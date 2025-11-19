Perú

Más de 16 mil menores fueron víctimas de violencia sexual en lo que va del 2025, revela el MIMP

El Ministerio de la Mujer informó que el 93,4% de víctimas son niñas y adolescentes. En el marco del 25 de noviembre, el sector lanzó una campaña nacional para activar la vigilancia comunitaria y reforzar las rutas de denuncia frente a la violencia sexual

Guardar
Niñas obligadas a ser madres:
Niñas obligadas a ser madres: más de 170 casos en lo que va del año| Pixabay/Andina

El Perú enfrenta una grave crisis de violencia sexual contra menores de edad. Según las cifras más recientes de los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 16.120 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de ataques sexuales entre enero y septiembre de 2025.

El dato es contundente y revela una tendencia sostenida: el 93,4% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, un indicador que confirma la profunda desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan las menores de edad en todo el país.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el MIMP lanzó la campaña nacional “Entornos sin Violencia Sexual: Observa, Escucha y Actúa”, una estrategia que busca comprometer a familias, escuelas, autoridades y comunidades en la identificación temprana de riesgos y en la denuncia oportuna.

Niñas y adolescentes marchan en
Niñas y adolescentes marchan en Villa María del Triunfo exigiendo su derecho a crecer sin miedo y libres de violencia. Crédito: Difusión

“No podemos seguir siendo indiferentes”

La ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, cuestionó la indiferencia social frente a la magnitud del problema y recordó que estas cifras representan vidas marcadas por traumas profundos.

“Las estadísticas indican que 7 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia, y eso debe concientizarnos. Debemos hacer mucho más desde el lugar que nos corresponde”, señaló.Agregó que la protección de menores exige atención permanente: “No hay que quedarnos de brazos cruzados”.

El MIMP recordó que la Línea 100, disponible las 24 horas y de manera gratuita, es el principal canal para denunciar casos de violencia sexual, psicológica o física en cualquier punto del país.

Fotografía de archivo del 08
Fotografía de archivo del 08 de marzo de 2024 de una mujer sosteniendo un lcartel durante una movilización por el Día de la Mujer en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Desapariciones y feminicidios: el otro rostro de la violencia

El panorama se agrava con las cifras de desapariciones reportadas por la Defensoría del Pueblo. Solo en junio de 2025, se reportaron:

  • 477 niñas y adolescentes desaparecidas,
  • 237 mujeres adultas desaparecidas,

con mayor incidencia en regiones como Lima (74 casos), Arequipa (24), Callao (14), Cusco (13), Puno (13), Ica (13), Lambayeque (11), Piura (11) y Ucayali (8).

Violencia contra la mujer: la
Violencia contra la mujer: la impunidad en Perú y un Estado de espaldas| Clara Giraldo (Infobae Perú)

Ese mismo mes, la Defensoría registró además:

  • 4 feminicidios,
  • 5 muertes violentas de mujeres,
  • 7 tentativas de feminicidio.

Estas cifras refuerzan la necesidad de acciones urgentes y sostenidas para prevenir la violencia de género y fortalecer la respuesta del Estado.

Bajo el lema ‘Crecer sin
Bajo el lema ‘Crecer sin miedo’, las jóvenes de Lima Sur alzan su voz contra la violencia de género el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Crédito: Difusión

¿Dónde acudir si eres víctima de violencia?

El MIMP recordó que existen diversos servicios gratuitos y confidenciales para acompañar a víctimas de violencia:

  • Línea 100

Brinda orientación emocional y asesoría en español, quechua y aimara. Atiende las 24 horas del día.

  • Centros de Emergencia Mujer (CEM)

Ofrecen atención legal, psicológica y social. Están distribuidos en todo el país y muchos operan dentro de comisarías con atención permanente.

Información y asistencia

  • Teléfono: (01) 419 7260
  • Página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

Temas Relacionados

violencia de género25 de noviembreDía Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la MujerMinisterio de la Mujerperu-noticias

Más Noticias

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

El general Mario Arata renunció de manera irrevocable tras un enfrentamiento con el edil, quien lo había cuestionado públicamente por su gestión. “Mi dignidad no me permite trabajar así”, dijo

Gerente de Seguridad de Miraflores

Denuncian criminalización contra líder asháninka Fabián Antúnez: prisión preventiva se basa en testimonios desmentidos

La defensa del dirigente señaló que los testigos protegidos no lo reconocieron y que la Fiscalía cambió su teoría luego de que sus principales pruebas fueran invalidadas. Comunidades asháninkas piden que el proceso continúe en libertad

Denuncian criminalización contra líder asháninka

Óscar Arriola, jefe de la PNP, respalda a coronel implicado en robo de medio millón de soles: “Trabaja 23 horas y media”

El jefe policial respaldó al coronel Juan Carlos Montúfar, quien enfrenta una denuncia por el presunto robo de medio millón de soles durante una intervención policial en Huacho

Óscar Arriola, jefe de la

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘blanquiazules’ arrancaron sin problemas en el primer set, pero en el siguiente juego se vio sorprendida con el nivel del cuadro de Puente Piedra, que igualó la serie. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Cotabambas: audiencia definirá futuro de 19 defensores procesados desde hace 10 años por protestas contra Las Bambas

El Juzgado de Tambobamba retomará hoy el control de acusación del caso, donde la Fiscalía pide penas de hasta 17 años pese a denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y ausencia de pruebas que vinculen a los acusados con hechos delictivos

Cotabambas: audiencia definirá futuro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Ministro de Energía y Minas reconoce que Reinfo es usado por la minería ilegal, pero no pone oposición: “Es un registro que se tiene que trabajar”

PJ aprueba solicitar a Bélgica la extradición de César Hinostroza por liderar Los Cuellos Blancos del Puerto

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo y Janet Barboza

Ethel Pozo y Janet Barboza cuestionan declaraciones de Pamela Franco: “La gente tiene memoria, calladita hubieras quedado mejor”

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Luigui Carbajal se defiende de ampay de Magaly Medina y alerta que lo ‘sembraron’: “Una cámara me estaba esperando”

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026