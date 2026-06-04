¿Qué no se puede hacer durante la ley seca en la segunda vuelta electoral? Estas son las sanciones

Dos agentes de policía colombianos emiten un comparendo a un hombre que consume licor en la calle durante la ley seca impuesta por las elecciones presidenciales, mientras otras personas observan la situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de entrar en vigor la denominada ley seca por la segunda vuelta presidencial, miles de ciudadanos y comerciantes buscan conocer qué actividades estarán restringidas durante ese periodo y cuáles son las consecuencias de incumplir la norma. La medida forma parte del conjunto de disposiciones electorales establecidas para garantizar el normal desarrollo de la jornada de votación del domingo 7 de junio.

La prohibición, contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), regirá en todo el territorio nacional desde las 8:00 a. m. del sábado 6 de junio hasta las 8:00 a. m. del lunes 8 de junio. Durante esas 48 horas, la venta de bebidas alcohólicas quedará suspendida y las autoridades podrán realizar operativos para verificar el cumplimiento de la disposición.

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¿Qué no se puede hacer durante la ley seca?

La principal restricción es el expendio o comercialización de bebidas alcohólicas. Esto significa que bodegas, licorerías, supermercados, bares, restaurantes, discotecas y cualquier establecimiento autorizado para vender alcohol deberán suspender dicha actividad mientras dure la medida.

La ley también alcanza a las personas o negocios que distribuyan o faciliten la venta de estas bebidas durante el periodo restringido, independientemente del lugar donde se realice la operación.

¿Está prohibido consumir alcohol?

Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

La Ley Orgánica de Elecciones sanciona el expendio de bebidas alcohólicas, es decir, su venta o comercialización. La norma no establece expresamente una sanción para el ciudadano que consume alcohol en un ámbito privado.

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Sin embargo, las autoridades recomiendan respetar el espíritu de la medida, que busca preservar el orden público y garantizar que la ciudadanía pueda participar de la jornada electoral sin incidentes asociados al consumo de estas bebidas.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir la ley seca?

El inciso a) del artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que quienes incumplan la prohibición pueden ser sancionados con:

Pena privativa de libertad de hasta seis meses.

Multa no menor al 10 % del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa, equivalente a aproximadamente S/3.390 .

Inhabilitación por el tiempo que determine la autoridad competente, según corresponda.

Estas sanciones están dirigidas principalmente a quienes expendan o comercialicen bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la ley seca?

La medida comenzará a las 8:00 a. m. del sábado 6 de junio de 2026 y culminará a las 8:00 a. m. del lunes 8 de junio, una vez concluida la jornada electoral y el periodo establecido por la normativa.

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¿Qué otras restricciones rigen por la segunda vuelta?

La ley seca forma parte de un conjunto de medidas que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó para la segunda vuelta presidencial.

Desde el 1 de junio está prohibida la difusión de encuestas electorales.

Desde el 5 de junio no pueden realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.

Desde las 00:00 horas del 6 de junio queda suspendida toda propaganda electoral.

El día de la elección también estarán prohibidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de una mesa de sufragio, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., así como los espectáculos públicos.

Las autoridades electorales han anunciado operativos de fiscalización en distintas regiones del país para supervisar el cumplimiento de estas restricciones y garantizar que la segunda vuelta presidencial se desarrolle con normalidad.