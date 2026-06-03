Voleibolista peruana de 13 años mide 1.90 metros y se confiesa tras ganar medalla en Copa Panamericana: “Mis papás siempre están presentes”

La selección peruana de vóley obtuvo la medalla de bronce tras superar a Canadá en la Copa Panamericana Sub 17 de 2026. El logro destaca por la presencia de adolescentes menores a la categoría, como Zoe Koechlin.
Koechlin, de 13 años y 1.90 metros de altura, una de las jugadoras más altas del plantel, relató su experiencia en su debut internacional con la ‘bicolor’. “Fue una experiencia muy bonita porque fue mi primer campeonato fuera del país con la selección. La convivencia con mis compañeras fue muy buena, todas me caen bien y tenemos una buena relación”.
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La central peruana también describió sus sensaciones al disputar su primer partido. “Al entrar a la cancha sentí algo de nervios por ser mi debut, pero después me relajé y pude jugar bien. Considero que puedo seguir mejorando”, añadió en conversación con La Cátedra Deportes.
Por último, Zoe compartió un mensaje para las jóvenes que aspiran a dedicarse al vóley. “Les diría que, si realmente lo quieren, sí es posible. Que sigan insistiendo, trabajando, entrenando y no se rindan nunca”.
La historia de Zoe Koechlin
En la misma entrevista, Zoe Koechlin relató cómo inició su trayectoria en el vóley. Según explicó, comenzó a jugar en el taller de su colegio y luego pasó a una academia, hasta llegar a un club de gran relevancia como Regatas Lima. Este recorrido, aunque breve, representa un motivo de orgullo para la jugadora.
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“Empecé en el taller del colegio. Después avancé a una academia y más adelante me convocaron de varios clubes, hasta que llegué a Regatas. De ahí vine a la selección. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido y siento mucho el apoyo de mi familia”, señaló.
Desde pequeña, la central de la selección peruana ha desarrollado disciplina para equilibrar los estudios y el deporte. “Ahora, como falta una semana para terminar el colegio, tengo que ponerme al día, pero normalmente lo manejo bien. Aunque llego tarde a casa, no se me complica demasiado”.
Koechlin también integró el Proyecto 2032, orientado a potenciar la altura en la selección con miras al futuro. “Significa mucho para mí porque allí fue donde empezaron a observarme en la VIDENA y eso me permitió llegar hasta aquí”.
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A sus 13 años, la jugadora muestra madurez y expresa satisfacción al desempeñarse como central. “Por mi altura siempre he ocupado esa posición y me siento cómoda. Creo que estoy bien así, no me cambiaría”. De todas formas, está dispuesta a adaptarse si el cuerpo técnico lo considera oportuno. “Si algo representa una oportunidad y me ayuda a crecer, lo hago al cien por ciento. La decisión sobre mi puesto en la cancha la toma el entrenador, además de mí”.
El apoyo de sus padres
Al compartir su historia, Zoe Koechlin resaltó la importancia del apoyo de sus padres. “Mis papás siempre están presentes, apoyándome. Mi papá me lleva todos los días a los entrenamientos en la VIDENA y siempre me brindan apoyo emocional”.
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Durante la entrevista, sus padres también ofrecieron su testimonio. Su papá describió el esfuerzo diario de Zoe, quien a sus 13 años enfrenta una rutina exigente, que inicia temprano y finaliza tarde.
“Es una etapa desafiante la que le ha tocado vivir. Este deporte le ha dado una disciplina extraordinaria, porque se requiere ser muy disciplinada para sostener este ritmo. Se levanta a las seis y media, va al colegio, luego la recojo y la llevo a la VIDENA. Permanece allí hasta las siete o siete y media, llegamos a casa cerca de las ocho u ocho y media, hace tareas y a veces se duerme a las diez o a las once. Al día siguiente repite lo mismo. Para mantener esa rutina se necesita mucha disciplina”, detalló.
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El papá de Zoe expresó la alegría que siente al verla representar al país. “Es muy emocionante. Es un sueño tanto para mi esposa como para mí verla vestir la camiseta de la selección. Zoe, desde los once años, me dijo que quería estar en la selección. Verla en Honduras cumpliendo ese sueño es una emoción enorme para nosotros como familia”.
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