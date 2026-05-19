Perú Deportes

Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió 2 ofertas de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro

La jugadora nacional cerró una buenta temporada en Grecia, pero fue vinculada a la Universidad San Martín y Alianza Lima. ¿Volverá?

Guardar
Google icon
La armadora de la selección peruana respondió sobre dónde seguirá su carrera deportiva. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Yadhira Anchante es la armadora titular de la selección peruana de vóley. Su experiencia y evolución en Europa le han permitido destacarse respecto a las levantadoras que compiten en la Liga Peruana, lo que genera expectativas sobre su futuro tras una buena temporada en Grecia.

En su participación en el programa de YouTube Somos Vóley, Anchante confirmó que continuará un año más en la liga griega. “Sí, aún me quedo en Grecia un año más, para seguir creciendo y aprendiendo”, indicó.

PUBLICIDAD

Consultada sobre la diferencia de nivel entre Grecia y Perú, la armadora señaló que la liga griega se encuentra un escalón por encima, en especial en los equipos de la parte alta de la tabla, por la presencia de jugadoras de alto rendimiento y la llegada de refuerzos internacionales para la próxima temporada.

“Diría que de la mitad de la tabla para arriba puede ser que haya una diferencia en los equipos que hay con la liga aquí. Como te digo, hay otros roces, jugadoras con experiencia que han jugado mundiales con sus equipos nacionales, que han jugado en Europa, búlgaras, las mismas griegas. Hay de todo. Incluso el próximo año va a ser un poco más competitiva porque están invirtiendo más y jugadoras de Italia, de Turquía van a venir a jugar la liga”, explicó.

PUBLICIDAD

Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió oferta de 2 clubes de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro.
Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió oferta de 2 clubes de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro.

Dos clubes de Liga Peruana la contactaron

Por otro lado, Yadhira Anchante se refirió a la posibilidad de jugar en la Liga Peruana de Vóley. La armadora explicó que, por ahora, su prioridad es seguir compitiendo en el extranjero para ganar experiencia y elevar su nivel, aunque no descarta regresar al país en el futuro.

“En un futuro, tal vez. No digo que no volvería. Por ahora me gustaría seguir jugando fuera, seguir explorando y aprendiendo más. No descarto nada, nunca digo que no. Creo que en un futuro, si se da la oportunidad, me gustaría jugar aquí también”, sostuvo.

Anchante también contó que dos clubes finalistas de la Liga Peruana de Vóley -Alianza Lima y Universidad San Martín- la contactaron esta temporada para sumarse a sus filas. “Nunca falta alguien o un club que me esté llamando a finales de temporada para ver si voy a continuar o qué planes tengo. Este año fueron dos. Fueron finalistas”, detalló.

Respecto a sus preferencias en caso de volver a la liga nacional, Anchante aclaró que no es hincha de ningún equipo, aunque mencionó a Alianza, San Martín y Universitario de Deportes como posibles opciones.

“Siempre me haces la misma pregunta cada año que vengo. No sé, la verdad es que todos los equipos son muy buenos. Me gustan todos, pero creo que me gustaría jugar en San Martín, Alianza, la U... No descarto ninguna opción. No soy hincha de un equipo, entonces no podría decirte a cuál me quiero ir”, afirmó.

La armadora de la selección peruana contestó si volverá a jugar a su país después de su paso por Grecia. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Yadhira Anchante cuenta con experiencia en la Liga Peruana de Vóley, donde jugó para Túpac Amaru y luego para la Universidad San Martín antes de continuar su carrera en el extranjero. Más adelante, estudió en Estados Unidos, compitió en Italia y, posteriormente, se incorporó al vóley griego.

Anchante es una de las pocas jugadoras peruanas que continúa su carrera en Europa, junto a Ángela Leyva en Turquía y Maguilaura Frías en España. Entre ellas, es la única que integrará la selección nacional en la Copa América y el Campeonato Sudamericano de 2026.

Temas Relacionados

Yadhira AnchanteLiga Peruana de VóleySelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Esta jornada podría definir al nuevo ganador de la primera fase del campeonato peruano. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Jornada cargada de fútbol internacional con la Premier League inglesa, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana como protagonistas. Boca Juniors, São Paulo, Fluminense y Chelsea son algunos de los equipos en acción este martes. Aquí la guía completa de partidos, horarios en hora peruana y dónde verlos

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscarán levantarse frente el recién ascendido de visita, un choque que marcará el debut de Héctor Cúper en el campeonato nacional. Conoce todos los detalles del vital cotejo

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Carlos Galván descartó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario por presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera: “No fue por temas económicos”

El exdefensa rechazó que la ‘Pulga’ pueda volver a la ‘U’ mientras el ‘Orejas’, la ‘Joya’ y el ‘Cholo’ sigan en el equipo, alegando una mala relación

Carlos Galván descartó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario por presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera: “No fue por temas económicos”

Ignacio Buse elimina al campeón vigente Flavio Cobolli y avanza a segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo

El tenista peruano derrotó al italiano Flavio Cobolli (12 ATP) por 6-2 y 7-5 en uno de los mejores triunfos de su carrera, con tres quiebres de servicio ante un top 20 del ranking mundial. En segunda ronda enfrentará al checo Jakub Mensik (28 ATP)

Ignacio Buse elimina al campeón vigente Flavio Cobolli y avanza a segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

PJ admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pero programa audiencia para luego de segunda vuelta

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

¿Las fallas de la ONPE alteraron las Elecciones 2026? Universidad de Stanford revisó 87 mil actas y reveló su conclusión

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

Katy Jara anuncia su tercer embarazo: “La medicina dijo que no, pero Dios me ha hecho volver a sonreír”

Yaco Eskenazi celebra el casting de Victoria’s Secret de Natalie Vértiz: “Ya eres un angelito”

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

DEPORTES

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Carlos Galván descartó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario por presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera: “No fue por temas económicos”