ONPE eligió a más de 834 mil peruanos como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público de los ciudadanos que cumplirán la función de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril. En total, fueron seleccionados 834 mil 660 peruanos, quienes tendrán a su cargo la instalación de las mesas de sufragio, el desarrollo del proceso de votación y el escrutinio de los votos.

El acto se llevó a cabo de manera simultánea en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) distribuidas en todo el territorio nacional. Este procedimiento forma parte del cronograma electoral y busca garantizar la correcta organización de los comicios, considerados uno de los procesos democráticos más importantes del país.

La ONPE precisó que el sorteo se realizó conforme a la normativa electoral vigente y bajo criterios de transparencia. Los ciudadanos elegidos asumirán una responsabilidad clave durante la jornada electoral, ya que los miembros de mesa son la máxima autoridad en cada mesa de sufragio y de su labor depende la correcta conducción del proceso electoral.

Conformación de las mesas

Para cada mesa de sufragio, la ONPE seleccionó a un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 32231. Esta disposición incrementa el número de suplentes —que anteriormente era de tres— con el objetivo de asegurar la instalación oportuna de las mesas y reducir la necesidad de convocar a electores de la fila.

Según informó el organismo electoral, esta medida busca prevenir retrasos en el inicio de la votación, especialmente en locales donde, en procesos anteriores, se registraron ausencias de miembros titulares. Con un mayor número de suplentes, se espera garantizar una cobertura adecuada desde las primeras horas del día de las elecciones.

En total, para los comicios generales de 2026 se prevé la instalación de 92 ml 766 mesas de sufragio a nivel nacional. Los ciudadanos designados deberán cumplir funciones desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación y el conteo de votos, labores que demandan capacitación previa y una participación activa durante toda la jornada electoral.

Publicación de listas, tachas y restricciones

Tras el sorteo, el personal de las ODPE inició la publicación provisional de las listas de miembros de mesa en lugares de alta concurrencia de público. Esta difusión permite que cualquier ciudadano o personero de una organización política pueda formular tachas, en caso considere que algún designado no cumple con los requisitos establecidos por ley.

El proceso de tachas se realiza dentro de los tres días hábiles posteriores a la publicación de las listas. Las solicitudes deben contar con un documento de sustento y, una vez admitidas, son remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente, que será el encargado de resolver cada caso conforme a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

La normativa electoral establece, además, una serie de impedimentos para ejercer el cargo de miembro de mesa. Según el artículo 57 de la LOE, no pueden desempeñar esta función los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, los funcionarios y empleados de los organismos electorales, las autoridades políticas, ni los ciudadanos que integren los comités directivos de partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros casos.

Incentivos, sanciones y trámite de excusas

La ONPE recordó que los ciudadanos que cumplan con su labor como miembros de mesa recibirán un incentivo económico de S/ 165. Además, aquellos que hayan completado satisfactoriamente su capacitación accederán a un día de descanso remunerado no compensable, válido tanto para trabajadores del sector público como del privado, el cual deberá ser tomado dentro de los 90 días posteriores a la elección.

En contraste, los ciudadanos sorteados que no se presenten a la instalación de la mesa de votación serán sancionados con una multa equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que representa S/ 275. Esta sanción busca asegurar la asistencia y el cumplimiento de una función considerada obligatoria dentro del sistema electoral.

La ONPE informó que, una vez publicada la lista definitiva de miembros de mesa el 18 de febrero, los ciudadanos que no puedan cumplir con esta responsabilidad por motivos debidamente justificados, como enfermedad u otras causas previstas por ley, podrán iniciar el trámite de excusa dentro de los plazos establecidos. El organismo electoral reiteró que toda la información oficial será difundida a través de sus canales institucionales para garantizar el acceso oportuno de la ciudadanía.