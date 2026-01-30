Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

El congresista Carlos Zeballos, integrante del Bloque Democrático Popular, cuestionó de manera frontal la permanencia de José Jerí en la presidencia, en medio del denominado ‘Chifagate’. Afirmó que el mandatario “no fue transparente” respecto a sus reuniones con empresarios chinos y aseguró que ya existen votos necesarios para censurarlo y destituirlo como jefe de Estado.

“El presidente debió ser claramente transparente desde un inicio. No lo ha sido hasta el momento. Considero que debe dar un paso al costado, debe renunciar y someterse a las investigaciones fuera del cargo”, manifestó Zeballos en una entrevista para el programa Cuentas Claras de Canal N.

El legislador lamentó la lentitud del proceso en la Fiscalía a cargo de Tomás Aleido Gálvez y recalcó la necesidad de que las indagaciones avancen con mayor celeridad. De acuerdo con Zeballos, la falta de transparencia y las respuestas tardías han agravado la crisis institucional.

Zeballos también señaló la existencia de acuerdos internos entre bancadas que, según él, protegen al presidente Jerí. Explicó que estos pactos se gestaron en la mesa directiva y que, aunque en su momento se impulsó una censura previa a la elección presidencial, esta fue bloqueada por los sectores aliados al mandatario. “Hay un pacto dentro de las bancadas que hoy están en la mesa directiva, básicamente, porque son ellos quienes lo proponen. Nosotros pedimos una censura previa a la elección, la cual fue aprobada por el grupo que ya sabemos quiénes son, y estos son los que protegen y van a seguir protegiendo”, aseguró Zeballos.

Mandatario remitió oficio a la Comisión de Fiscalización del Congreso. | Presidencia

Votos para la censura

El congresista remarcó que el escenario ha cambiado por la cercanía de las elecciones, y varios legisladores que antes respaldaban a Jerí han comenzado a distanciarse. “Ahora que estamos en época electoral ya hemos visto que algunos ya dijeron: ‘No, ya me deslindo’... En este momento te puedo decir que ya hay para la censura, ya hay votos”, enfatizó. Según Zeballos, solo resta reunir las setenta y ocho firmas necesarias para convocar a un Pleno Extraordinario que permita debatir las siete mociones de censura presentadas contra Jerí durante el receso parlamentario.

De acuerdo con la normativa del Congreso, para aprobar una moción de censura contra el presidente José Jerí se requiere mayoría simple, es decir, al menos 66 votos de los 130 parlamentarios. Sin embargo, antes de llegar a ese debate, resulta imprescindible reunir setenta y ocho firmas que permitan convocar a un Pleno Extraordinario durante el receso legislativo. Este procedimiento, actualmente estancado, se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar con las siete mociones de censura presentadas.

María del Carmen Alva es vista como opción interna en Acción Popular para presidir la Mesa Directiva del Congreso y encargar la presidencia del Perú ante posible vacancia de José Jerí por el caso Chifagate | Foto composición: Infobae Perú

El debate sobre la estabilidad y el futuro político

Consultado sobre las implicancias de una posible salida de Jerí a solo once semanas de las elecciones, Zeballos admitió que la situación genera inestabilidad, pero sostuvo que no se puede normalizar este tipo de crisis. “Es lamentable llegar a tomar estas decisiones, porque el país no se merece eso. Genera inestabilidad, pero no podemos normalizar este tipo de acciones. Si lo hacemos, estaremos repitiendo el error de los últimos presidentes de la República”, reflexionó.

El congresista defendió la capacidad de algunos parlamentarios para asumir la conducción del país, insistiendo en que existieron propuestas para reemplazar a Jerí que no fueron escuchadas debido a intereses partidarios. “El Congreso de la República tiene buenos elementos, con experiencia, transparentes, y ellos debieron asumir en su momento el cargo. Nosotros propusimos una serie de nombres, pero lamentablemente no se nos hizo caso. Detrás priman los intereses de los partidos políticos, y es lamentable lo que pasa en el Congreso”, señaló.

Respuesta a acusaciones sobre intereses de la izquierda

Zeballos desestimó las versiones que atribuyen a su bancada el intento de colocar a Ruth Luque como presidenta y a Siri Bazán al frente del Congreso. “No es cierto, es un tema de exageración como para hacer ver a mi bancada como un grupo que solo busca desestabilizar. No es así. Hay congresistas que sí han podido asumir este cargo y hoy no estaríamos en este problema”, afirmó.

Para Zeballos, el principal error de Jerí ha sido la falta de experiencia y la incapacidad para respetar la investidura presidencial. “A José Jerí le faltó experiencia y el cargo le quedó grande. La investidura le falta el respeto, pero en todos los niveles”, sentenció.