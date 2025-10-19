José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

José Jerí reconoció y respondió por primera vez las críticas sobre su historial en Instagram, donde seguía cuentas de contenido pornográfico

El presidente interino, José Jerí, respondió por primera vez sobre su historial en Instagram, vinculado a cuentas de contenido pornográfico, que dejó de seguir tras asumir el cargo tras la destitución de Dina Boluarte.

En X, red social que utiliza habitualmente, un usuario lo criticó por difundir información sobre agentes policiales heridos en la protesta antigubernamental de la semana pasada, sin mencionar a los manifestantes afectados por la represión.

“Lo único que has actualizado es tu cuenta de IG borrando tanto porno“, escribió el usuario. El jefe de Estado replicó: “Supera las cosas. No vivas en el pasado. Deja los odios. No te escondas en redes”.

Diversos internautas examinaron su perfil digital y detectaron que seguía cuentas de contenido sexual explícito en Instagram, incluyendo la plataforma Brazzers y perfiles de modelos y “coaches” de seducción. No obstante, Jerí retiró el seguimiento a estas páginas una vez que llegó al sillón presidencial.

El mandatario recibió señalamientos por haber seguido cuentas como Brazzers y perfiles de modelos, así como por antiguos tweets sexistas

También recibió críticas por mensajes sexistas publicados en esa red entre 2011 y 2015, y por un episodio grabado durante la pandemia donde aparece bailando reggaetón con una asistente del Congreso en desacato de las restricciones sanitarias.

En una de sus primeras declaraciones como titular del Ejecutivo, Jerí admitió errores personales y expresó arrepentimiento por sus conductas previas. “Hay que dar siempre la oportunidad para poder corregirnos. Estoy plenamente entregado a lo que me corresponde hacer, a lo que la Constitución manda y dispone. Y sobre ello es que estoy acá para hacer lo mejor posible”, dijo.

“Como lo he dicho en otro momento, voluntad no me falta para hacer las cosas. Estoy construyendo justamente en esa línea un equipo que vaya en esa lógica para poder avanzar en el tiempo que tenemos, para que podamos elegir en tranquilidad a otro gobierno constitucional en julio del próximo año”, agregó.

Jerí alcanzó el poder marcado por una denuncia de violación sexual a inicios de año, archivada dos meses antes de su nombramiento. Una mujer denunció que sufrió un ataque sexual durante una reunión social en el distrito de Canta el 29 de diciembre de 2025. Él y otro hombre figuraron como acusados, aunque la causa se cerró por falta de pruebas.

Jerí llegó al Ejecutivo marcado por una denuncia de violación archivada

Previo a su elección, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) rechazó públicamente su designación. Durante su etapa como congresista, el mandatario interino también enfrentó acusaciones de corrupción tras su labor en la Comisión de Presupuesto, debido a la supuesta aprobación de un proyecto en favor de la región Cajamarca.

No renunciará

Jerí ha afirmado que no piensa dimitir al cargo en medio de la conmoción que ha generado la muerte de un manifestante durante la multitudinaria protesta que se realizó el último miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso.

“No voy a renunciar”, declaró en las afueras del Palacio de Gobierno de Lima, al que volvió a pie tras visitar de manera sorpresiva la sede del Parlamento, junto con el primer ministro, Ernesto Álvarez.

Mencionó además que el país afronta “épocas complicadas” y denunció que “un grupo minúsculo pretende imponer una agenda distinta a una expresión ciudadana de inconformidad”.