Por qué el JNE lanzó esta campaña

El debate presidencial constituye uno de los principales espacios democráticos para que la ciudadanía conozca, contraste y evalúe las propuestas de los candidatos que disputarán la presidencia el 7 de junio. Sin embargo, el JNE identificó la necesidad de que ese espacio refleje también las preocupaciones de la población más allá de los grandes centros urbanos.

La campaña “Pregunta y decide” fue desarrollada por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, que tiene a su cargo las iniciativas de promoción del voto informado y la participación ciudadana en los procesos electorales. Con esta iniciativa, el organismo busca fortalecer el vínculo entre los candidatos y el electorado, y contribuir a que el debate sea un instrumento útil para la toma de decisiones de los votantes indecisos.

El contexto: un balotaje con alto nivel de desconfianza

La campaña llega en un momento en que la segunda vuelta enfrenta uno de los niveles más altos de desconfianza ciudadana en la historia electoral reciente del Perú. Las encuestas de Ipsos registran un empate técnico entre Fujimori y Sánchez con 38% cada uno, mientras que el 17% de los ciudadanos declara su intención de votar en blanco o viciar su voto. En ese contexto, el debate presidencial del 31 de mayo y el debate de equipos técnicos del 24 de mayo se convierten en instancias clave para que ambos candidatos presenten sus propuestas ante un electorado que aún no ha tomado una decisión definitiva.

El JNE reafirmó con esta iniciativa su compromiso con la promoción del voto informado y el fortalecimiento de la democracia. Los ciudadanos tienen hasta el 22 de mayo para ingresar su pregunta en votoinformado.jne.gob.pe y contribuir a definir la agenda del debate que podría inclinar la balanza en la elección más polarizada del Perú en los últimos años.

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