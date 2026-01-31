Keiko Fujimori pone en duda la continuidad de José Jerí en la presidencia: “No es segura su presencia hasta julio”

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la gestión del presidente Jerí y advirtió que su permanencia en el cargo no está asegurada. | Canal N

La campaña presidencial de 2026 empieza a subir la temperatura y Keiko Fujimori optó por hablar sin rodeos. Desde el distrito limeño del Rímac, en una actividad proselitista, la lideresa de Fuerza Popular puso en duda la continuidad del presidente José Jerí en Palacio de Gobierno y lanzó una frase que rápidamente se instaló en el debate político: “No es segura su presencia hasta julio”.

La declaración no fue casual. Fujimori se refirió al escenario judicial que rodea al jefe de Estado, marcado por las investigaciones preliminares del caso ‘Chifagate’, que indaga sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos, y por su reciente declaración ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. En ese contexto, aseguró que su partido seguirá atento a cualquier nuevo elemento que pueda alterar el curso de los acontecimientos.

Según explicó, Fuerza Popular evaluará los hechos “con responsabilidad” y no descartó tomar medidas si se presentan situaciones de flagrancia. Sin adelantar una acción concreta desde el Congreso, dejó claro que la continuidad de Jerí no es un tema cerrado y que el escenario político sigue en movimiento.

Cuestionamientos a la gestión y reuniones del presidente

Fujimori también apuntó directamente al desempeño del mandatario en los últimos meses. A su juicio, la gestión de Jerí ha sido limitada y ha terminado concentrada en una agenda paralela de reuniones “poco transparentes”, en referencia a los encuentros con empresarios de origen chino, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, que hoy son materia de investigación fiscal.

“El señor José Jerí ha hecho muy poco durante estos meses y lamentablemente hoy la agenda nacional está distraída en lo que son sus reuniones poco transparentes. (...) Yo creo que no es segura su presencia en Palacio de Gobierno hasta julio, eso está por verse”, sostuvo.

Sin embargo, consideró positivo que el presidente haya acudido a declarar ante el Ministerio Público, aunque subrayó que lo determinante será que las investigaciones avancen y lleguen a conclusiones claras. “Esperemos que estas indagaciones continúen y no se queden a medio camino”, señaló ante la prensa.

Más temprano, el propio fiscal Tomás Gálvez confirmó que, tras la diligencia realizada en Palacio de Gobierno, Jerí autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco del caso ‘Chifagate’, que lo investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.

Sin confrontación con López Aliaga

Consultada por los ataques del candidato presidencial, Rafael López Aliaga, Fujimori evitó escalar la confrontación. No respondió directamente a las acusaciones que la responsabilizan por la permanencia de Jerí en el poder y aseguró que no entrará en una campaña basada en ataques personales.

“Yo no voy a pisar el palito”, afirmó, al insistir en que su estrategia estará centrada en propuestas y no en polémicas públicas. El mensaje buscó marcar distancia en un escenario electoral cada vez más polarizado.

Esa misma línea mantuvo cuando se le preguntó por la propuesta de otorgar un DNI a los fetos, impulsada por López Aliaga. Sin mencionarlo, Fujimori sostuvo que hay iniciativas que “no pueden ser respondidas ni siquiera por quienes las plantean” y prefirió llevar la discusión hacia temas concretos como acceso a agua potable, alcantarillado, títulos de propiedad y servicios básicos.

Petroperú, protestas y programas sociales

En otro momento de su intervención, la lideresa de Fuerza Popular se refirió a la situación de Petroperú y planteó la necesidad de una reforma profunda basada en transparencia y control del gasto. Su propuesta, explicó, contempla alianzas público-privadas, manteniendo al Estado como actor central en el refinamiento y la distribución de combustibles.

También cuestionó las llamadas “planillas de oro” dentro de la empresa estatal, al considerar inaceptable que recursos públicos se concentren en altos sueldos mientras persisten carencias en otros sectores.

Sobre las protestas registradas en el norte del país, Fujimori rechazó la violencia como mecanismo de presión y pidió que los reclamos se canalicen sin afectar los derechos de terceros.

Finalmente, anunció que un eventual gobierno suyo buscaría reforzar el presupuesto de las organizaciones sociales de base —comedores populares, ollas comunes y vasos de leche— con la idea de transformarlas progresivamente en espacios productivos. Según dijo, tras recorrer distintas regiones del país, muchas de estas iniciativas hoy sobreviven en condiciones precarias y sin apoyo sostenido del Estado.

Con ese mensaje, Fujimori cerró una jornada de campaña que dejó en claro que, a once semanas de las elecciones generales, la estabilidad política y la permanencia del presidente interino ya forman parte del centro del debate electoral.

