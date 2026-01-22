¿Qué ha hecho el nuevo ministro de Trabajo y el MTPE en sus primeros 100 días de gestión?

El Ministro de Trabajo de Jerí se llamada Oscar Fernández. El MTPE destaca los logros de su gestión relacionados a la promoción del trabajo formal y la capacitación de jóvenes. - Crédito MTPE

El ministro de Trabajo del gobierno de José Jerí es Óscar Fernández, que tenido que reemplazar a Daniel Maurate, el escogido por Dina Boluarte.

Mientras, Maurate tuvo que responder por varios temas, como el sueldo mínimo y otras controversias, Fernández aún no ha recibido tanta atención de los medios. ¿Qué ha hecho el ministro en ya sus primeros 100 días de gestión?

El mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es quien resalta, sobre todo, la formalización laboral de cerca de 20 mil personas como logro de esta gestión, gracias a servicios gratuitos como los Centros de Empleo del mismo ministerio.

El Ministerio de Trabajo sigue lanzando ferias de empleo. - Crédito MTPE

Los 100 días del ministerio de Trabajo

Al cumplir los primeros 100 días de la actual gestión, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) precisa que, en dicho período, un total de 19 mil 698 personas lograron un empleo formal en empresas de diversos rubros, gracias a los servicios gratuitos que ofrecen los Centros de Empleo del MTPE en todo el país.

Sobre esto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres, destacó que estos resultados reflejan una gestión orientada a generar oportunidades reales para la población ya que somos un gobierno comprometido en revertir los problemas estructurales del país: “En solo 100 días hemos logrado conectar a miles de peruanos con un empleo formal y digno, acercando los servicios del Estado a quienes más lo necesitan, especialmente a los jóvenes y a las poblaciones vulnerables”, destacó como logro de su gestión.

“A través de Llamkasun Perú, generamos 3 320 empleos temporales generados en 63 distritos del país, con una inversión superior a S/ 53 millones de soles, destinados a 57 proyectos de inversión y 12 intervenciones inmediatas que, además de brindar empleos, mejoran el entorno y calidad de vida de todos los vecinos”, aclaró el MTPE.

Jerí nombró a Oscar Fernandez como su ministro. - Crédito Presidencia

Capacitaciones

Asimismo, para asegurar un crecimiento sostenible, el MTPE capacitó a 22 mil 877 personas mediante la plataforma gratuita CAPACÍTA-T, brindó orientación a 55 mil 717 usuarios a través de Mi Carrera, “contribuyendo a que los jóvenes tomen mejores decisiones informadas sobre su futuro profesional, certificamos y brindamos formación técnica a 1 mil 105 jóvenes del programa Jóvenes Productivos”

Asimismo, destacan que 2,1 millones de peruanos obtuvieron gratis su Certificado Único Laboral, un documento clave para postular a un empleo formal. “Estamos apostando por la capacitación como una herramienta clave para la empleabilidad, alineando la oferta formativa con las demandas reales del mercado laboral”, remarcó Fernández Cáceres.

Además, los jóvenes en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad sociolaboral accedieron a capacitación laboral, certificación de competencias y apoyo para el autoempleo mediante el Programa Nacional de Empleo “Jóvenes Productivos”. En total, 1 mil 105 jóvenes fueron beneficiarios.

El Ministerio de Trabajo reportó la capacitación de más de 1.600 jóvenes vulnerables en Perú - Crédito MTPE

Asimismo, 3 mil 122 personas se registraron en la plataforma Recomienda.pe, que ya cuenta con 26 mil 931 registros acumulados, “fortaleciendo la intermediación laboral”. Como se recuerda, esta fue una iniciativa de la gestión anterior, de Daniel Maurate.

Finalmente, el titular del sector reafirmó el compromiso del MTPE con la reducción de la informalidad laboral. “Seguiremos impulsando políticas públicas que promuevan el empleo decente, la formalización laboral y la inclusión, siempre con una mirada centrada en la ciudadanía y en el respeto de los derechos fundamentales”, concluyó Óscar Fausto Fernández Cáceres.