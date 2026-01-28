Alias ‘El Monstruo’ llega al Perú EN VIVO: así es el traslado del delincuente más buscado tras su extradición desde Paraguay

Erick Luis Moreno Hernández será extraditado desde Paraguay este miércoles 28 de enero a primera hora.

La llegada de Erick Moreno Hernández a territorio peruano marca un nuevo capítulo en uno de los casos criminales con mayor seguimiento público. La escena se empieza a configurar lejos de Lima, en Asunción, donde una delegación peruana cumple las últimas coordinaciones para concretar el traslado de quien figura como uno de los principales objetivos de la justicia nacional.

Desde horas previas, agentes de la Policía Nacional del Perú permanecen en la capital paraguaya con una misión definida: custodiar el retorno de alias “El Monstruo”. El operativo combina logística aérea, coordinación judicial y supervisión fiscal, en un contexto de alta atención mediática por el historial delictivo atribuido al detenido.

El arribo al Perú se prevé para este miércoles 28 de enero. La aeronave asignada, un Antonov de la Dirección de Aviación Policial, se mantiene como pieza central del dispositivo. En ese mismo avión, Moreno Hernández será conducido hasta Lima bajo estrictas medidas de seguridad.

La expectativa institucional se apoya en meses de gestiones formales, solicitudes judiciales y cooperación internacional, con Paraguay como escenario clave para el cierre del proceso.