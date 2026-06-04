Shirley Arica envía mensaje a Samahara Lobatón tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “No va a ser nada fácil estar acá, te extraño”

La última participante de ‘Las víboras’ evidenció su tristeza la encontrarse sola en la granja y ser única de su equipo frente a los reales | La Granja VIP

La eliminación de Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’ marcó un punto de quiebre para el equipo de las ‘Víboras’. Shirley Arica se convirtió en la única representante de su grupo y, tras la salida de su compañera, compartió un mensaje que dejó ver el impacto emocional de este nuevo escenario.

“No va a ser nada fácil para mí estos días acá. Estoy muy triste, la verdad. Pero bueno, voy a seguir hasta donde Dios quiera, hasta donde la gente lo permita”, expresó la participante al inicio de la jornada, dejando claro el desafío que enfrenta en la competencia.

Durante la mañana, Arica optó por modificar su rutina habitual. Decidió descansar temprano y darle un giro a su forma de encarar el día. Después de desayunar y prepararse en la suite del capataz, grabó unas palabras que evidenciaron la soledad que siente al ser la última integrante de su equipo.

PUBLICIDAD

Shirley Arica, participante de 'La Granja VIP', es vista en un interior rústico mientras envía un mensaje a Samahara Lobatón tras su eliminación del programa.

“Como les digo, no va a ser nada fácil estar acá conviviendo con todas estas personas sola. Todas mis víboras se fueron. Soy la única que queda. Pero soy fuerte. Sé que puedo. Sé que los días se me van a hacer eternos, aunque queden pocos”, manifestó, admitiendo que la ausencia de sus aliadas ha transformado por completo su experiencia en el reality.

La competidora también aprovechó para dirigirse a quienes la siguen desde fuera. Agradeció el respaldo de su público, al que considera fundamental en su permanencia dentro del programa. “Quiero agradecer a todo mi fandom que siempre están ahí para mí. Decirle a mi hija que estoy tranquila”, afirmó, subrayando el rol de su entorno en este tramo final.

PUBLICIDAD

En un mensaje de tono personal, la participante dedicó un espacio a su hija y a quienes formaron parte de su equipo. “Pero quiero decirle que las amo a todo mi team indomable, a todas las víboras que nos apoyaron durante todo este tiempo, a mi hija, que ya falta poquísimo para vernos, mi amor”, indicó, dejando entrever la importancia del apoyo familiar y de sus seguidores.

Shirley Arica envía un emotivo mensaje a Samahara Lobatón después de su eliminación del reality show 'La Granja VIP', expresando que la extraña y que no será fácil el programa sin ella.

Antes de cerrar su intervención, Arica se refirió a Samahara Lobatón, la última integrante de las ‘Víboras’ en abandonar la competencia. “Y a Samahara, amiga, te extraño, te quiero muchísimo y por algo pasan las cosas. Así que pa’lante como el elefante, aquí seguimos. Te mando un beso enorme. Buen día”, concluyó, transmitiendo un mensaje de ánimo a su excompañera.

PUBLICIDAD

Samahara Lobatón confía que Shirley Arica ganará el reality

La eliminación de Samahara Lobatón, ocurrida la noche del 3 de junio, generó reacciones inmediatas tanto en el programa como en redes sociales. Desde su salida, la exconcursante compartió su perspectiva sobre el desenlace y no dudó en expresar su confianza en el desempeño de Shirley Arica.

En diálogo con el crítico del programa Samuel Suárez, Lobatón relató su visión sobre el riesgo asumido en la competencia. “Sabíamos que teníamos un riesgo y yo soy valiente, como siempre lo digo, y había que correrlo, pero sé que ella va a ser la ganadora”, sostuvo, transmitiendo seguridad respecto a la representante de las ‘Víboras’.

PUBLICIDAD

La participante se mostró tranquila luego de quedar fuera de la competencia en la recta final. Afirmó que la única integrante de ‘Las Víboras’ se llevaría el triunfo | Instagram

Consultada sobre la importancia del premio mayor, Lobatón minimizó el aspecto económico y centró su atención en el logro grupal. “La idea es que gane una. Y la indomable va a ganar. A todo el team víboras, por favor, reventar la placa para Shirley Arica, porque este sábado va”, animó la participante, renovando el apoyo a su excompañera y pidiendo respaldo para la única integrante que queda en el reality.

El futuro de Shirley Arica en ‘La Granja VIP’ permanece abierto, pero tanto su mensaje como el respaldo de Samahara Lobatón refuerzan la expectativa en torno a sus próximos movimientos y la recta final del programa.

PUBLICIDAD