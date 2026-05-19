Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió 2 ofertas de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro

La armadora de la selección peruana respondió sobre dónde seguirá su carrera deportiva. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Yadhira Anchante es la armadora titular de la selección peruana de vóley. Su experiencia y evolución en Europa le han permitido destacarse respecto a las levantadoras que compiten en la Liga Peruana, lo que genera expectativas sobre su futuro tras una buena temporada en Grecia.

En su participación en el programa de YouTube Somos Vóley, Anchante confirmó que continuará un año más en la liga griega. “Sí, aún me quedo en Grecia un año más, para seguir creciendo y aprendiendo”, indicó.

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Consultada sobre la diferencia de nivel entre Grecia y Perú, la armadora señaló que la liga griega se encuentra un escalón por encima, en especial en los equipos de la parte alta de la tabla, por la presencia de jugadoras de alto rendimiento y la llegada de refuerzos internacionales para la próxima temporada.

“Diría que de la mitad de la tabla para arriba puede ser que haya una diferencia en los equipos que hay con la liga aquí. Como te digo, hay otros roces, jugadoras con experiencia que han jugado mundiales con sus equipos nacionales, que han jugado en Europa, búlgaras, las mismas griegas. Hay de todo. Incluso el próximo año va a ser un poco más competitiva porque están invirtiendo más y jugadoras de Italia, de Turquía van a venir a jugar la liga”, explicó.

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Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió oferta de 2 clubes de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro.

Por otro lado, Yadhira Anchante se refirió a la posibilidad de jugar en la Liga Peruana de Vóley. La armadora explicó que, por ahora, su prioridad es seguir compitiendo en el extranjero para ganar experiencia y elevar su nivel, aunque no descarta regresar al país en el futuro.

“En un futuro, tal vez. No digo que no volvería. Por ahora me gustaría seguir jugando fuera, seguir explorando y aprendiendo más. No descarto nada, nunca digo que no. Creo que en un futuro, si se da la oportunidad, me gustaría jugar aquí también”, sostuvo.

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Anchante también contó que dos clubes finalistas de la Liga Peruana de Vóley -Alianza Lima y Universidad San Martín- la contactaron esta temporada para sumarse a sus filas. “Nunca falta alguien o un club que me esté llamando a finales de temporada para ver si voy a continuar o qué planes tengo. Este año fueron dos. Fueron finalistas”, detalló.

Respecto a sus preferencias en caso de volver a la liga nacional, Anchante aclaró que no es hincha de ningún equipo, aunque mencionó a Alianza, San Martín y Universitario de Deportes como posibles opciones.

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“Siempre me haces la misma pregunta cada año que vengo. No sé, la verdad es que todos los equipos son muy buenos. Me gustan todos, pero creo que me gustaría jugar en San Martín, Alianza, la U... No descarto ninguna opción. No soy hincha de un equipo, entonces no podría decirte a cuál me quiero ir”, afirmó.

La armadora de la selección peruana contestó si volverá a jugar a su país después de su paso por Grecia. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Yadhira Anchante cuenta con experiencia en la Liga Peruana de Vóley, donde jugó para Túpac Amaru y luego para la Universidad San Martín antes de continuar su carrera en el extranjero. Más adelante, estudió en Estados Unidos, compitió en Italia y, posteriormente, se incorporó al vóley griego.

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Anchante es una de las pocas jugadoras peruanas que continúa su carrera en Europa, junto a Ángela Leyva en Turquía y Maguilaura Frías en España. Entre ellas, es la única que integrará la selección nacional en la Copa América y el Campeonato Sudamericano de 2026.