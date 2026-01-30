Perú

Megacampaña de DNI gratis este 31 de enero en Lima: conoce lugar, horario y quiénes serán los beneficiados

La iniciativa forma parte de una estrategia nacional para masificar el DNI electrónico y descongestionar la atención presencial del Reniec

Guardar
Este 31 de enero Reniec
Este 31 de enero Reniec lanza megacampaña de trámites de DNI gratuitos en el Rímac. (Foto composición: Infobae Perú/Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará este sábado 31 de enero de 2026 una megacampaña de trámites gratuitos del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el distrito del Rímac, en Lima. La jornada forma parte de las acciones institucionales orientadas a atender la alta demanda de identificación ciudadana durante la temporada de verano.

El objetivo principal de esta iniciativa es reducir los niveles de indocumentación y facilitar el acceso de la población a servicios esenciales del Estado, como salud, educación, programas sociales y trámites administrativos. Asimismo, la campaña busca descongestionar la atención presencial en las agencias del Reniec mediante la atención directa y focalizada en el territorio.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos
Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Beneficiarios y puntos de atención

La megacampaña está dirigida a grupos priorizados de la población. Entre los beneficiarios se encuentran los menores de edad de 0 a 17 años, los adultos mayores de 60 años y las personas en situación de vulnerabilidad. Estos sectores podrán realizar trámites de identificación sin costo alguno, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

La atención se llevará a cabo en el Centro de Salud Militar Rímac, ubicado en la avenida Prolongación Alcázar, cruce con la avenida Morro de Arica s/n. El horario de atención será desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, por lo que Reniec recomienda acudir con anticipación para facilitar el orden y el desarrollo adecuado de la jornada.

La megacampaña de DNI gratis
La megacampaña de DNI gratis está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Foto: Reniec

Impulso al DNI electrónico

Esta megacampaña forma parte de una estrategia integral del Reniec que busca masificar el uso del DNI electrónico 3.0 a nivel nacional. A través de estas jornadas gratuitas, la institución apunta a ampliar la cobertura de identificación moderna y segura, especialmente en poblaciones con menor acceso a servicios registrales.

Además de la actividad programada en el Rímac, Reniec tiene previsto replicar estas campañas en otros distritos de Lima y en diversas provincias del país. El cronograma de las próximas intervenciones será difundido de manera progresiva a través de los canales oficiales de la entidad, con el fin de informar oportunamente a la ciudadanía.

Reniec realizará megacampaña de DNI
Reniec realizará megacampaña de DNI gratis en el Rímac este sábado 31 de enero. (Foto: Reniec)

Beneficios del DNI electrónico

Durante el año 2026, Reniec proyecta emitir un total de 627 mil DNI electrónicos gratuitos a nivel nacional. De esta cifra, aproximadamente 470.000 documentos estarán destinados a recién nacidos atendidos en hospitales y centros de salud, así como a población prioritaria que acude a las agencias. Los 157.000 restantes se entregarán mediante campañas itinerantes como la que se desarrollará en el Rímac.

El DNI electrónico cuenta con 64 elementos de seguridad y un chip criptográfico que protege la información personal del titular. Además, incorpora un código QR que permite la verificación rápida de identidad, la posibilidad de realizar firma digital y el acceso a servicios digitales del Estado. El documento está elaborado en policarbonato, lo que lo hace resistente al calor y a los rayos ultravioleta. Reniec recordó, no obstante, que los DNI azul y amarillo continúan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento consignada en cada documento.

Campaña gratutita de DNIe 3.0
Campaña gratutita de DNIe 3.0 este sábado 4 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Reniec)

Temas Relacionados

DNIReniecLimaRímacperu-noticias

Más Noticias

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

El periodista deportivo apuntó contra el presidente de la FPF luego de que se desaten problemas entre clubes y 1190 Sports

Eddie Fleischman criticó a Agustín

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron examen de nacionalización y Universitario libera sus plazas de extranjeros

Los defensores ‘cremas’ rindieron con éxito su segunda prueba luego de errar en su primera presentación en Migraciones. Esta medida permite que el conjunto ‘merengue’ disponga de un cupo adicional para reforzar su plantilla antes de que finalice el periodo de pases

Williams Riveros y Matías Di

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

En entrevista con Infobae Perú, el cantante surcoreano explicó el concepto de Stunning Together, habló del significado de volver a cantar y agradeció a los seguidores que lo esperaron durante más de diez años.

Kangin, exintegrante de Super Junior,

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

La artista y compositora peruana conversó con Infobae Perú sobre su nominación a mejor Álbum Infantil, el significado de ‘Herstory’ y la importancia de educar a través de la música.

Flor Bromley, la peruana nominada

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Ricardo Salcedo indicó que la pelota había salido antes de la jugada que derivó en el penal otorgado a los ‘blanquiazules’, el cual fue convertido por Paolo Guerrero

Jugador de Sport Huancayo culpó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Murió Catherine O’Hara, actriz de

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

Top de películas más vistas en Netflix Perú

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

DEPORTES

Eddie Fleischman criticó a Agustín

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la primera fecha del Torneo Apertura

Partidos de Liga 1 2026 serán transmitidos con normalidad tras Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 Sports llegó a un acuerdo con clubes

Triunfo de Alianza Lima 2-1 ante Sport Huancayo con goles de Paolo y Guerrero y Alan Cantero en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026