Elecciones 2026: estos son los candidatos presidenciales con mayor intención de voto, según Datum

A menos de tres meses de que los peruanos vuelvan a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades, el escenario político se muestra fragmentado, volátil y marcado por una profunda desconfianza ciudadana. Así lo revela la más reciente encuesta de Datum Internacional, difundida este domingo en Cuarto Poder, que traza la fotografía electoral del momento rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Durante el informe se remarcó que la elección de presidente o presidenta, así como de diputados y senadores, representa una responsabilidad “tremenda” para los ciudadanos, pero también una carga significativa para las organizaciones políticas, llamadas a ejercer filtros rigurosos al momento de presentar a sus candidatos.

Sin embargo, los recientes reportajes sobre diversas agrupaciones han puesto en evidencia que dichos filtros no siempre han sido lo suficientemente estrictos, alimentando el escepticismo de la población frente a la oferta electoral.

¿Por quién votaría usted para elegir al próximo jefe de Estado?

En ese marco, la encuesta plantea una pregunta clave: si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales y se presentaran los candidatos actuales, ¿por quién votaría usted para elegir al próximo jefe de Estado?

Los resultados muestran algunos movimientos, aunque sin grandes sacudidas en los primeros lugares. Rafael López Aliaga se mantiene en el primer puesto de la intención de voto. El exalcalde registra 11,7 %, una cifra muy similar al 12 % obtenido en la medición anterior, variación que se encuentra dentro del margen de error, lo que indica que su respaldo permanece prácticamente estable.

En el segundo lugar aparece Keiko Fujimori, quien conserva un 8 % de apoyo, sin mayores cambios respecto a encuestas previas. En tanto, Carlos Álvarez reafirma su presencia en el tercer puesto con 5,7 %, consolidando una tendencia que ya se había advertido en el último sondeo de Datum.

La principal novedad de esta medición es el ascenso de Alfonso López Chau, candidato de Ahora Nación, quien continúa escalando posiciones y se ubica en el cuarto lugar con 4,6 % de intención de voto. Este crecimiento le permite superar a Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, quien actualmente cumple condena en prisión. Mario Vizcarra desciende al quinto lugar con 3,6 %, evidenciando una caída respecto a mediciones anteriores.

Más atrás, pero aún dentro del grupo de candidatos con cierta visibilidad, se encuentra George Forsyth, postulado por Somos Perú, partido que hoy forma parte del gobierno bajo el liderazgo de José Jerí. Forsyth aparece seguido muy de cerca por César Acuña, quien registra 3 % y muestra un ligero incremento. El exgobernador regional de La Libertad logra así una leve recuperación en un escenario altamente competitivo.

En posiciones posteriores figuran Johnny Lescano, de Acción Popular, con 2,5 %, manteniéndose estable frente a la encuesta anterior; José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,6 %; y Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con 1,5 %. Más abajo aparecen Carlos Espada, del Partido Sí Creo, con 1 %, cifra que prácticamente no ha variado; Roberto Chiabra, de Unidad y Paz, con 0,9 %; y un conjunto de otros candidatos, que suman 8,6 %.

El voto viciado también predomina, segun Datum

No obstante, uno de los datos más reveladores del estudio no se encuentra en los primeros puestos, sino en la magnitud del desencanto ciudadano. La opción “ninguno, blanco o viciado” alcanza un contundente 25,9 %, es decir, uno de cada cuatro peruanos manifiesta que no votaría por ninguno de los candidatos actuales.

A ello se suma un 18,4 % que responde “no sabe”. Estos porcentajes, según se advirtió en el programa, tienen el potencial de modificar de manera radical la fotografía electoral conforme se acerque el 14 de abril, fecha clave del proceso.

La encuesta incluye además una pregunta adicional que permite comprender mejor el estado de ánimo del electorado. Ante la disyuntiva de elegir entre un candidato con experiencia política, aunque tenga cuestionamientos, o una persona nueva en política, es decir, un outsider, la respuesta es categórica.

Quieren a un ‘Outsider’

Un 65 % de los encuestados prefiere a alguien nuevo en política, mientras que solo un 29 % optaría por un político con experiencia pese a sus cuestionamientos. Un 4 % se muestra indiferente y un 2 % no sabe qué responder. Este resultado refleja con claridad el desapego, la desconexión y el enojo de la ciudadanía frente a la clase política tradicional.

Otra de las preguntas clave aborda un tema sensible en el contexto nacional: la relación entre política y actividades ilícitas. Datum consultó si el ciudadano votaría por un candidato vinculado con economías ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal u otras.

La respuesta es casi unánime. Un 94 % afirma que no votaría por un candidato si se confirma su vinculación con este tipo de actividades. Solo un 4 % señala que sí lo haría. El mensaje es claro y categórico, y aplica no solo para la presidencia, sino también para cargos legislativos.

Ficha técnica

La encuesta se realizó con una muestra de 1.202 personas, hombres y mujeres de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, tanto de zonas urbanas como rurales. El trabajo de campo se desarrolló entre el 16 y el 20 de enero de 2026, con un margen de error de ±2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.

‘CIT Opinión y Mercado’ revela quiénes lideran la carrera presidencial

Por otro lado, la encuesta nacional de CIT Opinión y Mercado, difundida este domingo en el programa Panorama de Panamericana Televisión, muestra movimientos relevantes en la intención de voto presidencial y municipal rumbo a las elecciones 2026.

Al respecto, José Manuel Saavedra, representante de CIT, explicó: “Rafael López Aliaga sube en esta encuesta respecto al mes de diciembre. Logra subir casi dos puntos. Él está en una ligera subida”.

En segundo lugar aparece Keiko Fujimori, quien también muestra una variación positiva. Más atrás se ubica Carlos Álvarez, quien, según Saavedra, “ha recuperado un poquito”, aunque sin lograr un crecimiento decisivo. Le sigue César Acuña, con 6 % de intención de voto, porcentaje que responde a sus “fuertes bases en el norte”, tal como se indicó en el informe.

Uno de los avances más notorios es el de Alfonso López Chao, a quien Saavedra destacó: “Ojo, también es el que ha subido en esta encuesta”, precisando que se trata de “un candidato de izquierda que ha logrado subir algunos puntos adicionales”. En tanto, Johnny Lescano aparece con 3 %, mientras que Mario Vizcarra registra una caída y “se desinfla” hasta 2,5 %.

En el bloque siguiente figuran José Luna Gálvez con 2 %, Carlos Spá con 1,9 % y Roberto Chiabra con 1,8 %. Según se explicó en el set, estos candidatos “se van despegando de los que vienen con uno”, entre ellos Ricardo Belmont, George Forsyth, Rafael Belaúnde y Rosario del Pilar Fernández, quien aparece por primera vez en la medición.

Intención de voto Municipalidad de Lima

La encuesta también evaluó la intención de voto municipal en Lima. Saavedra indicó que “lidera Renzo Reggiardo, el actual alcalde de Lima”. Con los resultados en pantalla, se confirmó que Reggiardo alcanza 20,2 %, seguido por Francis Allison con 15,9 % y Carlos Brug con 8,4 %. Más atrás aparecen Susel Paredes con 7,2 % y Alberto Tejada con 3,1 %.

La ficha técnica señala que la encuesta de CIT Opinión y Mercado se realizó a 1.220 personas, hombres y mujeres de 18 a 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, entre el 16 y el 20 de enero de 2026, con un margen de error de ±2,8 % y 95 % de nivel de confianza.

