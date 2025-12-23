Perú

1.600 jóvenes desde los 15 años acceden a capacitación y empleo con programa del MTPE

Las acciones enfocadas en habilidades productivas les abrieron acceso a sectores antes incalcanzables y propiciaron cambios en su situación personal y profesional

Más de 1.600 jóvenes en condición de vulnerabilidad han recibido capacitación técnica gratuita y accedido a oportunidades de empleo formal a través del programa Jóvenes Productivos, según informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Este esfuerzo, desplegado en diversas regiones de Perú entre octubre y diciembre de 2025, se orienta a fortalecer la empleabilidad juvenil y contribuir al desarrollo social y productivo del país. “La prioridad de esta gestión es brindarles todas las oportunidades para capacitarse y trabajar en las decenas de empresas textiles, panaderas, mecánicas, entre otras, que son nuestras aliadas”, enfatizó el ministro Óscar Fernández Cáceres, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Capacitación y empleabilidad juvenil

El programa Jóvenes Productivos, gestionado por el MTPE, ofrece facilidades de acceso para jóvenes de 15 años en adelante en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad sociolaboral, brindando servicios de capacitación laboral bajo modalidades presencial, virtual y dual. Entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre de 2025, un total de 1.674 jóvenes participaron en capacitaciones técnico-laborales, con el objetivo de prepararse para ingresar al mercado laboral formal. El personal especializado del programa proporciona acompañamiento y asistencia integral para fortalecer el proceso de inserción laboral de los beneficiarios.

Inserción laboral efectiva

Uno de los ejes del programa es su articulación con el sector privado, que permite una inserción laboral directa y alineada con la demanda real del mercado. A través de la capacitación dual, las empresas comunican al MTPE el perfil de personal requerido, y el programa selecciona postulantes que reciben formación especializada en instituciones como SENATI o UNI. Posteriormente, los jóvenes realizan prácticas laborales en empresas solicitantes y, al culminar, acceden a contrataciones bajo los beneficios establecidos por la ley peruana. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hasta la fecha, 768 jóvenes han sido incorporados a empresas formales mediante Jóvenes Productivos.

Certificación de competencias laborales

El reconocimiento formal de capacidades es otro componente relevante del programa. En los dos últimos meses, Jóvenes Productivos otorgó certificaciones a 157 personas especialistas en oficios como carpintería, mecánica o cocina, que previamente carecían de documentos que acreditaran formalmente sus competencias. Este proceso valida conocimientos, habilidades y actitudes ocupacionales de personas de 15 años o más, priorizando a quienes enfrentan desventajas sociales o económicas. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisó que esta certificación contribuye especialmente a mejorar el sector informal laboral.

Impulso al autoempleo

El fomento del autoempleo constituye otra línea de acción del programa. En el periodo reciente, 242 personas mayores de 15 años recibieron formación en gestión empresarial y, de ellas, 35 lograron insertarse en el mercado laboral como trabajadores independientes. Este servicio incluye capacitación, asistencia técnica y acompañamiento especializado, fortaleciendo las competencias de gestión y facilitando la generación de oportunidades propias de trabajo. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, este componente se complementa con acciones para vincular a los participantes con empresas formales, estableciendo múltiples caminos de acceso al empleo.

Perspectivas y continuidad del programa

El programa Jóvenes Productivos mantiene su posición como herramienta central dentro de la política pública dirigida a jóvenes vulnerables. El ministro Óscar Fernández Cáceres señaló que la iniciativa seguirá generando oportunidades laborales y potenciando la superación de la vulnerabilidad socio-laboral de la juventud peruana.

