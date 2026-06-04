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Reniec amplia horarios por segunda vuelta electoral: sedes, horarios y fechas para recoger el DNI

Los ciudadanos deben tener en cuenta que el DNI es el único documento permitido para votar este domingo 07 de junio

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Reniec lanza campañas de DNI gratuito hasta el 27 de febrero en estas regiones del país
Reniec despliega jornadas especiales en municipalidades y centros institucionales para garantizar el acceso al DNI electrónico a la población vulnerable. - Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió de manera excepcional su horario de atención durante esta semana, como parte de un plan para facilitar trámites y entrega del documento nacional de identidad (DNI) en la antesala de la jornada electoral.

La entidad informó que esta ampliación rige hasta 5 de junio. En ese periodo, más de 40 oficinas ubicadas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes atienden con un horario extendido de 7:00 a. m. a 7:00 p. m..

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Reniec indicó que los ciudadanos pueden consultar la lista completa de sedes incluidas y los servicios habilitados a través del enlace publicado por la institución (https://docs.google.com/spreadsheets/d/10F94w_d53QO-W6OIEBhy4Qz8FBwSN9Fo/edit?gid=324460799).

El DNI es el único documento permitido para votar - Créditos: Reniec.
El DNI es el único documento permitido para votar - Créditos: Reniec.

Concluida la ampliación semanal el 5 de junio, el organismo activará horarios especiales para el fin de semana previo a la votación y para el día de los comicios. El sábado 6 de junio, algunas oficinas atenderán de 6 a. m. a 6 p. m.; otras, de 8 a. m. a 3 p. m.; y determinadas agencias extenderán su servicio hasta las 10 p. m., según la programación de cada sede.

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El domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta electoral, Reniec señaló que más de 200 agencias abrirán para facilitar la entrega del DNI. De acuerdo con la sede, el horario será de 6 a. m. a 4 p. m. o de 8 a. m. a 3 p. m.. La entidad recomendó verificar con anticipación la oficina correspondiente, debido a que los horarios varían por agencia.

Reniec implementa DNI exprés

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó el servicio DNI exprés en el marco de la segunda vuelta. La modalidad permite tramitar por vía web y recoger en una agencia habilitada, dentro de las 24 horas, el duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico por pérdida, robo o deterioro.

El servicio estará disponible desde el viernes 5 hasta las 10:00 del domingo 7 de junio, y será exclusivo para ciudadanos que ya cuenten con un DNI electrónico vigente y requieran un duplicado del mismo documento. Reniec precisó que el trámite se realizará únicamente de manera virtual a través de su página web institucional.

El usuario deberá completar la solicitud, validar sus datos y seleccionar una de las 27 agencias habilitadas para el recojo del DNIe. Para conocer el listado de agencias autorizadas, la institución indicó que se puede acceder en el siguiente https://docs.google.com/spreadsheets/d/15puKsWlbkKb4QapHxDOBboRByPX6_nG6/edit?gid=120641871#gid=120641871.

El DNI electrónico es importante porque permite acreditar la identidad de forma más segura y, además, facilita trámites digitales, ya que incorpora un chip con certificados que habilitan la autenticación y la firma digital en servicios en línea (Créditos: Reniec)
El DNI electrónico es importante porque permite acreditar la identidad de forma más segura y, además, facilita trámites digitales, ya que incorpora un chip con certificados que habilitan la autenticación y la firma digital en servicios en línea (Créditos: Reniec)

¿Cómo tramitar en DNI exprés?

Pasos para realizar el trámite 100% virtual:

  1. Tramita tu DNIe vía web: Ingresa a la página oficial del Reniec para solicitar tu duplicado de DNIe. Valida tus datos y selecciona solo una de las 27 agencias habilitadas para el recojo. Revisa la lista antes de elegir.
  2. Paga la tasa en línea: En la sección de pago, selecciona la opción “Realizaré el pago con mi tarjeta de crédito o débito”. Podrás pagar de forma rápida y segura a través de Yape o con tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Diners Club.
  3. Verifica el estado y ¡listo!: Haz el seguimiento del avance de tu trámite en línea aquí: https://www.gob.pe/13388. Cuando esté al 100%, acércate a la oficina seleccionada para el recojo exprés.

Requisitos indispensables

  • Solo aplica para DNIe vigente.
  • El trámite es solo vía web y recojo en la oficina habilitada para este trámite.
  • Este servicio es exclusivamente para casos de pérdida, robo o deterioro.

Reniec señaló que la implementación de DNI exprés busca facilitar la participación ciudadana en el proceso electoral. Además, recordó que durante las Elecciones Generales del 12 de abril una medida similar permitió emitir 2807 duplicados tramitados por pérdida o robo entre el 8 y el 12 de abril, incluso, en algunos casos, una hora después de presentada la solicitud.

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