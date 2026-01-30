Perú

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

Fiscal de la Nación interno indicó que sentencia del TC no prohíbe que el presidente dé autorización para acceder a sus registros telefónicos

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ofrece detalles a la prensa sobre la diligencia en la que el presidente Jerí respondió a las preguntas de la Fiscalía. Gálvez indicó que el mandatario consintió el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. - Canal N

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que el presidente interino José Jerí dio su autorización para que se levante el secreto de las comunicaciones.

Gálvez acudió este viernes en horas de la mañana a Palacio de Gobierno para interrogar a Jerí sobre las reuniones clandestinas con empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

En conferencia de prensa tras tomar la declaración, el fiscal de la Nación interino sostuvo que el presidente encargado respondió las aproximadamente 30 interrogantes que se le hicieron.

“Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto de la Fiscalía y la Procuraduría. Ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de las comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos. Ya consta en su declaración”, indicó.

Tomás Gálvez indicó que la sentencia del Tribunal Constitucional no prohíbe el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un presidente en funciones, sino requerir medidas coercitivas. Sostuvo que, en el caso de Jerí, sí se podrá acceder a sus registros ya que dio autorización expresa para hacerlo.

“Lo que está prohibido es realizar medidas coercitivas, pero con la autorización del señor presidente que nos ha autorizado a levantar el secreto de sus comunicaciones. Además, él mismo va a solicitar su reporte de sus llamadas de los números telefónicos que ha venido utilizando. Eso no está prohibido”, apuntó.

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez habló sobre lo grave que es las investigaciones que pesan sobre el presidente José Jerí por las reuniones clandestinas con un empresario chino | Foto composición: Infobae Perú

Habría votos para sacar a José Jerí

El congresista Carlos Zeballos aseguró que ya existen los votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el denominado ‘Chifagate’.

Zeballos explicó que, debido a la proximidad de las elecciones, algunos parlamentarios que previamente respaldaban a Jerí han decidido distanciarse, lo que ha modificado el escenario político. “Ahora que estamos en época electoral, ya hemos visto que algunos ya dijeron: ‘No, ya me deslindo’... En este momento te puedo decir que ya hay para la censura, ya hay votos”, enfatizó. Para avanzar en el proceso, se requieren 78 firmas que permitan convocar a un Pleno Extraordinario para debatir las 7 mociones de censura presentadas durante el receso parlamentario. Aprobar una moción de censura exige una mayoría simple, es decir, al menos 66 votos de los 130 congresistas.

El parlamentario, integrante del Bloque Democrático Popular, criticó la falta de transparencia del mandatario y pidió su renuncia, señalando que la continuidad de Jerí “es insostenible”. Además, Zeballos lamentó la lentitud de la investigación a cargo del fiscal Tomás Gálvez y afirmó que demoras en las respuestas solo han agravado la crisis institucional.

Durante la entrevista, Zeballos advirtió sobre la existencia de pactos internos entre bancadas que anteriormente favorecieron la permanencia de Jerí y bloquearon intentos de censura previos a la elección presidencial. El legislador insistió en que, aunque tales acuerdos protegieron al jefe de Estado, la coyuntura actual ha debilitado su respaldo en el Legislativo.

Consultado sobre el impacto de una posible salida de Jerí a solo once semanas de los comicios, Zeballos reconoció la inestabilidad institucional, pero consideró que “no se puede normalizar este tipo de acciones”. Defendió la idoneidad de algunos congresistas para asumir la Presidencia y rechazó versiones que atribuían a su bancada la intención de colocar a Ruth Luque como presidenta y a Siri Bazán al frente del Congreso.

