Perú

ONPE eligió a más de 834 mil peruanos como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026

Cada mesa de sufragio estará conformada por un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, medida que busca asegurar la instalación oportuna el día de las elecciones

Guardar
ONPE eligió a más de
ONPE eligió a más de 834 mil ciudadanos como miembros de mesa para las Elecciones 2026. (Foto: ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público de los ciudadanos que cumplirán la función de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril. En total, fueron seleccionados 834 mil 660 peruanos, quienes tendrán a su cargo la instalación de las mesas de sufragio, el desarrollo del proceso de votación y el escrutinio de los votos.

El acto se llevó a cabo de manera simultánea en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) distribuidas en todo el territorio nacional. Este procedimiento forma parte del cronograma electoral y busca garantizar la correcta organización de los comicios, considerados uno de los procesos democráticos más importantes del país.

La ONPE precisó que el sorteo se realizó conforme a la normativa electoral vigente y bajo criterios de transparencia. Los ciudadanos elegidos asumirán una responsabilidad clave durante la jornada electoral, ya que los miembros de mesa son la máxima autoridad en cada mesa de sufragio y de su labor depende la correcta conducción del proceso electoral.

Elecciones 2026: miembros de mesa
Elecciones 2026: miembros de mesa deberán repetir función en segunda vuelta|ONPE

Conformación de las mesas

Para cada mesa de sufragio, la ONPE seleccionó a un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 32231. Esta disposición incrementa el número de suplentes —que anteriormente era de tres— con el objetivo de asegurar la instalación oportuna de las mesas y reducir la necesidad de convocar a electores de la fila.

Según informó el organismo electoral, esta medida busca prevenir retrasos en el inicio de la votación, especialmente en locales donde, en procesos anteriores, se registraron ausencias de miembros titulares. Con un mayor número de suplentes, se espera garantizar una cobertura adecuada desde las primeras horas del día de las elecciones.

En total, para los comicios generales de 2026 se prevé la instalación de 92 ml 766 mesas de sufragio a nivel nacional. Los ciudadanos designados deberán cumplir funciones desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación y el conteo de votos, labores que demandan capacitación previa y una participación activa durante toda la jornada electoral.

Quiénes serán miembros de mesa
Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

Publicación de listas, tachas y restricciones

Tras el sorteo, el personal de las ODPE inició la publicación provisional de las listas de miembros de mesa en lugares de alta concurrencia de público. Esta difusión permite que cualquier ciudadano o personero de una organización política pueda formular tachas, en caso considere que algún designado no cumple con los requisitos establecidos por ley.

El proceso de tachas se realiza dentro de los tres días hábiles posteriores a la publicación de las listas. Las solicitudes deben contar con un documento de sustento y, una vez admitidas, son remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente, que será el encargado de resolver cada caso conforme a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

La normativa electoral establece, además, una serie de impedimentos para ejercer el cargo de miembro de mesa. Según el artículo 57 de la LOE, no pueden desempeñar esta función los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, los funcionarios y empleados de los organismos electorales, las autoridades políticas, ni los ciudadanos que integren los comités directivos de partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros casos.

Incentivos, sanciones y trámite de excusas

La ONPE recordó que los ciudadanos que cumplan con su labor como miembros de mesa recibirán un incentivo económico de S/ 165. Además, aquellos que hayan completado satisfactoriamente su capacitación accederán a un día de descanso remunerado no compensable, válido tanto para trabajadores del sector público como del privado, el cual deberá ser tomado dentro de los 90 días posteriores a la elección.

En contraste, los ciudadanos sorteados que no se presenten a la instalación de la mesa de votación serán sancionados con una multa equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que representa S/ 275. Esta sanción busca asegurar la asistencia y el cumplimiento de una función considerada obligatoria dentro del sistema electoral.

JNE fija multas para quienes
JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La ONPE informó que, una vez publicada la lista definitiva de miembros de mesa el 18 de febrero, los ciudadanos que no puedan cumplir con esta responsabilidad por motivos debidamente justificados, como enfermedad u otras causas previstas por ley, podrán iniciar el trámite de excusa dentro de los plazos establecidos. El organismo electoral reiteró que toda la información oficial será difundida a través de sus canales institucionales para garantizar el acceso oportuno de la ciudadanía.

Temas Relacionados

Miembro de mesaONPEElecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

Este es el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 29 de enero

El valor de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de

Javier Prado es un caos por cierre de vía rápida y desvíos por paso a desnivel

Desconocimiento de rutas alternas, señalización deficiente y un viaducto fuera de servicio complican la movilidad diaria en el eje que conecta Surco y La Molina

Javier Prado es un caos

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Al momento que Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, ofrecía su discurso de bienvenida, el panel publicitario se desprendió generando alarma en el presidente Agustín Lozano. El entrenador brasileño quedó sin reacción y atinó a cerrar los ojos

Mano Menezes vivió momento surrealista

Bernie Navarro llega a Lima como nuevo embajador de EE. UU.: Revela el importante vínculo que lo une al Perú más allá de la embajada

La representación diplomática estadounidense en Perú comienza una nueva etapa con la llegada de Bernie Navarro, quien enfatiza la prioridad de fortalecer vínculos económicos y políticos entre ambos países a días de presentar sus credenciales

Bernie Navarro llega a Lima

Esteban Pavez fue anunciado como última incorporación de Alianza Lima bajo el lema de refuerzo de “jerarquía y experiencia”

El club ‘íntimo’ acudió con urgencia al mercado de transferencias con la intención de sumar a un centrocampista de amplio recorrido y liderazgo, características perfectas que calzan con el chileno

Esteban Pavez fue anunciado como
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Murió Manuel Augusto Blacker, excanciller

Murió Manuel Augusto Blacker, excanciller de Alberto Fujimori, a los 80 años: era requerido por Albania tras presunto fraude financiero

López Aliaga afirma que José Jerí no combate la criminalidad por tener como “cómplices” a José Luna, Keiko Fujimori y César Acuña

Ratifican condena contra el exalcalde de Comas Miguel Saldaña por omitir controles en construcción de un centro comercial

Keiko Fujimori exige a José Jerí no usar la extradición de ‘El Monstruo’ para desviar investigación por reuniones con empresario chino

Daniel Urresti podría salir en libertad: PJ deja al voto anulación de condena por caso Hugo Bustíos

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo rechazó ser conductora

Jazmín Pinedo rechazó ser conductora de ‘América Hoy’ y seguirá al frente de ‘Más Espectáculos’

Melissa Klug deberá pagar millonaria suma a Jefferson Farfán tras perder el juicio por el acuerdo de confidencialidad

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre la relación imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

DEPORTES

Esteban Pavez fue anunciado como

Esteban Pavez fue anunciado como última incorporación de Alianza Lima bajo el lema de refuerzo de “jerarquía y experiencia”

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Christofer Gonzáles y Luis Abram, ausentes por lesión en el estreno de Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Así fue la presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú para las Eliminatorias 2030

Thiago Kosloski, asistente de Mano Menezes en la selección peruana, asumirá la dirección técnica del equipo Sub 20