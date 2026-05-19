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PJ admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pero programa audiencia para luego de segunda vuelta

Juzgado Constitucional programó audiencia para el próximo 26 de junio, más de dos semanas después de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

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Alcalde de Lima busca paralizar las elecciones generales. Foto: MML
Alcalde de Lima busca paralizar las elecciones generales. Foto: MML

El Poder Judicial admitió la demanda de amparo del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones, demanda con la que busca que se convoquen elecciones complementarias en la capital.

Tras subsanar la demanda que inicialmente fue declarada inadmisible, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima decidió admitir a trámite el amparo y otorgar 10 días al JNE para que responda. También se fijo la audiencia única para el 26 de junio a las 3:00 de la tarde, es decir, más de dos semanas después de la segunda vuelta.

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El domingo 7 de junio será el balotaje entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), por lo que para la fecha de la audiencia ya se tendría idea de quien sería el nuevo jefe de Estado.

PJ admite demanda contra el JNE
PJ admite demanda contra el JNE

A través de un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima dijo que la admisión a trámite de la demanda “ratifica que efectivamente hubo una situación de irregularidad constitucional, que amerita su urgente evaluación en sede judicial”, y que ”desdice la opinión de determinados profesionales que en medios de comunicación se habían manifestado –erróneamente– en contra de tales acciones de defensa".

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Sin embargo, esto es falso. La admisión a trámite no implica darle la razón al demandante. Únicamente confirma que la demanda cumple con los requisitos de forma para ser tramitada. Cabe precisar que el rechazo liminar está prohíbido en el Código Procesal Constitucional, por lo que los jueces están en la obligación da tramitar todos los casos.

Comunicado de la MML
Comunicado de la MML

“La admisión de una demanda de amparo es obligatoria por ley y no dice nada sobre el fondo del asunto. Es un simple control de que cumple con las formalidades propias de una demanda y punto. No hay necesidad de incurrir en exageraciones de esta magnitud”, dijo el abogado Humberto Abanto en su cuenta de X.

Por otro lado, la MML exigió al Juzgado que otorgue una medida cautelar y también hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que “atienda pronto la demanda competencial por menoscabo de funciones”.

Buscaban frenar proclamación de resultados

El alcalde Renzo Reggiardo había solicitado al TC que suspendiera la proclamación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales. Su petición buscaba que el JNE se abstuviera de proclamar los resultados oficiales hasta que el tribunal electoral emitiera un nuevo pronunciamiento, con motivación reforzada, sobre la evaluación de medidas restaurativas en las mesas y locales donde las fallas estatales reconocidas impidieron el ejercicio del derecho al voto.

Reggiardo argumentaba que esta medida resultaba indispensable para evitar que la consolidación formal de un resultado electoral, derivado de un proceso con irregularidades estatales, generara un daño constitucional irreparable. El pedido al TC fue presentado el jueves 25 de mayo, después del anuncio del JNE de que el domingo 17 se proclamarían los resultados de la elección presidencial.

En una solicitud previa, Reggiardo solo solicitaba la suspensión del acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima, en tanto se resolvía la demanda principal. Posteriormente, amplió su pedido y exigió que el tribunal electoral se abstuviera de proclamar los resultados de la primera vuelta hasta que se evaluaran nuevamente las medidas restaurativas para el sufragio.

El JNE, no obstante, había declarado por unanimidad la inviabilidad de organizar elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales 2026. Entre los argumentos del órgano electoral, se encontraba que el ausentismo no podía atribuirse únicamente a la instalación tardía de mesas, ya que respondía también a factores socioeconómicos, desafección política y dificultades logísticas. También sostuvo que la figura de elecciones complementarias no está contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones para procesos generales y que realizar una nueva jornada electoral pondría en riesgo el cronograma de la segunda vuelta y la asunción del nuevo gobierno.

Finalmente, la proclamación de resultados por parte del JNE se concretó, por lo que la solicitud de Renzo Reggiardo no prosperó.

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