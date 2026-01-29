Perú

‘El Monstruo’ irá a prisión preventiva por 36 meses: Poder Judicial confirma medida

La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte

Guardar
Imágenes desde el interior del avión muestran al detenido Erick Moreno encadenado de pies y manos. | PNP

El nombre de Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo criminal como “El Monstruo”, volvió a estremecer al país este miércoles 28 de enero, cuando arribó a Lima bajo un estricto operativo de seguridad, tras ser extraditado desde Paraguay.

Su llegada, registrada a las 18:25 horas en la pista de la Dirección de Aviación Policial del Callao, marcó un punto decisivo en uno de los casos criminales más complejos y seguidos de los últimos años, vinculado directamente a delitos de secuestro, extorsión y organización criminal.

Horas después de su retorno al país, el Poder Judicial del Perú informó oficialmente, a través de su cuenta en X, que se dispuso 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, medida que busca asegurar su sometimiento al proceso penal mientras avanzan las investigaciones en su contra.

Erick Moreno Hernández irá a
Erick Moreno Hernández irá a prisión preventiva por 36 meses: Poder Judicial confirma medida. Infobae Perú / Captura: X.

Según la información oficial, el proceso se encuentra a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, instancia especializada en casos de alta complejidad vinculados al crimen organizado. La decisión judicial se sustenta en la gravedad de los hechos imputados, así como en el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización de la justicia, elementos determinantes para dictar una medida cautelar de esta magnitud.

Las autoridades peruanas señalan a “El Monstruo” como el presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, banda que habría operado durante años en Lima y otras zonas del país, sembrando temor entre comerciantes, empresarios y ciudadanos. De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría involucrado en una red de secuestros agravados, extorsión sistemática, cobro de cupos, así como actos de violencia extrema contra quienes se negaban a pagar.

Entre los casos más emblemáticos que se le atribuyen figura el secuestro agravado de la empresaria Jackeline Salazar Flores, hecho que generó una fuerte conmoción pública y puso en evidencia el nivel de planificación y brutalidad con el que operaba la presunta organización criminal. Este y otros episodios habrían sido determinantes para que las autoridades intensificaran su búsqueda a nivel nacional e internacional.

Erick Moreno Hernández irá a
Erick Moreno Hernández irá a prisión preventiva por 36 meses: Poder Judicial confirma medida. Infobae Perú / Captura: X.

¿De qué se le acusa al ‘El Mounstruo’?

Además de los delitos de secuestro, extorsión agravada y organización criminal, a Erick Moreno Hernández también se le atribuye participación en homicidios, sicariato, robo agravado y microcomercialización de drogas. Por estos hechos, antes de su fuga, llegó a ser condenado a 32 años de prisión, sentencia que no pudo cumplirse tras evadir a la justicia, lo que motivó su inclusión en la lista de los más buscados del país.

La peligrosidad que las autoridades atribuyen a “El Monstruo” quedó reflejada cuando el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de hasta un millón de soles por información que permitiera su captura. Finalmente, su detención en Paraguay y posterior extradición al Perú representaron un duro golpe para la estructura criminal que, según la Policía, lideraba.

El arribo de Erick Moreno Hernández a territorio peruano se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con personal especializado y protocolos reforzados, conscientes del alto perfil del investigado y del impacto que su traslado generaba. Para las víctimas y sus familias, este momento simboliza una esperanza de justicia tras años de temor, amenazas y silencio forzado.

Erick Moreno Hernández irá a
Erick Moreno Hernández irá a prisión preventiva por 36 meses: Poder Judicial confirma medida. Infobae Perú / Captura: X.

Temas Relacionados

Erick Moreno HernándezEl MonstruoPNPInterpolParaguayperu-noticias

Más Noticias

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

La Federación Peruana de Fútbol ha cerrado filas con el antiguo seleccionador de Brasil, entre 2010 y 2012, después de un largo proceso de evaluación. Su oficialización se dará en las próximas horas

Mano Menezes será el nuevo

‘El Monstruo’ tras las rejas en Lima: Su captura reducirá extorsiones, asegura jefe de la PNP

La llegada del líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ tras su extradición desde Paraguay marca un punto de inflexión, según el comandante general Óscar Arriola, quien proyecta una disminución de denuncias por extorsión en la capital

‘El Monstruo’ tras las rejas

Llegada de ‘El Monstruo’ a Lima: el delincuente ya se encuentra en el Perú tras completarse su extradición

Con investigaciones por secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, el caso entra en su fase decisiva tras completarse el proceso de extradición. Ahora todo está en manos de la justicia peruana

Llegada de ‘El Monstruo’ a

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

El streamer desafía al conductor español a proceder por la vía legal, asegurando que sus interrogantes sobre Pol Deportes son legítimas.

Carlos Orozco responde a Santi

Paul Michael sale en defensa de Pamela López tras acusaciones de infidelidad de Christian Cueva: “Cuenta con mi apoyo”

El salsero respalda a su pareja tras las nuevas insinuaciones de Cueva, quien ahora presume su relación con Pamela Franco en redes sociales.

Paul Michael sale en defensa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí supervisó en directo

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

Premier afirma que no procede censura ni vacancia contra José Jerí y señala que hay una “campaña de demolición” por las elecciones 2026

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Orozco responde a Santi

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

Paul Michael sale en defensa de Pamela López tras acusaciones de infidelidad de Christian Cueva: “Cuenta con mi apoyo”

Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

Top 10 Netflix: ‘Max’ arrasa en Perú y se convierte en la película más vista de hoy, 28 de enero

DEPORTES

Mano Menezes será el nuevo

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

“Gasté todos mis ahorros; no creo poder seguir”: el duro relato del DT de Kazoku tras descenso en la Liga Peruana de Vóley

Pedro Aquino rompe su silencio tras verse involucrado en escándalo sexual en Alianza Lima: “Más unidos que nunca”

Esteban Pavez puso punto final a su extensa etapa en Colo Colo y se centró en su nuevo reto con Alianza Lima: “Por algo me llamó Pablo Guede”

Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú: canal TV y streaming en vivo de los duelos decisivos