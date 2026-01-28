Perú

Alias ‘El Monstruo’ llega al Perú EN VIVO: así es el traslado del delincuente más buscado tras su extradición desde Paraguay

Con investigaciones por secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, el caso entra en su fase decisiva tras completarse el proceso de extradición

Erick Luis Moreno Hernández será
Erick Luis Moreno Hernández será extraditado desde Paraguay este miércoles 28 de enero a primera hora.

La llegada de Erick Moreno Hernández a territorio peruano marca un nuevo capítulo en uno de los casos criminales con mayor seguimiento público. La escena se empieza a configurar lejos de Lima, en Asunción, donde una delegación peruana cumple las últimas coordinaciones para concretar el traslado de quien figura como uno de los principales objetivos de la justicia nacional.

Desde horas previas, agentes de la Policía Nacional del Perú permanecen en la capital paraguaya con una misión definida: custodiar el retorno de alias “El Monstruo”. El operativo combina logística aérea, coordinación judicial y supervisión fiscal, en un contexto de alta atención mediática por el historial delictivo atribuido al detenido.

El arribo al Perú se prevé para este miércoles 28 de enero. La aeronave asignada, un Antonov de la Dirección de Aviación Policial, se mantiene como pieza central del dispositivo. En ese mismo avión, Moreno Hernández será conducido hasta Lima bajo estrictas medidas de seguridad.

La expectativa institucional se apoya en meses de gestiones formales, solicitudes judiciales y cooperación internacional, con Paraguay como escenario clave para el cierre del proceso.

23:26 hsAyer

El ‘Monstruo’ llega al Perú en medio del colapso del INPE y recientes fugas en penales

El cabecilla de los Injertos del Cono Norte será recluído en una cárcel peruana tras su estadía en Paraguay, donde fue capturado

La Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú había considerado a Erick Moreno Hernández su prófugo más buscado. (PNP)

La extradición de Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, considerado uno de los criminales más peligrosos de Lima Norte, vuelve a poner bajo la lupa el estado crítico del sistema penitenciario peruano. Su llegada al país, prevista para este miércoles 28, ocurre en un contexto marcado por desorden institucional, fugas de internos y una reestructuración en marcha del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que recientemente quedó sin jefe titular tras la renuncia de Iván Paredes.

23:25 hsAyer

Las solicitudes formales de extradición

El camino judicial incluyó varios requerimientos. El 18 de junio de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó ante Paraguay la solicitud de extradición por los delitos de secuestro y organización criminal. Días después, el 23 de junio, se formuló un segundo pedido por extorsión agravada, requerido por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

El 9 de setiembre de 2025 se sumó una tercera solicitud, esta vez por robo agravado, vinculada al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte. Según informó la Fiscalía de la Nación, como resultado de estas gestiones, Moreno “será trasladado al Perú para responder ante la justicia por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal”.

23:24 hsAyer

Captura y antecedentes del proceso

La detención de alias “El Monstruo” se produjo el 24 de setiembre de 2025 en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo, en Paraguay. El operativo contó con la participación de la División Contra el Crimen Organizado de la Dirincri y la Dirección de Crimen Organizado de ese país.

Un día después se realizaron las audiencias de identificación e instrucción de extradición, instancia en la que se informó al detenido sobre los tres pedidos vigentes en su contra. Meses antes, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de hasta un millón de soles por información que permitiera su ubicación.

El 17 de diciembre de 2025, las autoridades paraguayas comunicaron que Moreno Hernández se encontraba apto para la extradición solicitada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

23:22 hsAyer

El operativo de extradición desde Paraguay

Agentes de la PNP ya se encuentran en Asunción para ejecutar el traslado de Moreno Hernández. El grupo policial viajó en un avión Antonov de la Dirección de Aviación Policial, aeronave designada también para el retorno a Lima junto al detenido.

Las autoridades paraguayas conducirán al acusado desde el centro penitenciario de Tacumbú, ubicado en la ciudad de Luque, hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El procedimiento se desarrolla bajo protocolos de seguridad coordinados entre ambos Estados.

La delegación peruana incluye peritos del Ministerio Público. Entre ellos figuran el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, una fiscal adjunta provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada y un médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

