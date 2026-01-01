Petroperú: MEF publica DU que ordena a la estatal pagar S/144 millones a ProInversión para que la privatice

Petroperú. Las decisiones adoptadas en las próximas semanas determinarán el futuro de la Nueva Refinería Talara y el modelo de gestión de los activos estratégicos de la petrolera, en lo que constituye la mayor apertura a la privatización de la compañía en décadas.

A escasas horas para que termine el año 2025, el Gobierno peruano publicó el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que dispone medidas extraordinarias para reestructurar patrimonialmente Petroperú S.A., bajo la conducción de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

La norma autoriza la segmentación de activos de la empresa estatal en bloques, habilita su transferencia o gestión bajo modalidades privadas y establece que la Nueva Refinería Talara podrá ser reorganizada, transferida o administrada por operadores privados, bajo esquemas como asociaciones público-privadas (APP).

El decreto encarga a la agencia adscrita al MEF la conducción integral del proceso y deroga la norma que impedía la venta o transferencia de activos, lo que posibilita la privatización parcial de Petroperú, sin referirse expresamente a este término en el texto legal.

Petroperú atraviesa una situación de insolvencia técnica a corto plazo, con un saldo de caja de apenas 66 millones de soles al cierre de 2025, según el DU Nº 010-2025.

La reestructuración de Petroperú queda bajo control total de ProInversión tras nuevo decreto

El decreto, firmado por José Enrique Jerí Oré (Presidente de la República), Ernesto Julio Álvarez Miranda (presidente del Consejo de Ministros), Denisse Azucena Miralles Miralles (ministra de Economía y Finanzas) y Luis Enrique Bravo de la Cruz (ministro de Energía y Minas), parte de un diagnóstico crítico sobre la situación financiera de Petroperú S.A.

El documento oficial, trabajado por el Ministerio de Economía y Finanzas, identifica pérdidas operativas acumuladas desde 2022, capital de trabajo negativo y una dependencia total de financiamiento externo.

Según el análisis presentado en el decreto, la Nueva Refinería Talara es señalada de manera directa como un foco de pérdidas y una de las principales causas de la crisis patrimonial. El saldo de caja de la empresa a octubre de 2025 era de apenas 66 millones de soles, cifra insuficiente para afrontar obligaciones inmediatas.

“La empresa afronta pérdidas operativas persistentes que han erosionado significativamente su patrimonio y la mantienen en una situación de insolvencia técnica de corto plazo”, indica el texto legal.

La Ley N° 28244, en su artículo 1, excluía a Petroperú de las modalidades de promoción de la inversión privada (es decir, privatización total o parcial y concesión), previstas en los incisos a) y d) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 674. En resumen: prohibía vender o concesionar partes de Petroperú a privados.

MEF autoriza división y transferencia de activos de Petroperú en bloques independientes

El Decreto de Urgencia autoriza dividir los activos de Petroperú S.A. en bloques patrimoniales, que podrán incluir la refinería, otras unidades productivas y activos tangibles e intangibles.

Estos bloques podrán transferirse a Vehículos de Propósito Especial (VPE) y, desde allí, ser gestionados o transferidos bajo modelos que incluyen asociaciones público-privadas (APP), administración privada, fideicomisos o venta de activos y acciones.

La norma encarga a ProInversión el diseño y conducción integral del proceso, con potestad para definir la modalidad de promoción aplicable, seleccionar operadores privados y estructurar contratos fiduciarios. El plan de promoción debe aprobarse en un plazo máximo de 60 días calendario y será vinculante para Petroperú S.A.

ProInversión queda facultada para representar los derechos económicos y políticos de los bloques patrimoniales, decidir la transferencia de activos y negociar con acreedores y operadores especializados.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, pertenece a las canteras de ProInversión. Los trabajadores de la empresa, en Talara, denunciaron un conflicto de interés en su momento. Créditos: MEF

El Ejecutivo elimina restricciones legales a la privatización de Petroperú y sus refinerías

El decreto deroga la protección legal que impedía la privatización de la empresa y su refinería, eliminando el artículo 1 de la Ley N° 28244. Según el texto oficial, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada puede optar por cualquiera de las modalidades previstas en el Decreto Legislativo N° 674, incluyendo transferencia de activos, administración o venta de acciones.

El decreto autoriza a ProInversión a estructurar y firmar contratos de fideicomiso de administración, garantía o flujos con COFIDE u otras entidades fiduciarias, para gestionar los bloques patrimoniales y facilitar la reorganización de Petroperú.

El Decreto de Urgencia también deja abierta la posibilidad de más rescates en el futuro. No contiene ninguna prohibición expresa de nuevos apoyos ni declara que las transferencias sean un “rescate final” o “único”. Tiene carácter temporal y, legalmente, siempre quedaría abierta la posibilidad de que el Estado, mediante otra norma, pueda intervenir o realizar nuevos rescates si persiste la necesidad.

ProInversión quedará al mando. Petroperú atraviesa una situación de insolvencia técnica a corto plazo, con un saldo de caja de apenas 66 millones de soles al cierre de 2025.

MINEM transferirá S/240 millones para financiar despidos en Petroperú

El proceso de reorganización patrimonial incluye la instrucción de que, en un plazo no mayor a 30 días, el directorio de Petroperú S.A. apruebe una nueva estructura orgánica que permita la reducción de personal, de acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

En este derrotero, el Ministerio de Energía y Minas podrá transferir hasta 240 millones de soles para financiar esta etapa y otras medidas operativas. El decreto obliga a la empresa estatal a ejecutar las decisiones de ProInversión en un plazo de cinco días hábiles, bajo responsabilidad funcional, y advierte que cualquier demora u obstaculización acarreará sanciones administrativas, civiles o penales.

Petroperú le pagará S/144 millones a ProInversión para que la venda por partes

La norma establece que Petroperú S.A. transferirá hasta 144 millones de soles a ProInversión para financiar el proceso de reorganización, con cronogramas definidos por la agencia estatal. Además, dispone que los recursos generados por los bloques patrimoniales o por la transferencia de activos se destinen prioritariamente al pago de pasivos críticos y obligaciones laborales y financieras.

Los recursos generados por los bloques patrimoniales o cualquier otra fuente de ingresos se destinarán de forma prioritaria al pago de pasivos operativos críticos necesarios para garantizar la continuidad operativa de las unidades de negocio que determine ProInversión, el pago de las obligaciones financieras de Petroperú S.A., entre otros.

El suministro de combustibles en regiones donde Petroperú controla más del 85% del mercado queda asegurado durante el proceso de reestructuración y privatización.

Entre los puntos centrales del decreto figura la posibilidad de dividir Petroperú S.A. en bloques independientes, susceptibles de ser transferidos, reorganizados o gestionados por operadores privados.

Así, la Nueva Refinería Talara, identificada como el origen principal de las pérdidas (costo global de unos US$6.000 millones), queda expedita para ser el primer activo en ser considerado para transferencia o administración privada bajo esquemas de APP o venta directa.

¿Qué pasará con Petroperú mientras tanto?

Mientras los activos permanezcan bajo el control formal de Petroperú S.A., la empresa deberá mantener la operatividad de sus instalaciones y garantizar el suministro de combustibles, especialmente en regiones donde posee más del 85% de participación de mercado.

El Ministerio de Economúa y Finanzas detalla que ProInversión deberá coordinar con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para asegurar el abastecimiento durante el proceso de transferencia.

El Decreto de Urgencia N° 010-2025 entra en vigor el 1 de enero de 2026 con vigencia de un año y se aplica de manera inmediata, sin requerir normas reglamentarias adicionales. La empresa estatal queda exceptuada de cualquier disposición estatutaria que obstaculice la implementación de estas medidas.