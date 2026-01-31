José Jerí retira solicitud para el ingreso de buque y personal militar de China al Callao por virus H3N2

Emergencias por dengue, lluvias e influenza motivan suspensión de visita de buque hospital chino. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Andina)

El Ejecutivo retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que solicitaba autorización para el ingreso al territorio nacional de un buque hospital y personal militar de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, cuya llegada al puerto del Callao estaba prevista para febrero de 2026. La decisión fue formalizada mediante un oficio suscrito por el presidente José Jerí y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

El retiro dejó sin efecto la iniciativa legislativa que había sido presentada días antes al Parlamento y que contemplaba la permanencia de la nave extranjera entre el 16 y el 22 de febrero, así como el ingreso de personal militar armado para el desarrollo de actividades médicas y de cooperación internacional. El documento fue dirigido al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, encargado de la Presidencia del Legislativo.

La comunicación oficial precisa que la decisión fue adoptada en sesión del Consejo de Ministros, en atención a razones técnicas expuestas por el Ministerio de Defensa, tras una reevaluación del escenario interno y de las prioridades del Estado en el contexto actual.

Gobierno deja sin efecto autorización para visita de buque hospital de China por emergencias sanitarias. (Foto referencial: Difusión)

Recomendación del Minsa

De forma paralela, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un informe técnico que respalda la decisión del Ejecutivo. A través del Oficio N.° D000084-2026-OGCTI-MINSA, dirigido al director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Jordán Palomino, el sector Salud recomendó reprogramar la visita del buque hospital chino.

En el documento, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) advirtió que el país enfrenta actualmente múltiples emergencias sanitarias que demandan la atención prioritaria del personal y de los recursos del sector. Según el informe, estas circunstancias obligan a concentrar las capacidades operativas para garantizar una respuesta eficaz ante los riesgos existentes.

El Minsa señaló que, en aplicación del principio de prevención y reducción del riesgo, resulta técnicamente recomendable postergar la llegada del buque hospital hasta que la situación epidemiológica y climática se encuentre debidamente controlada y no represente un riesgo adicional para la salud de la población.

Gobierno deja sin efecto autorización para visita de buque hospital de China por emergencias sanitarias. (Foto: GOB)

Emergencias sanitarias en el país

Entre los escenarios identificados por el Ministerio de Salud se encuentran los brotes de dengue que afectan a diversas regiones del país, con impacto significativo en los servicios de atención médica y en la capacidad de respuesta sanitaria. Esta situación ha requerido el despliegue de brigadas, campañas de control vectorial y atención especializada.

Asimismo, el sector reportó un incremento de casos de influenza virus A subtipo H3N2, lo que ha llevado a la implementación de procesos de vacunación masiva dirigidos a la población vulnerable, con el objetivo de prevenir casos graves y hospitalizaciones.

A ello se suma la actual temporada de lluvias, que ha generado inundaciones, deterioro de vías de comunicación y afectación de infraestructura básica, factores que incrementan los riesgos sanitarios y dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud en distintas zonas del país.

Influenza H3N2 subvariante K: confirman el primer caso en una niña de Cusco| Andina

Prioridad de los recursos de salud

El informe del Minsa advierte que estos tres escenarios críticos se presentan de manera simultánea, lo que exige la concentración prioritaria del personal especializado, así como de los recursos humanos, logísticos y operativos del sector Salud.

Según el documento, la atención permanente, intensiva y focalizada de estas emergencias resulta indispensable para proteger la salud pública y garantizar una respuesta institucional adecuada, por lo que la realización de actividades adicionales podría afectar la capacidad operativa del sistema sanitario nacional.

Ministerio de Salud - MINSA

Decisión del Consejo de Ministros

Las consideraciones técnicas del sector Salud fueron recogidas por el Ministerio de Defensa, que elevó la recomendación correspondiente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Como resultado, el tema fue evaluado en sesión del Consejo de Ministros, donde se acordó solicitar el retiro del proyecto de ley presentado ante el Congreso.

El oficio remitido al Parlamento señala expresamente que el retiro fue aprobado en dicha sesión, en mérito a las razones técnicas expuestas por el titular del Ministerio de Defensa, en coordinación con los sectores involucrados.

Emergencias por dengue, lluvias e influenza motivan suspensión de visita de buque hospital chino. (Foto: GOB)

Buque, helicóptero y personal militar de China

De acuerdo con la información presentada en el proyecto de ley, el buque hospital chino tenía previsto arribar al Callao entre el 14 y el 16 de febrero y permanecer hasta el 22 del mismo mes, con salida programada hasta el 24 de febrero de 2026.

La nave contaba con una dotación de 378 tripulantes y llevaba a bordo un helicóptero Z-8J, operado por dos tripulantes, destinado a apoyar las actividades previstas durante la estadía en el país. Según lo informado inicialmente, la visita tenía como finalidad brindar atención médica de carácter humanitario, desarrollar actividades académicas y realizar jornadas de puertas abiertas dirigidas a la población.

Jerí solicita al Congreso autorizar ingreso del helicóptero Z-8J y buque hospital de China al Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Comunicación diplomática

Tras la decisión del Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó oficialmente a la República Popular China la solicitud de reprogramación de la visita del buque hospital, en el marco de las relaciones de cooperación bilateral.

Posteriormente, el Congreso de la República dispuso que el proyecto de ley sea tenido por retirado, dando por concluido el trámite parlamentario correspondiente a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.