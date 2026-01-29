Rafael López Aliaga propone otorgar DNI a fetos: “Desde el vientre de su madre son ciudadanos”

El candidato de Renovación Popular habló sobre su propuesta de otorgar DNI a los niños que aún no nacen | Foto composición: Infobae Perú

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, visitó la ciudad de Arequipa como parte de su gira electoral rumbo a las elecciones generales de 2026. Estuvo acompañado por los integrantes de su plancha presidencial, así como por candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de su agrupación.

Frente a simpatizantes del partido, López Aliaga presentó algunas propuestas legislativas que, según explicó, impulsará junto a su bancada si accede al gobierno. Destacó una iniciativa orientada a la defensa de los derechos de los niños no nacidos, en concordancia con la agenda cristiana de derecha de Renovación Popular.

“Vamos a lo que más me preocupa: los niños. Desde el vientre de su madre son ciudadanos. DNI para el niño desde el vientre de su madre, derechos del niño por nacer. Vamos a pelear por esa ley“, afirmó Rafael López Aliaga durante su intervención el miércoles 28 de enero.

La propuesta provocó reacciones en redes sociales y se incorporó al debate nacional sobre los derechos reproductivos y el reconocimiento legal del concebido, un tema que suele polarizar la discusión política y social en el país.

En otro tramo de su intervención, López Aliaga calificó como una “gestión exitosa” su labor al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Sin embargo, es necesario recordar que su paso por el municipio recibió críticas de distintos sectores, que cuestionaron su desempeño, su estilo de conducción y la prioridad otorgada a actividades políticas. También se señalaron observaciones relacionadas con la ejecución de proyectos y la conflictividad surgida durante su administración, aspectos que generaron debate sobre su gestión.

Algunas polémicas de RLA

Como alcalde de Lima, López Aliaga confrontó a la empresa concesionaria Rutas de Lima por el aumento de los peajes en la Panamericana Norte. Solicitó al Tribunal Constitucional la anulación del contrato, pero la empresa lo acusó de promover una campaña de hostigamiento. Un tribunal de arbitraje falló a favor de Rutas de Lima, y la municipalidad fue condenada a pagar una indemnización de USD 46 millones. López Aliaga intentó apelar sin éxito y despidió a los abogados contratados para el caso.

Durante su gestión municipal, se denunciaron contratos por 97,5 millones de soles con el estudio jurídico Boies Schiller Flexner (BSF) de Nueva York, orientados a revertir la concesión de Rutas de Lima. Sin embargo, los tribunales estadounidenses rechazaron todas las solicitudes de la Municipalidad de Lima. La denuncia presentada por el Estudio Arbizu & Gamarra acusa al alcalde de colusión y negociación incompatible.

Su administración recibió críticas por promesas incumplidas y proyectos controvertidos, entre ellos el anuncio del uso de “drones explosivos” para combatir la criminalidad y la implementación del tren Lima-Chosica, que enfrentó obstáculos técnicos y legales. Además, la inauguración de la Vía Expresa Sur sin estar finalizada provocó caos vehicular y malestar entre los ciudadanos, acentuando el descontento por la gestión municipal.

Candidata de Renovación Popular buscará incentivos por tener más hijos

En otro hecho que involucra a Renovación Popular, se dio a conocer una propuesta que sería impulsada por la candidata Giuliana Calambrogio, quien ha planteado la creación de incentivos estatales para las familias que tengan más hijos.

Calambrogio, quien se postula a un escaño en la Cámara de Diputados, señaló que la iniciativa buscaría implementar una Ley de Familias Numerosas, inspirada en experiencias de otros países, con el objetivo de otorgar beneficios sociales y económicos a los hogares con mayor número de hijos.

La candidata es madre de nueve hijos y ha señalado que su propuesta se basa en su experiencia personal y en modelos aplicados en otras naciones.