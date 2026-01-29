El ascenso de ‘El Monstruo’: cómo Erick Moreno Hernández controló la violencia en Lima Norte durante diez años

La caída de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, no representa únicamente la captura de un delincuente de alto perfil, sino —según la Policía— el desmantelamiento casi total de una organización criminal que operó durante más de una década en Lima Norte. Así lo sostuvo el jefe de la Región Policial Callao, general Ricardo Espinoza Cuestas, al presentar los detalles de su traslado a la Base Naval del Callao.

“Hoy lo que presentamos a la ciudadanía es el resultado de una estrategia que desarrolla el Estado peruano a través de sus operadores de justicia”, señaló el alto mando policial, quien precisó que el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial permitió desarticular “el noventa y cinco por ciento, casi el cien por ciento de una estructura criminal que se ha encontrado arraigada por más de una década operando en Lima Norte”.

Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

De acuerdo con Espinoza, esta red criminal no solo cometió delitos de extorsión y secuestro, sino que dejó un impacto profundo en la economía, la salud mental y la vida de numerosas familias peruanas.

Los orígenes delictivos de Erick Moreno Hernández

El general Espinoza subrayó la importancia de entender el recorrido criminal de Moreno Hernández para comprender la dinámica del crimenorganizado. “La ciudadanía debe saber el recorrido criminal de Erick Moreno Hernández, porque nosotros, los policías dedicados a la investigación criminal, tenemos que entender la dinámica del delito”, afirmó.

Nacido en Ica, Moreno llegó a Lima como muchos migrantes en busca de oportunidades. Sin embargo, desde temprana edad se vinculó a actividades ilícitas. Según el jefe policial, inició en su adolescencia con robos menores, principalmente de celulares y equipos electrónicos. Con el tiempo, fue escalando en el mundo criminal, pasando a cometer hurtos agravados de autopartes y, posteriormente, el robo de vehículos.

Diez años de violencia organizada: el dominio criminal de Erick Moreno Hernández en Lima Norte

En 2017 fue detenido como integrante de una banda dedicada al robo de autos y condenado a doce años de prisión. No obstante, solo permaneció recluido dos años. Al recuperar su libertad, se afincó en Lima Norte, una zona que ya contaba con un liderazgo criminal consolidado.

El ascenso al poder tras la caída de otros cabecillas

Cuando Moreno Hernández se establece en Lima Norte, el control del crimen organizado estaba en manos de Alan Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’. Según Espinoza, este delincuente había logrado un fuerte arraigo territorial, un factor clave para consolidar poder en el mundo delictivo.

En ese escenario, ‘El Monstruo’ se concentró inicialmente en el mercado de los secuestros, perpetrando diversos plagios que marcaron su historial criminal. Entre ellos, la Policía atribuye los secuestros de Raúl Luis Solís Pacheco, Lucero Almendra Trujillo Vargas, Valeria Vázquez, Adrián Padilla Cancho y Jacqueline Salazar Flores.

Desde una celda en Chorrillos: el diario secreto que revela el origen criminal de ‘El Monstruo’ | Composición: Panorama / Infobae Perú

La captura y condena de ‘Jorobado’ generó un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por Moreno Hernández. “Este espacio fue asumido por Erick Moreno”, explicó Espinoza. A partir de entonces, el ahora detenido se apoderó del negocio de las extorsiones, ampliando su dominio criminal sobre transportistas, comerciantes y emprendedores.

Ese crecimiento le permitió consolidarse como uno de los delincuentes más temidos de Lima Norte y liderar una estructura con sicarios, redes familiares, empresas de fachada y una compleja logística criminal.

La estrategia del Estado y la captura internacional de ‘El Monstruo’

El general Espinoza remarcó que la persecución contra Moreno Hernández nunca se limitó a su captura individual.

La estrategia incluyó la captura progresiva de sicarios, la identificación de clanes familiares, la incautación de dinero y negocios ilícitos, y un trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Poder Judicial. A ello se sumó la cooperación internacional, que permitió gestionar una alerta roja de Interpol.

Sobre la detención, Espinoza fue enfático en aclarar que esta fue ejecutada por la policía paraguaya. La captura se concretó gracias a un mandato judicial internacional y al trabajo articulado entre equipos policiales de ambos países.

El crimen destapó una red delictiva que movía armas, dinero y cocaína, mientras los audios de sus integrantes y las confesiones posteriores permitieron reconstruir el camino que llevó a la muerte del vigilante. Composición: Infobae Perú

El jefe policial destacó que otros integrantes clave de la organización también han sido capturados, entre ellos Marín Morón, considerado el brazo derecho de ‘El Monstruo’, y otros fugitivos que se encontraban en el extranjero.

Finalmente, Espinoza recordó que esta lucha tuvo un alto costo humano. “La Policía Nacional también ha derramado sangre en esta misión”, dijo, al mencionar la muerte del brigadier Carrasco y del suboficial técnico William Ríos Cauti.