José Jerí busca borrar su pasado digital: seguía a cuentas pornográficas y publicaba comentarios sexistas en sus redes

Polémica en redes sociales por pasado digital de José Jerí, nuevo presidente del Perú | Foto composición: Infobae Perú

El foco de la atención pública y mediática en Perú viró de inmediato hacia José Jerí Oré tras su juramentación como presidente de transición, luego de la destitución de Dina Boluarte. Apenas horas después de asumir el máximo cargo del Estado, usuarios de redes sociales comenzaron a escudriñar la actividad digital de Jerí.

Las principales críticas surgieron cuando se detectó que Jerí seguía en Instagram decenas de cuentas de contenido sexual explícito, incluidas páginas pertenecientes a la industria pornográfica y figuras femeninas ligadas al mismo sector.

Según perfiles difundidos en redes, entre las cuentas identificadas figura la conocida plataforma Brazzers, dedicada a la distribución de material pornográfico, así como diversos perfiles de modelos y “coaches” de seducción.

En las primeras horas de su mandato presidencial, José Jerí eliminó el seguimiento a varias cuentas de esta naturaleza, en lo que muchos interpretaron como un intento de limpiar su imagen digital. Sin embargo, su reacción resultó tardía, ya que capturas de pantalla con la evidencia comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales como X, antes Twitter.

Sus tweets sexistas

El escrutinio también alcanzó publicaciones antiguas del propio Jerí en X, donde usuarios recopilaron mensajes con contenido sexista y comentarios de índole sexual; algunos datan de 2011 y 2015.

Jose Jerí publicaba en twitter constantemente. Foto: twitter

Entre las frases que circularon masivamente destacan: “Las chicas doradas italianas de Rústica son imponentes! Mejor me voy a Italia! Mamma mía!”, y “Nadie puede con una mujer inteligente y atractiva aun así sea la seguridad del congreso”.

La presencia digital de Jerí quedó así bajo fuerte cuestionamiento, a lo que se suma otro antecedente: en plena pandemia, el ahora jefe de Estado fue grabado bailando reggaetón con una asistente del Congreso, hecho que ya había sido motivo de polémica debido a la vigencia de un Decreto Supremo que prohibía “todo tipo de reunión, evento social, político u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas, que pongan en riesgo la salud pública”.

Hasta el momento, el actual presidente de la República no se ha pronunciado al respecto.

La denuncia por violación sexual contra el ahora presidente del Perú

La nueva controversia ha reavivado los debates sobre machismo, ética pública y la idoneidad de los funcionarios en el manejo del espacio digital. El caso se ha visto amplificado por el pasado judicial de Jerí, quien anteriormente fue denunciado por un “ataque sexual” junto con otro hombre durante una reunión social en el distrito de Canta; sin embargo, aquel caso fue archivado en medio de polémicas.

Según la disposición fiscal a la que accedió Infobae en agosto de este año, el fiscal supremo Tomás Gálvez, actual Fiscal de la Nación interino, determinó que no se inicie una investigación preliminar, al considerar que “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”.

El argumento central de Gálvez para archivar el caso fue el resultado del examen de ADN, que estableció que “las muestras biológicas encontradas en el fondo vaginal y trusa de la agraviada no coinciden con el ADN del investigado Jerí Oré”, según la resolución.