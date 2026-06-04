Agentes comunitarias de salud en Perú muestran su compromiso y alegría durante la celebración de su día, destacando su rol esencial en la comunidad.

Cada 4 de junio, el Perú celebra el Día del Agente Comunitario de Salud (ACS), una fecha dedicada a reconocer el trabajo voluntario de hombres y mujeres que sirven de enlace entre sus comunidades y los establecimientos de salud del país. Son más de 35.000 en todo el territorio nacional, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), y su labor resulta determinante en regiones donde la presencia institucional del sistema sanitario es limitada o de difícil acceso.

¿Qué es el Día del Agente Comunitario de Salud y por qué se celebra?

La fecha fue instituida mediante la Resolución Ministerial N.° 217-99-SA/DM, del 27 de abril de 1999, que estableció el 4 de junio como el Día del Agente Comunitario de Salud en el Perú. La norma buscó visibilizar la importancia de la presencia y la labor voluntaria de estos actores en las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en las comunidades.

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El origen de esta figura en el Perú se remonta a la década de 1930, cuando el médico puneño Manuel Núñez Butrón desarrolló, en zonas rurales de Puno, una serie de actividades de prevención y promoción de la salud dirigidas a campesinos. Su propuesta —conocida como el Rijcharismo, que en quechua significa “Gran Despierto”— integraba medicina tradicional y occidental, y convirtió a los propios miembros de la comunidad en agentes de cambio sanitario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró, de manera póstuma, “Pionero de la Atención Primaria en el mundo” en 1978, el mismo año en que la Declaración de Alma Ata reconoció el rol del agente comunitario como actor fundamental de la estrategia de atención primaria de salud a nivel global.

Un hito que consolidó la relevancia de los ACS en el Perú fue la epidemia del cólera de 1991: estos voluntarios conocían el manejo de la diarrea aguda a través de las Unidades de Rehidratación Oral Comunal (UROC) y contribuyeron de manera decisiva a controlar un brote que afectó a varios países de América Latina.

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Una Agente Comunitaria de Salud en Perú celebra el Día del Agente Comunitario, mostrando su dedicación con un gesto de aprobación frente a un cartel informativo al aire libre.

El rol fundamental de los agentes de salud en las comunidades del Perú

Según la Ley N.° 30825, aprobada el 20 de julio de 2019, que fortalece la labor del Agente Comunitario de Salud, los ACS son “las personas elegidas o reconocidas por su comunidad, que realizan acciones voluntarias de promoción de la salud y prevención de enfermedades, en coordinación con el personal de la salud y otras instituciones”. No reciben remuneración del Minsa y actúan desde el primer nivel de atención, en contacto directo y permanente con la población.

Su función central es la de nexo entre la comunidad y los servicios de salud. En la práctica, esto se traduce en visitas domiciliarias, captación de pacientes, identificación de grupos en riesgo, seguimiento de tratamientos y transferencia de gestantes y población vulnerable a los establecimientos de salud. También operan como educadores sanitarios: transmiten información sobre prácticas saludables, motivan a las familias a adoptar hábitos que prevengan enfermedades y contribuyen al cambio de comportamientos en el entorno más cercano.

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En zonas rurales, los ACS incluyen a promotores, parteras, actores sociales y, en muchos casos, a exponentes de la medicina tradicional como hierberos y hueseros, quienes articulan el saber ancestral con los lineamientos del sistema formal de salud. La Red Integrada de Salud de Huancavelica, por ejemplo, registra más de 2.000 ACS activos y más de 3.000 inscritos en la asociación regional, una cifra que refleja la densidad de esta red de voluntarios en las zonas con mayor índice de vulnerabilidad del país.

Una agente comunitaria de salud en Perú entrega folletos informativos a una mujer, celebrando el Día del Agente Comunitario de Salud y destacando su importante labor en la comunidad.

Cómo contribuyen los agentes comunitarios a la prevención de enfermedades

Las áreas de intervención de los ACS abarcan problemas de salud pública prioritarios para el Perú. Entre sus tareas más documentadas figuran la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil, la promoción de la lactancia materna exclusiva, el seguimiento de gestantes, la vigilancia de la tuberculosis y el VIH/SIDA, la prevención de enfermedades metaxénicas, la atención de primeros auxilios y la educación sobre salud sexual y reproductiva.

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El Minsa, a través de la Dirección de Promoción de la Salud (Dprom), capacita de manera permanente a los ACS en estos contenidos, con especial énfasis en el enfoque intercultural para comunidades indígenas y rurales. En 2025, el organismo realizó en la provincia de Purús, en Ucayali, la tercera jornada de fortalecimiento de capacidades para ACS y enlaces indígenas en salud (EIS) que atienden a 43 comunidades indígenas, con formación en primeros auxilios, prevención del cáncer de cuello uterino, tamizaje de VPH, salud materna y gestión de riesgos de desastres.

La Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 (PNMS 2030) reconoce al ACS como un actor clave para la participación comunitaria y el logro de las metas nacionales en salud pública.

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Agentes comunitarias de salud en Perú muestran su compromiso y alegría durante la celebración de su día, destacando su rol esencial en la comunidad.

Desafíos actuales y reconocimiento del Minsa a los promotores de salud

A pesar de su valor estratégico, los agentes comunitarios de salud enfrentan condiciones de trabajo que el propio sistema reconoce como insuficientes. Su labor es voluntaria, no remunerada y en muchos casos carece de los materiales e implementos necesarios para operar con eficacia. La exposición a enfermedades durante sus visitas domiciliarias tampoco tiene cobertura garantizada en todos los casos.

En respuesta a esa brecha, la Comisión de Salud y Población del Congreso aprobó en abril de 2025 dos proyectos de ley orientados a elevar el estatus de los ACS y garantizar la sostenibilidad de su trabajo. Las propuestas contemplan un incentivo económico de hasta S/ 1.130 (equivalente a una remuneración mínima vital), la entrega de implementos y materiales adecuados a cada territorio, la obligación del Minsa de asumir gastos en caso de fallecimiento de un agente en ejercicio de sus funciones, controles periódicos de salud y atención prioritaria si su estado de salud se ve comprometido por su labor.

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Además, se propone que el Minsa, los gobiernos regionales y las municipalidades implementen un sistema de monitoreo continuo para los ACS, junto con una plataforma digital para el seguimiento de sus actividades y capacitaciones virtuales que incorporen saberes de la medicina indígena.

Una Agente Comunitaria de Salud de espalda, con su chaleco y sombrero azules, participa en un evento conmemorativo del Día del Agente Comunitario de Salud en Perú.

Actividades y homenajes por el Día del Agente Comunitario de Salud

Cada 4 de junio, las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), Direcciones de Salud (Disas) y redes de salud de todo el país organizan ceremonias de reconocimiento para los ACS más destacados en sus jurisdicciones. Los estímulos establecidos por el Minsa incluyen resoluciones directorales de reconocimiento, cartas de felicitación emitidas por los establecimientos de salud locales, certificaciones por niveles de formación aprobados y acreditaciones mediante resolución directoral para quienes completan el tercer nivel de estudios.

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A nivel nacional, la Dprom promueve actividades de visibilización de la labor de los ACS, con foros, conversatorios y jornadas de capacitación que reúnen a autoridades sanitarias, representantes de las Diris de Lima Metropolitana y agentes comunitarios de distintas regiones. En diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) acompañó al Minsa en las actividades por el Día de la Promoción de la Salud en el Perú, un espacio en el que los ACS participaron como actores centrales del debate sobre el fortalecimiento de la atención primaria en el país.