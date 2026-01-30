Megacampaña de DNI gratis este 31 de enero en Lima: conoce lugar, horario y quiénes serán los beneficiados

Este 31 de enero Reniec lanza megacampaña de trámites de DNI gratuitos en el Rímac. (Foto composición: Infobae Perú/Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará este sábado 31 de enero de 2026 una megacampaña de trámites gratuitos del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el distrito del Rímac, en Lima. La jornada forma parte de las acciones institucionales orientadas a atender la alta demanda de identificación ciudadana durante la temporada de verano.

El objetivo principal de esta iniciativa es reducir los niveles de indocumentación y facilitar el acceso de la población a servicios esenciales del Estado, como salud, educación, programas sociales y trámites administrativos. Asimismo, la campaña busca descongestionar la atención presencial en las agencias del Reniec mediante la atención directa y focalizada en el territorio.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Beneficiarios y puntos de atención

La megacampaña está dirigida a grupos priorizados de la población. Entre los beneficiarios se encuentran los menores de edad de 0 a 17 años, los adultos mayores de 60 años y las personas en situación de vulnerabilidad. Estos sectores podrán realizar trámites de identificación sin costo alguno, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

La atención se llevará a cabo en el Centro de Salud Militar Rímac, ubicado en la avenida Prolongación Alcázar, cruce con la avenida Morro de Arica s/n. El horario de atención será desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, por lo que Reniec recomienda acudir con anticipación para facilitar el orden y el desarrollo adecuado de la jornada.

Impulso al DNI electrónico

Esta megacampaña forma parte de una estrategia integral del Reniec que busca masificar el uso del DNI electrónico 3.0 a nivel nacional. A través de estas jornadas gratuitas, la institución apunta a ampliar la cobertura de identificación moderna y segura, especialmente en poblaciones con menor acceso a servicios registrales.

Además de la actividad programada en el Rímac, Reniec tiene previsto replicar estas campañas en otros distritos de Lima y en diversas provincias del país. El cronograma de las próximas intervenciones será difundido de manera progresiva a través de los canales oficiales de la entidad, con el fin de informar oportunamente a la ciudadanía.

Beneficios del DNI electrónico

Durante el año 2026, Reniec proyecta emitir un total de 627 mil DNI electrónicos gratuitos a nivel nacional. De esta cifra, aproximadamente 470.000 documentos estarán destinados a recién nacidos atendidos en hospitales y centros de salud, así como a población prioritaria que acude a las agencias. Los 157.000 restantes se entregarán mediante campañas itinerantes como la que se desarrollará en el Rímac.

El DNI electrónico cuenta con 64 elementos de seguridad y un chip criptográfico que protege la información personal del titular. Además, incorpora un código QR que permite la verificación rápida de identidad, la posibilidad de realizar firma digital y el acceso a servicios digitales del Estado. El documento está elaborado en policarbonato, lo que lo hace resistente al calor y a los rayos ultravioleta. Reniec recordó, no obstante, que los DNI azul y amarillo continúan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento consignada en cada documento.

