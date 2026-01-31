Perú

Perú registra casi 400 denuncias de trabajo forzoso en cinco años: ¿quiénes son las víctimas y cómo caen en estas redes?

La conmemoración del Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso busca aumentar la visibilidad del problema y reforzar las estrategias gubernamentales enfocadas en la prevención, la fiscalización y el apoyo a quienes resultan afectados

Guardar
Personas de zonas rurales, indígenas,
Personas de zonas rurales, indígenas, migrantes, mujeres y niños son las principales víctimas, captadas mediante engaños y sometidas a explotación. Foto: El Peruano

Perú enfrenta el desafío de erradicar el trabajo forzoso, un delito que ha generado casi 400 denuncias en los últimos cinco años y que afecta principalmente a poblaciones vulnerables en distintas regiones del país. En el marco del Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reafirmó su compromiso con la prevención y eliminación de esta práctica, llamando a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio y recordando las severas sanciones para los responsables.

La conmemoración de esta fecha, instituida cada 1 de febrero por Resolución Ministerial Nº 020-2020-TR, busca visibilizar la problemática del trabajo forzoso y reforzar las acciones estatales para combatirlo. Durante el periodo 2020-2025, el MTPE registró 393 denuncias, con mayor concentración en las regiones de Callao, Puno, Loreto y Lima. Según el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, estas cifras reflejan la dimensión del problema y la necesidad de mantener una respuesta articulada desde el Estado.

El trabajo forzoso está prohibido por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por el país, como el Convenio N.° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las víctimas son, en su mayoría, personas engañadas con promesas de empleos bien remunerados que terminan atrapadas en condiciones abusivas, sin posibilidad de escapar. El temor a las represalias dificulta la denuncia, por lo que el Estado ha fortalecido los canales de orientación y acompañamiento.

Cómo son captadas y controladas las víctimas de trabajo forzoso

Las investigaciones del MTPE y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) revelan que las víctimas de trabajo forzoso suelen ser captadas mediante ofertas de trabajo que no se corresponden con la realidad.

Diversas modalidades de estafa laboral
Diversas modalidades de estafa laboral se dan a nivel nacional y un número importante de personas caen por la necesidad de obtener un empleo que les genere ingresos mensualmente. (Composición: Infobae Perú)

Una vez incorporadas, se ven sometidas a jornadas sin descanso, supervisión estricta de sus comunicaciones y amenazas constantes que pueden incluir violencia física o sexual, privación de alimentos y alojamiento, e incluso secuestro. La intimidación y las amenazas impiden que estas personas puedan abandonar el trabajo o denunciar su situación, perpetuando un círculo de explotación.

El delito de trabajo forzoso se configura cuando una persona es obligada a realizar labores sin haber dado su consentimiento voluntario y bajo presión de amenazas o coacción. Estas circunstancias, además de constituir un grave atentado a los derechos humanos, exponen a las víctimas a daños físicos y psicológicos de largo plazo.

Un empleado de oficina muestra
Un empleado de oficina muestra señales de agotamiento mientras revisa documentos y datos en una computadora portátil, rodeado de pilas de papeles, libros y gráficos financieros. La imagen refleja la presión y el estrés asociados con la alta carga de trabajo y las demandas del entorno empresarial contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones para quienes incurren en este delito son severas: penas de prisión de seis a doce años, que pueden extenderse hasta veinticinco años en casos con agravantes como la muerte de la víctima. Además, la Sunafil puede imponer multas administrativas de entre 50 y 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a montos de hasta 1 millón 100.000 soles.

La respuesta del Estado y canales oficiales para denunciar

El Estado peruano ha reforzado su estrategia mediante la formulación de la Política Nacional Multisectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso, instrumento que articula el trabajo de diversos sectores y fortalece la fiscalización, la sensibilización y la atención a las víctimas. “El Estado y nuestro sector estamos comprometidos con la prevención y erradicación del trabajo forzoso e infantil en el Perú, priorizando políticas y acciones de sensibilización, concientización y fiscalización”, expresó el ministro Fernández Cáceres.

Ministerio de Trabajo y Promoción
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El MTPE instó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales para denunciar cualquier caso. Las denuncias pueden realizarse a través de la plataforma de la Sunafil en www.gob.pe/c/20620, donde se garantiza la confidencialidad y el acompañamiento a las víctimas. La línea 1819 del MTPE también ofrece orientación gratuita, de lunes a viernes, de 8:15 a 17:00.

Las autoridades recalcan que la participación ciudadana es fundamental para romper el miedo y la impunidad en torno a este delito. El mensaje central es claro: el trabajo forzoso no solo es una infracción administrativa muy grave, sino un acto criminal que atenta contra la dignidad humana.

Temas Relacionados

Trabajo forzosoMinisterio de Trabajo y Promoción del EmpleoSunafilDerechos humanosExplotación laboralperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

El conjunto estudiantil saldrá por un triunfo que las mantenga en la cima, mientras que el cuadro chorrillano necesita los tres puntos para reducir la brecha frente a las punteras. No te pierdas ni un detalle del partido

Universitario vs Regatas Lima EN

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘rojinegros’ y el ‘papá’ disputarán el encuentro central en Arequipa, con el objetivo de sumar su primera victoria, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la transmisión televisiva. Sigue aquí todas las incidencias

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Chorrillos en alerta: sicario en moto dispara contra conductor de combi de la empresa San Juanito en pleno día

Los dos sospechosos, detenidos tras un operativo en la zona, portaban un arma de fuego y envoltorios de droga. La Policía Nacional investiga si el ataque está vinculado a amenazas o extorsiones contra trabajadores del transporte público en Lima Sur

Chorrillos en alerta: sicario en

INPE se defiende de críticas por fuga de secuestrador y genera mayor indignación: “Escapó de un hospital, no del penal”

La aclaración de la institución dirigida por Shadia Valdez Tejada fue altamente cuestionada. “Ah, ¿entonces a quién se le escapó? ¿A los médicos del centro?”, se lee en uno de los comentarios en la publicación

INPE se defiende de críticas

Primera semana de febrero llega con más calor: Lima y estas regiones de la costa superarían los 30 °C, advierte Senamhi

La baja nubosidad, junto con ráfagas de viento y cielos despejados, favorecerá un aumento sostenido en las temperaturas y en la sensación térmica, lo que obliga a extremar precauciones según las recomendaciones oficiales

Primera semana de febrero llega
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EMAPE defiende gestión de Rafael

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal a Fuerza Popular

María Aguayo defiende propuesta que elimina el delito de feminicidio: “No se habla de la violencia contra el hombre”

Caso Cayara: Jueces sí aplicaron la Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y el fallo del TC que la ratifica

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario aparece llorando y

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Mamá de Sergio Peña se pronuncia tras filtración de testimonio de abuso: “Qué fácil es escribir con odio”

Laura Spoya llama en vivo a su expareja Brian Rullan y lo invita a ‘La Manada’: “Ya nos llevamos bien”

María Pía Copello y los programas streaming con los que competirá en YouTube: ‘La Manada’, ‘La Roro Network’ y otros

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

DEPORTES

Universitario vs Regatas Lima EN

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

Gol y doblete de Hernán Barcos para empate agónico de FC Cajamarca vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la primera fecha del Torneo Apertura