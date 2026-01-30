Perú

¿Por qué ‘El Monstruo’ fue recluido en la Base Naval del Callao?: Esto dice el general PNP Víctor Revoredo

El general Víctor Revoredo detalló los motivos detrás de la decisión de recluir a Erick Moreno, líder de “Los injertos del norte”, en el centro penitenciario más seguro del país

Guardar
Extradicción de 'El Monstruo' podría
Extradicción de 'El Monstruo' podría tomar hasta 6 meses. Se evalúa trasladarlo a la Base Naval del Callao.(Composición Infobae)

En su regreso al Perú, tras ser capturado en Paraguay en setiembre del 2025, Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El monstruo’, ingresó a la Base Naval del Callao tras la decisión de la junta clasificadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La medida, anunciada por la jefa interina del INPE, Shadia Valdez Tejada, respondió al alto perfil de peligrosidad del interno y a la naturaleza de los delitos imputados. La Base Naval, ubicada en una zona estratégica del puerto del Callao, es considerada el centro de reclusión más seguro del país y opera bajo estrictos protocolos de vigilancia a cargo de la Marina de Guerra del Perú.

Valdez Tejada resaltó que la gravedad de los hechos atribuidos a Moreno y su historial dentro de estructuras criminales justificaron la aplicación de un régimen carcelario especial.

La Base Naval solo alberga a internos de extrema peligrosidad, como en su momento a líderes de grupos como Abimael Guzmán, Víctor Polay y Vladimiro Montesinos. A diferencia de otros penales de máxima seguridad, la custodia y el control en este recinto no dependen del INPE, sino de personal militar especializado.

La llegada de Moreno Hernández a este penal ocurre mientras el sistema penitenciario peruano enfrenta una de sus mayores crisis.

El INPE ha sido cuestionado por recientes fugas, desorden en los registros de internos y la dificultad para contener el avance del crimen organizado desde el interior de las cárceles.

Erick Moreno Hernández, líder de
Erick Moreno Hernández, líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, luce rapado y vestido con un overol blanco tras su ingreso a la Base Naval del Callao, siguiendo el nuevo protocolo de máxima seguridad inspirado en el modelo penitenciario de El Salvador.

Peligro para la seguridad y el sistema penitenciario

El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó los motivos detrás del traslado de Moreno Hernández a la Base Naval y no a otros penales como Ancón o Challapalca.

En diálogo con RPP, Revoredo indicó que la decisión se adoptó tras un análisis estratégico del riesgo que representa el interno, líder de la organización “Los injertos del norte”.

El general detalló que Moreno Hernández ha sostenido “confrontaciones con otras organizaciones criminales”, lo que podría exponer tanto a otros internos como a funcionarios penitenciarios y familiares que visitan las prisiones.

Por ese motivo, se consideró que el traslado a la Base Naval respondía a la necesidad de evitar situaciones de violencia y de preservar la seguridad en el sistema penitenciario.

Revoredo subrayó que la PNP ha detectado infiltraciones del crimen organizado en diferentes niveles institucionales, incluyendo miembros de la propia policía.

En tanto, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reconoció la existencia de efectivos presuntamente involucrados con la red de Moreno Hernández. Aunque Revoredo evitó precisar cifras, admitió que la corrupción interna representa un desafío adicional para el control del crimen.

A pesar del contexto de crisis, el general enfatizó que la PNP ha logrado identificar y desarticular varias de estas redes, mencionando el caso de “Jhon Jairo”, miembro clave de la banda liderada por Moreno Hernández.

El traslado del interno a la Base Naval busca impedir que continúe ejerciendo influencia desde la cárcel y minimizar los riesgos para la seguridad nacional.

Temas Relacionados

El MonstruoBase NavalCallaoPNPperu-noticias

Más Noticias

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

El periodista deportivo apuntó contra el presidente de la FPF luego de que se desaten problemas entre clubes y 1190 Sports

Eddie Fleischman criticó a Agustín

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron examen de nacionalización y Universitario libera sus plazas de extranjeros

Los defensores ‘cremas’ rindieron con éxito su segunda prueba luego de errar en su primera presentación en Migraciones. Esta medida permite que el conjunto ‘merengue’ disponga de un cupo adicional para reforzar su plantilla antes de que finalice el periodo de pases

Williams Riveros y Matías Di

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

En entrevista con Infobae Perú, el cantante surcoreano explicó el concepto de Stunning Together, habló del significado de volver a cantar y agradeció a los seguidores que lo esperaron durante más de diez años.

Kangin, exintegrante de Super Junior,

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

La artista y compositora peruana conversó con Infobae Perú sobre su nominación a mejor Álbum Infantil, el significado de ‘Herstory’ y la importancia de educar a través de la música.

Flor Bromley, la peruana nominada

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Ricardo Salcedo indicó que la pelota había salido antes de la jugada que derivó en el penal otorgado a los ‘blanquiazules’, el cual fue convertido por Paolo Guerrero

Jugador de Sport Huancayo culpó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Murió Catherine O’Hara, actriz de

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

Top de películas más vistas en Netflix Perú

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

DEPORTES

Eddie Fleischman criticó a Agustín

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la primera fecha del Torneo Apertura

Partidos de Liga 1 2026 serán transmitidos con normalidad tras Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 Sports llegó a un acuerdo con clubes

Triunfo de Alianza Lima 2-1 ante Sport Huancayo con goles de Paolo y Guerrero y Alan Cantero en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026