López Aliaga afirma que José Jerí no combate la criminalidad por tener como “cómplices” a José Luna, Keiko Fujimori y César Acuña

Durante un acto en Arequipa, el líder de Renovación Popular criticó la asignación de fondos a Petroperú en vez de fortalecer a la PNP y advirtió sobre el avance del crimen organizado en el país

López Aliaga afirmó que el presidente interino José Jerí no enfrenta la criminalidad porque cuenta con el respaldo de figuras políticas como José Luna, Keiko Fujimori y César Acuña, a quienes señaló como cómplices

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló este jueves que el presidente interino José Jerí no enfrenta el avance de la criminalidad porque cuenta con el respaldo de figuras políticas como el fundador de Podemos Perú, José Luna; la dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; y el jefe de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

El excandidato presidencial sostuvo que el Gobierno perdió la oportunidad de implementar acciones concretas para combatir la delincuencia al priorizar la transferencia de fondos a la empresa estatal Petroperú, en vez de destinarlos a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional.

“El Monstruo (en referencia al líder criminal extraditado) es una anécdota. Eso está muy bien que lo capturen, pero el problema es en el ciudadano común y corriente que está perdiendo su vida por cinco soles. Ahí está el problema. El señor Jerí no lo enfrenta y tiene cómplices en este momento el señor Luna Gálvez, la señora Keiko Fujimori y el señor Acuña. Ahí están los cómplices. Si usted quiere saber la verdad, pues aquí es que hablamos claro”, expresó en un acto partidario en Arequipa.

López Aliaga insistió en que los recursos asignados a Petroperú debieron orientarse a la adquisición de tecnología especializada para la interceptación de comunicaciones utilizadas por bandas dedicadas a la extorsión.

Sostuvo que el Gobierno priorizó la transferencia de fondos a Petroperú en lugar de fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional, desaprovechando la oportunidad de combatir la delincuencia

“Mil millones más para comprar equipo de chuponeo legal para que toda la Policía Nacional tenga los medios técnicos para poder grabar, con la autorización de un juez, la llamada extorsiva que lleva al asesinato de los peruanos más humildes”, señaló.

Además, el político criticó el despliegue mediático en torno a la extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, y mencionó que la atención sobre este caso no resuelve el problema estructural de la violencia.

“Jerí nos puede sorprender con su Monstruo y sacar otro Monstruo más, quién sabe. Pero el problema es otro. El problema es que le hemos pedido que invierta mil millones de dólares y tenga un presupuesto ampliado para invertir en seguridad. Ese ‘Monstruo’ eso es todo un show”, manifestó.

El dirigente de Renovación Popular también recordó que, al inicio de la gestión, depositó su confianza en el mandatario provisional, quien asumió el cargo tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte. “Hace noventa días dije: ‘Por fin una persona que deja la cara a la prensa, que sale, que está en la calle, que no tiene miedo’. Pero se ha dejado estupidizar por toda la parafernalia que lo rodea”, afirmó.

Propuso invertir mil millones de dólares en tecnología para la interceptación legal de comunicaciones, con el objetivo de combatir la extorsión y el sicariato mediante inteligencia policial y la creación de grupos de élite

En su discurso, subrayó la necesidad de apostar por la inteligencia policial y la conformación de grupos especializados para frenar delitos como la extorsión y el sicariato. “Tú quieres parar la extorsión, el sicariato, tienes que invertir en inteligencia y crear los grupos de élite que capturaron al genocida, al asesino número uno del Perú, Abimael Guzmán Reynoso”, puntualizó.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que la criminalidad tome el control de las economías locales, como sucedió en otros países de la región.

“Seguimos con la misma vaina. Esto hay que pararlo ya, si no, va a pasar como Ecuador. Todo lo que es extorsión y sicariato va a tomar el control de la economía del Perú. Ya lo han tomado en muchas partes de Lima y otras varias ciudades del Perú. Acá en Arequipa, felizmente, todavía no, pero una vez que tomen el control de varias economías en otras partes, van a venir a Arequipa, porque es un cáncer”, concluyó.

