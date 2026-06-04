Una peruana gana premio internacional por una plataforma de lengua de señas impulsada con IA

La innovación tecnológica peruana ha sido reconocida internacionalmente luego de que Giannina Ofelia Honorio Heredia recibiera el galardón World Summit Award Winner 2025 por INCLUEDU, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para enseñar lengua de señas.
El reconocimiento, otorgado en la categoría global Inclusion & Empowerment, distingue soluciones digitales que buscan reducir desigualdades y ampliar oportunidades mediante la tecnología, según se informó en una nota de prensa.
En el Perú, más de 532 mil personas presentan limitación permanente para oír, incluso utilizando audífonos, lo que restringe su acceso a la educación, la salud, el empleo, los servicios públicos y la participación ciudadana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Ante esta situación, INCLUEDU propone una solución accesible y escalable para que el aprendizaje de lengua de señas esté disponible en cualquier lugar, a través de una experiencia digital diseñada para la vida cotidiana.
“Este premio demuestra que desde el Perú podemos crear tecnología de clase mundial para resolver problemas profundamente humanos. INCLUEDU nació para que aprender lengua de señas sea accesible para una madre, un docente, un médico, un empleador o cualquier persona que quiera comunicarse mejor.
La inclusión tiene que dejar de ser un discurso y convertirse en una capacidad instalada en la sociedad”, afirmó Giannina Ofelia Honorio Heredia.
Innovación peruana
Con 34 años, Honorio Heredia integra una generación de profesionales peruanos que combinan excelencia técnica, innovación y compromiso social. Su trayectoria incluye el desarrollo de soluciones enfocadas en inclusión, educación, salud, medioambiente y accesibilidad.
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Su trabajo evidencia que la tecnología puede abordar desafíos estructurales cuando se diseña atendiendo a las necesidades de las personas.
INCLUEDU se posiciona como una de las propuestas latinoamericanas más relevantes en accesibilidad digital, educación inclusiva e inteligencia artificial. El reconocimiento internacional sitúa a la plataforma como representante del Perú entre las innovaciones ganadoras del World Summit Award 2025.
Impacto social
El premio mundial coincide con una nueva etapa de impacto local para INCLUEDU. La plataforma fue seleccionada por el Fondo DemocráTICa para desarrollar un proyecto de formación inclusiva en participación ciudadana y electoral dirigido a personas con discapacidad auditiva, en el marco de la segunda edición de apoyo a iniciativas de democracia digital inclusiva en América Latina y el Caribe.
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Con el respaldo del Fondo DemocráTICa, INCLUEDU impulsa un programa de módulos básicos de lengua de señas, orientado a que más personas sordas accedan a información clara sobre procesos electorales, derechos ciudadanos y toma de decisiones. Esta iniciativa busca habilitar un espacio accesible y permanente para que la comunidad con discapacidad auditiva fortalezca su participación desde la información y la inclusión digital.
Las personas interesadas pueden acceder al formulario de inscripción abierto para el programa a través de la plataforma digital de INCLUEDU.
Reconocimiento global y acción local
El avance de INCLUEDU consolida una ruta que integra prestigio internacional y acción concreta en el país. La plataforma, premiada por el World Summit Award 2025, fortalece la participación ciudadana de personas sordas en el Perú y subraya la importancia de ubicar la accesibilidad en el centro de la transformación digital y el desarrollo social.
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Más información sobre la premiación e inscripción puede consultarse en la página oficial del World Summit Award y en los formularios digitales de INCLUEDU.
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