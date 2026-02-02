Elecciones 2026: Exjefe de la ONPE cuestiona al Congreso por el proceso electoral más confuso del siglo

Así lucirá la cédula de votación en las elecciones 2026: peruanos deberán votar cinco veces

Una cédula de votación más larga que nunca, hasta doce marcas por elector y decenas de partidos en competencia. Para Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026 no solo es inédito, sino profundamente problemático. A pocos meses del 12 de abril, el politólogo advierte que las reglas aprobadas por el Congreso tendrán un impacto directo en los resultados y en la comprensión del voto ciudadano.

A través de una publicación en la red social X, Fernando Tuesta calificó la cédula electoral de 2026 como “la más larga y ancha de la historia”. Según explicó, los electores deberán marcar cinco símbolos y hasta siete votos preferenciales, lo que suma un total de doce decisiones en una sola papeleta.

“Se trata del proceso electoral más complejo y confuso, y tendrá un serio impacto sobre el resultado de la elección del 12 de abril”, advirtió el exjefe de la ONPE. En su análisis, descartó que esta situación sea producto del azar o de decisiones técnicas de los organismos electorales, y apuntó directamente al Parlamento.

La ONPE oficializa los diseños finales de la cédula de sufragio que se empleará en las Elecciones Generales 2026, incluyendo detalles de formato, seguridad y organización para garantizar un proceso electoral transparente. Foto: Agencia Andina

Cuatro decisiones del Congreso que explican el caos

Tuesta señaló que el “sabanón electoral” es consecuencia directa de cuatro reformas impulsadas por el actual Congreso de la República. La primera fue la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que no solo permitían seleccionar candidaturas, sino que exigían a los partidos superar una valla electoral del 1,5 % de los votos válidos.

De haberse mantenido este mecanismo, sostuvo, el número de organizaciones políticas se habría reducido drásticamente. “De los 38 partidos hoy inscritos no tendríamos más de una docena. El efecto habría sido una cédula mucho más corta”, explicó.

El Congreso eliminó las PASO, lo que permitió que 38 partidos políticos y alianzas participen en las Elecciones Generales 2026. REUTERS/Guadalupe Pardo

Bicameralidad y un sistema dual para el Senado

La segunda medida cuestionada es la forma en que se diseñó la elección del Senado, tras el retorno a la bicameralidad. En lugar de optar por un solo modelo, el Congreso aprobó un sistema mixto: 30 senadores serán elegidos por circunscripción nacional y otros 30 por circunscripciones regionales, incluyendo Lima y los peruanos en el extranjero.

Esta decisión obliga a que la cédula electoral tenga dos columnas distintas solo para el Senado, lo que incrementa su tamaño y complejidad. Además, en ambos casos se aplicará el voto preferencial.

La cédula de sufragio de la primera vuelta presenta cinco columnas diferenciadas para cada tipo de elección. Foto. Composición Infobae Perú

Parlamento Andino y voto preferencial

La tercera razón del diseño sobredimensionado de la cédula es la permanencia de la elección directa del Parlamento Andino. Tuesta recordó que este órgano tiene una incidencia nula en la política nacional y que la mayoría de países miembros no eligen a sus representantes por voto directo.

“La consecuencia es una columna adicional en la cédula electoral”, señaló, recordando que el Congreso tuvo varios años para modificar este esquema y no lo hizo.

La cuarta medida, y una de las más críticas según el politólogo, es la reintroducción del voto preferencial. Aunque este mecanismo había sido eliminado en una reforma previa, el Parlamento decidió restablecerlo. El resultado es que los electores deberán emitir dos votos preferenciales para la Cámara de Diputados, dos para el Senado por circunscripción nacional, uno para el Senado regional y dos para el Parlamento Andino.

“Este mecanismo desata una competencia entre candidatos de un mismo partido e impide una campaña coherente y disciplinada”, advirtió Tuesta.

ONPE da a conocer la cédula oficial de votación. La cédula electoral de las Elecciones Generales 2026 será la más extensa y compleja en la historia del Perú, con hasta doce decisiones por votante.

Un proceso electoral con reglas inéditas

Las Elecciones Generales de 2026 estarán marcadas por el retorno a la bicameralidad. Los peruanos elegirán presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y representantes ante el Parlamento Andino, de acuerdo con las reformas aprobadas y el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones mediante la Resolución N.º 0126-2025-JNE.

En el proceso participarán 36 partidos políticos y tres alianzas electorales inscritas hasta el 12 de abril de 2025. El calendario fija hitos clave como las elecciones primarias del 30 de noviembre, la definición de candidaturas en diciembre y la jornada electoral del 12 de abril de 2026. De ser necesaria una segunda vuelta presidencial, esta se realizará el 7 de junio.

Para Fernando Tuesta, el escenario actual no era inevitable. Asegura que, con decisiones distintas, el país habría tenido una cédula mucho más simple y comprensible para el electorado.

“Si este Congreso hubiera legislado con conocimiento y midiendo los efectos sobre la campaña y la votación, hoy tendríamos la cédula más pequeña de este siglo”, sostuvo.