Perú

Suspenden la primera audiencia de ‘El Monstruo’ por fallas administrativas

Eric Moreno debía responder por el caso ‘Los Injertos del Cono Norte’, una de las investigaciones más sólidas en su contra por sicariato y extorsión

La primera audiencia judicial contra Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', por el caso 'Los Injertos del Cono Norte' no pudo realizarse. Problemas burocráticos en la Base Naval y la falta de un abogado obligaron a suspender la diligencia. | Video: 24 Horas

El proceso judicial contra Eric Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, enfrentó su primer revés este viernes debido a una falta de coordinación entre el Poder Judicial y la Base Naval del Callao. La audiencia, donde el investigado debía responder por los delitos de sicariato y extorsión vinculados a la organización ‘Injertos del Cono Norte’, no pudo instalarse debido a la inexistencia de oficios de conexión virtual en el penal y la falta de un abogado defensor acreditado para el cabecilla criminal.

‘El Monstruo’ sin defensa legal

A pesar de la peligrosidad del procesado, la audiencia se vio estancada por su situación de orfandad legal. El fiscal adjunto provincial, Leonardo Bufanti, reveló que, desde la formalización de la denuncia en junio pasado, el investigado no ha designado oficialmente a un abogado particular mediante escrito. Esta omisión administrativa choca con la postura desafiante que ha mostrado el criminal desde su extradición.

“Yo no necesito defensa pública, yo necesito mi abogado particular, por favor”, había manifestado recientemente Moreno Hernández, tras su detención. Sin embargo, el despacho fiscal confirmó que no han recibido ninguna acreditación formal. Aunque el pasado 29 de enero algunos abogados acudieron a la Base Naval alegando ser sus representantes, no pudieron establecer comunicación con el reo ni validar su designación ante el juzgado, lo que obligó a la presencia de un defensor público de último minuto para intentar salvar la sesión.

Control de identidad contra Erick
Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

El caos de los oficios en la Base Naval

Desde las 8:00 de la mañana, la Base Naval del Callao informó que no contaba con el oficio de traslado virtual necesario para conectar al interno con la plataforma judicial. El flujo constante de documentos por las múltiples investigaciones que enfrenta Moreno Hernández habría generado una saturación administrativa en el centro de reclusión.

“Le han indicado que ha habido problemas con los oficios, ya que el investigado tiene varias investigaciones y han habido varios [documentos]”, se escuchó durante la audiencia. A pesar de los intentos por regularizar la situación para una conexión a las 10:30 de la mañana, las restricciones en el penal militar, donde el investigado lleva apenas unos días instalado, impidieron que este pudiera siquiera visualizar a los magistrados y fiscales a cargo del caso.

El nuevo cuadernillo de extradición

Ante la imposibilidad de garantizar el debido proceso por las fallas técnicas y legales, el Poder Judicial dispuso la reprogramación de la audiencia para el próximo 3 de febrero. Esta postergación genera preocupación en el Ministerio Público, ya que el caso ‘Injertos del Cono Norte’ es la base para sustentar un nuevo cuadernillo de extradición que ya se encuentra en pleno trámite.

Arriola afirma que ‘Los Injertos del Cono Norte’ están desarticulados en un 95 % tras captura de alias “El Monstruo”. Willax

Este expediente es decisivo para que el cabecilla rinda cuentas por crímenes específicos cometidos en Puente Piedra y Ventanilla, donde operaba junto a otros veitisiete cómplices que ya cumplen prisión preventiva. La Fiscalía espera que, para la nueva fecha, la Base Naval logre subsanar los errores de comunicación y que el procesado acredite finalmente a su defensa técnica para evitar que el proceso siga dilatándose.

