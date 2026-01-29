‘El Monstruo’ irá a prisión preventiva por 36 meses: Poder Judicial confirma medida

Imágenes desde el interior del avión muestran al detenido Erick Moreno encadenado de pies y manos. | PNP

El nombre de Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo criminal como “El Monstruo”, volvió a estremecer al país este miércoles 28 de enero, cuando arribó a Lima bajo un estricto operativo de seguridad, tras ser extraditado desde Paraguay.

Su llegada, registrada a las 18:25 horas en la pista de la Dirección de Aviación Policial del Callao, marcó un punto decisivo en uno de los casos criminales más complejos y seguidos de los últimos años, vinculado directamente a delitos de secuestro, extorsión y organización criminal.

Horas después de su retorno al país, el Poder Judicial del Perú informó oficialmente, a través de su cuenta en X, que se dispuso 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, medida que busca asegurar su sometimiento al proceso penal mientras avanzan las investigaciones en su contra.

Erick Moreno Hernández irá a prisión preventiva por 36 meses: Poder Judicial confirma medida. Infobae Perú / Captura: X.

Según la información oficial, el proceso se encuentra a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, instancia especializada en casos de alta complejidad vinculados al crimen organizado. La decisión judicial se sustenta en la gravedad de los hechos imputados, así como en el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización de la justicia, elementos determinantes para dictar una medida cautelar de esta magnitud.

Las autoridades peruanas señalan a “El Monstruo” como el presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, banda que habría operado durante años en Lima y otras zonas del país, sembrando temor entre comerciantes, empresarios y ciudadanos. De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría involucrado en una red de secuestros agravados, extorsión sistemática, cobro de cupos, así como actos de violencia extrema contra quienes se negaban a pagar.

Entre los casos más emblemáticos que se le atribuyen figura el secuestro agravado de la empresaria Jackeline Salazar Flores, hecho que generó una fuerte conmoción pública y puso en evidencia el nivel de planificación y brutalidad con el que operaba la presunta organización criminal. Este y otros episodios habrían sido determinantes para que las autoridades intensificaran su búsqueda a nivel nacional e internacional.

¿De qué se le acusa al ‘El Mounstruo’?

Además de los delitos de secuestro, extorsión agravada y organización criminal, a Erick Moreno Hernández también se le atribuye participación en homicidios, sicariato, robo agravado y microcomercialización de drogas. Por estos hechos, antes de su fuga, llegó a ser condenado a 32 años de prisión, sentencia que no pudo cumplirse tras evadir a la justicia, lo que motivó su inclusión en la lista de los más buscados del país.

La peligrosidad que las autoridades atribuyen a “El Monstruo” quedó reflejada cuando el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de hasta un millón de soles por información que permitiera su captura. Finalmente, su detención en Paraguay y posterior extradición al Perú representaron un duro golpe para la estructura criminal que, según la Policía, lideraba.

El arribo de Erick Moreno Hernández a territorio peruano se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con personal especializado y protocolos reforzados, conscientes del alto perfil del investigado y del impacto que su traslado generaba. Para las víctimas y sus familias, este momento simboliza una esperanza de justicia tras años de temor, amenazas y silencio forzado.

