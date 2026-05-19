Yanlis Feliz, Katielle Alonzo, y las otras jugadoras convocadas a la selección de República Dominicana tras brillar en la Liga Peruana de Vóley

Yanlis Feliz, Katielle Alonzo, y las tres jugadoras convocadas a la selección de República Dominicana tras brillar en la Liga Peruana de Vóley

Cinco jugadoras que marcaron diferencia en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 han sido convocadas por la selección de República Dominicana para disputar la Volleyball Nations League 2026. Geraldine González, Yanlis Feliz, Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Vielka Peralta tendrán la oportunidad de mostrar su nivel frente a las principales potencias del voleibol mundial.

Convocadas a la selección de República Dominicana

- Armadoras: Ariana Rodriguez, Niverka Marte, Perez, Paniagua, De la Rosa, Liberato.

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- Centrales: Arias, Hinojosa, Gonzalez, Terrero, J. Martinez, Puente, Filpo.

- Líberos: Y. Rodriguez, Brenda Castillo, L. Martinez, Fernandez.

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- Opuestas: Tapia, Felix, Gaila González, Alonzo, Mondesi.

- Atacantes: Niverka Peralta, Flormarie Heredia, Massiel Matos, Madelaine Guillén, Peña Isabel, Brayelin Martinez, Caraballo, Natalia.

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Cinco jugadoras fueron convocadas a la selección de República Dominicana. (Puro Vóley)

De la Liga Peruana de Vóley a la VNL 2026

La presencia de estas cinco voleibolistas en la lista dominicana confirma el alto nivel competitivo de la Liga Peruana de Vóley y el impacto que tiene en el desarrollo de talentos internacionales.

Yanlis Feliz sobresalió por su potencia en el ataque y su versatilidad en la cancha. Su habilidad para resolver situaciones complejas en momentos decisivos la convirtió en una de las figuras más destacadas en Alianza Lima, fue fundamental en la final con San Martín que terminó dándole el tricampeonato a las ‘blanquiazules’.

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Katielle Alonzo impresionó por su capacidad ofensiva y por la regularidad que mantuvo durante toda la temporada en Deportivo Géminis. Sus estadísticas en puntos y su liderazgo dentro del equipo fueron determinantes para que recibiera el llamado al equipo nacional. Su primera experiencia fuera de su país ha sido considerada un éxito.

Otras que brillaron con las ‘guerreras’ fue Florangel Terrero mostró una evolución notable en el bloqueo y en la agresividad de su juego ofensivo. Y también Vielka Peralta se consolidó como una jugadora experimentada, aportando seguridad y control en momentos de presión.

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Reconocida por su capacidad defensiva y presencia en la red, Geraldine González se destacó en la última temporada de la liga peruana y fue pieza clave en el cuadro ‘santo’.

Lágrimas, abrazos y una alegría desbordante. Así fue la celebración de las jugadoras de Alianza Lima al conseguir el anhelado tricampeonato. El punto decisivo de Yângelys Feliz desató la locura en el coliseo.

¿Cuándo inicia Volleyball Nations League 2026?

La Volleyball Nations League 2026 (VNL) iniciará el 5 de junio con el duelo entre República Dominicana y Brasil. El calendario incluye además enfrentamientos ante Bulgaria y otras selecciones del máximo nivel. El llamado de estas cinco jugadoras reafirma el crecimiento del voleibol femenino en el país y el impacto que la LPV mantiene en el desarrollo de talentos internacionales.

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El sistema de competencia reúne a 18 equipos, distribuidos en tres bombos de seis. Durante tres semanas, cada conjunto disputa cuatro partidos semanales ante rivales de su mismo bombo, generando así un calendario compacto y directo.

Al término de la fase regular, solo ocho equipos acceden a la ronda final, que determina el campeón. Entre ellos figura el anfitrión de la fase final, al que se suma a los siete mejores de la tabla general. Este sistema asegura que la localía tenga siempre representación, sin importar la posición en la clasificación.

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Para definir los emparejamientos de cuartos de final, se utiliza la ubicación en la tabla: el mejor clasificado enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, y así sucesivamente, quedando las llaves1.º vs 8.º, 2.º vs 7.º, 3.º vs 6.º y 4.º vs 5.º.